Kıvanç Tatlıtuğ'un Evinde Korkunç Olay: Çatıdan Düşen İşçi Yoğun Bakıma Alındı, Soruşturma Başlatıldı!
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Kıvanç Tatlıtuğ bu kez alışık olduğumuz magazin haberlerinden çok farklı bir olayla gündeme geldi.
HalkTV.com.tr'nin özel haberine göre ünlü oyuncunun Göktürk'teki evinde temizlik yapan Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev çatıdan düşerek ağır yaralandı ve yoğun bakıma alındı. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, kazayla ilgili verilen ifadeler ve ortaya atılan sözleşme iddiası dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: Halk TV
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Yakışıklılığı, oyunculuğu, özel hayatı derken yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez alışık olduğumuzun çok dışında bir haberle gündeme geldi.
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HalkTV.com.tr'nin özel haberine göre olay 31 Ağustos günü Kıvanç Tatlıtuğ'un Göktürk'teki evinde yaşandı.
Kazanın ardından A. A. gözaltına alınırken verdiği ifadede dikkat çeken iddialarda bulundu. Kıvanç Tatlıtuğ ve avukatı hakkında da suç duyurusu yapıldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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