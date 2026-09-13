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Evrim Alasya'nın Kızılcık Şerbeti'ndeki Gerçek Haliyle Tanıtımdaki Görüntüsü Arasındaki Fark Olay Oldu!

Evrim Alasya'nın Kızılcık Şerbeti'ndeki Gerçek Haliyle Tanıtımdaki Görüntüsü Arasındaki Fark Olay Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.09.2026 - 22:41
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Kızılcık Şerbeti'nin sevilen ismi Evrim Alasya, bu kez dizideki performansıyla değil paylaşılan yeni sezon tanıtımıyla gündemde! Kerem Alışık ile aşkına ikinci bir şans veren ve dizinin az sayıda kalan eski kadro isimlerinden biri olarak Kıvılcım'ı canlandırmayı sürdüren Alasya'nın, yeni sezon tanıtımında yapay zeka etkisiyle değiştiği öne sürülen görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı. Dizideki hali ile tanıtımdaki hali yan yana konulunca ortaya çıkan fark 'gerek var mıydı?' dedirtti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Evrim Alasya'yı yıllardır birbirinden farklı karakterlerle izliyoruz ama kabul edelim, Kıvılcım kendisinin kariyerinde bambaşka bir sayfa açtı!

Evrim Alasya'yı yıllardır birbirinden farklı karakterlerle izliyoruz ama kabul edelim, Kıvılcım kendisinin kariyerinde bambaşka bir sayfa açtı!

Evrim Alasya aslında hayatımıza dün girmiş bir isim değil. Ihlamurlar Altında'dan Gönülçelen'e, Muhteşem Yüzyıl'dan Benim Adım Gültepe'ye uzanan epey dolu bir ekran geçmişi var. Güneşin Kızları'ndaki Güneş karakteriyle geniş bir kitlenin hafızasına iyice yerleşen Alasya, son yılların asıl büyük çıkışını ise Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ıyla yaptı.

Dizinin ilk bölümünden beri hayat verdiği Kıvılcım; dobra çıkışları, prensipleri, bitmek bilmeyen aile meseleleri ve tabii ki başına gelenlerle neredeyse her hafta ayrı bir gündem yaratmayı başardı. Hal böyle olunca Evrim Alasya da Kızılcık Şerbeti'nin en çok konuşulan ve artık diziyle özdeşleşen yüzlerinden biri haline geldi.

Üstelik kendisini son dönemde yalnızca Kıvılcım'ın yaşadıklarıyla konuşmadık. Kerem Alışık'la yaklaşık 1,5 yıl süren ilişkisi de magazin gündeminin yakın takibindeydi. İkilinin 2026'nın şubat ayında yollarını ayırdığı, hatta birlikte rol aldıkları Aşk Biter Mi? oyununun gösterimlerinin de iptal edildiği haberleri gelmişti. Çok geçmeden ayrılığın uzun sürmediği ve ikilinin ilişkilerine ikinci bir şans verdiği iddia edildi.

Fakat bu kez mevzu Kıvılcım'ın başına gelenler değil, bizzat Kıvılcım'ın görüntüsü oldu!

28 Ekim 2022'de yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti'nde dört sezonda neredeyse değişmeyen tek şey kaos oldu.

28 Ekim 2022'de yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti'nde dört sezonda neredeyse değişmeyen tek şey kaos oldu.

Kadro bile bu tempoya dayanamadı desek yeridir! 😅

Doğa ve Fatih'in evliliğiyle iki bambaşka ailenin hayatını birbirine bağlayarak başlayan Kızılcık Şerbeti, 28 Ekim 2022'den beri cuma akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri. Tabii dört sezon boyunca hikayede yalnızca ilişkiler, evlilikler ve aile dengeleri değişmedi; oyuncu kadrosu da adeta giriş-çıkış kapısına döndü. Settar Tanrıöğen, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Emrah Altıntoprak gibi dizinin farklı dönemlerinde hikayenin merkezinde yer alan pek çok isimle yollar ayrıldı. Beşinci sezon öncesinde de vedalar durmadı; Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Neslihan Yeldan ve Barlas Kartal'ın kadrodan ayrıldığı duyuruldu. Bir yandan vedalar gelirken diğer yandan yeni karakterler hikayeye dahil oldu. Öyle ki yeni sezon afişinde Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yanında Ahmet Mümtaz Taylan, Erkan Avcı, Özge Borak, Seray Kaya, Emre Dinler, Servet Pandur ve Murat Aygen gibi isimlerden oluşan oldukça değişmiş bir kadro gördük.

Yani ilk bölümün kadrosuna bakıp bugüne geldiğimizde 'Biz başka diziye mi geçtik?' dememiz çok da haksız sayılmaz. Fakat bütün bu yaprak dökümünün ortasında Kıvılcım'ıyla Evrim Alasya, ilk günden beri yerini koruyan birkaç isimden biri oldu. Şimdi gözler 5. sezona çevrildi, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleriyle 18 Eylül Cuma saat 20.00'de ekrana döneceğini öğrenmiştik.

Yeni sezon yaklaşırken Kızılcık Şerbeti'nin tanıtımları da peş peşe gelmeye başladı.

Yeni sezon yaklaşırken Kızılcık Şerbeti'nin tanıtımları da peş peşe gelmeye başladı.

Fakat bu kez hikayeden önce Evrim Alasya'nın görüntüsü konuşuldu! Yeni sezon için hazırlanan görsellerin yapay zeka kullanımıyla gündeme gelmesinin ardından gözler tanıtımlardaki oyunculara çevrildi. Nitekim dizinin 5. sezon afişinin sosyal medya paylaşımında görülen 'yapay zeka' ibaresi de izleyicilerin dikkatinden kaçmamış ve afiş kısa sürede tartışma konusu olmuştu. Son olarak Evrim Alasya'nın dizideki haliyle yeni sezon için hazırlanan yapay zeka destekli tanıtımdaki görüntüsü yan yana getirildi.

Ve aradaki farkı fark etmemek epey zordu!

Tanıtımda Alasya'nın yüzünün çok daha pürüzsüz, hatlarının daha farklı ve genel görünümünün adeta gençleştirme filtresinden geçmişçesine değişmiş görünmesi sosyal medyanın radarına girdi. İki görüntü yan yana gelince yapay zeka dokunuşunun yarattığı fark çok daha belirgin hale geldi.

Ortaya çıkan görüntü, 'Bu kadarına gerçekten gerek var mıydı?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Çünkü dört sezondur her cuma Kıvılcım'ın kaşının kalkışından sinirlendiğinde yüzünün aldığı ifadeye kadar ezberlediğimiz düşünülürse, yapay zekanın kendisini bize yeniden tanıtmasına pek de ihtiyacımız yoktu...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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