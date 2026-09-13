Evrim Alasya'nın Kızılcık Şerbeti'ndeki Gerçek Haliyle Tanıtımdaki Görüntüsü Arasındaki Fark Olay Oldu!

Evrim Alasya aslında hayatımıza dün girmiş bir isim değil. Ihlamurlar Altında'dan Gönülçelen'e, Muhteşem Yüzyıl'dan Benim Adım Gültepe'ye uzanan epey dolu bir ekran geçmişi var. Güneşin Kızları'ndaki Güneş karakteriyle geniş bir kitlenin hafızasına iyice yerleşen Alasya, son yılların asıl büyük çıkışını ise Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ıyla yaptı.

Dizinin ilk bölümünden beri hayat verdiği Kıvılcım; dobra çıkışları, prensipleri, bitmek bilmeyen aile meseleleri ve tabii ki başına gelenlerle neredeyse her hafta ayrı bir gündem yaratmayı başardı. Hal böyle olunca Evrim Alasya da Kızılcık Şerbeti'nin en çok konuşulan ve artık diziyle özdeşleşen yüzlerinden biri haline geldi.

Üstelik kendisini son dönemde yalnızca Kıvılcım'ın yaşadıklarıyla konuşmadık. Kerem Alışık'la yaklaşık 1,5 yıl süren ilişkisi de magazin gündeminin yakın takibindeydi. İkilinin 2026'nın şubat ayında yollarını ayırdığı, hatta birlikte rol aldıkları Aşk Biter Mi? oyununun gösterimlerinin de iptal edildiği haberleri gelmişti. Çok geçmeden ayrılığın uzun sürmediği ve ikilinin ilişkilerine ikinci bir şans verdiği iddia edildi.

Fakat bu kez mevzu Kıvılcım'ın başına gelenler değil, bizzat Kıvılcım'ın görüntüsü oldu!