Evrim Alasya'nın Kızılcık Şerbeti'ndeki Gerçek Haliyle Tanıtımdaki Görüntüsü Arasındaki Fark Olay Oldu!
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Kızılcık Şerbeti'nin sevilen ismi Evrim Alasya, bu kez dizideki performansıyla değil paylaşılan yeni sezon tanıtımıyla gündemde! Kerem Alışık ile aşkına ikinci bir şans veren ve dizinin az sayıda kalan eski kadro isimlerinden biri olarak Kıvılcım'ı canlandırmayı sürdüren Alasya'nın, yeni sezon tanıtımında yapay zeka etkisiyle değiştiği öne sürülen görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı. Dizideki hali ile tanıtımdaki hali yan yana konulunca ortaya çıkan fark 'gerek var mıydı?' dedirtti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Evrim Alasya'yı yıllardır birbirinden farklı karakterlerle izliyoruz ama kabul edelim, Kıvılcım kendisinin kariyerinde bambaşka bir sayfa açtı!
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28 Ekim 2022'de yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti'nde dört sezonda neredeyse değişmeyen tek şey kaos oldu.
Yeni sezon yaklaşırken Kızılcık Şerbeti'nin tanıtımları da peş peşe gelmeye başladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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