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Kıvanç Tatlıtuğ'un Evinde Korkunç Olay: Çatıdan Düşen İşçi Yoğun Bakıma Alındı, Soruşturma Başlatıldı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Evinde Korkunç Olay: Çatıdan Düşen İşçi Yoğun Bakıma Alındı, Soruşturma Başlatıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.09.2026 - 19:50
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Kıvanç Tatlıtuğ bu kez alışık olduğumuz magazin haberlerinden çok farklı bir olayla gündeme geldi. 

HalkTV.com.tr'nin özel haberine göre ünlü oyuncunun Göktürk'teki evinde temizlik yapan Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev çatıdan düşerek ağır yaralandı ve yoğun bakıma alındı. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, kazayla ilgili verilen ifadeler ve ortaya atılan sözleşme iddiası dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

Kaynak: Halk TV

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Yakışıklılığı, oyunculuğu, özel hayatı derken yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez alışık olduğumuzun çok dışında bir haberle gündeme geldi.

Yakışıklılığı, oyunculuğu, özel hayatı derken yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez alışık olduğumuzun çok dışında bir haberle gündeme geldi.

Gümüş'le başlayan ekran yolculuğunu Aşk-ı MemnuKuzey GüneyCesur ve Güzel ve Aile gibi hafızalara kazınan yapımlarla sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar içinde Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri haline geldi. Başak Dizer'le kurduğu ailesiyle de sık sık magazin sayfalarında gördüğümüz Tatlıtuğ'u bugüne kadar yeni projelerinden tatil paylaşımlarına, oğlu Kurt Efe'yle geçirdiği anlardan özel hayatına kadar pek çok farklı konuyla konuşmuşluğumuz var.

Fakat bu kez gündeme gelmesinin sebebi çok daha ciddi. Tatlıtuğ'un Göktürk'teki evinde yaşanan ve bir kişinin yoğun bakıma kaldırılmasıyla sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Üstelik olayın ardından yaşandığı öne sürülenler de en az kazanın kendisi kadar dikkat çekiciydi.

HalkTV.com.tr'nin özel haberine göre olay 31 Ağustos günü Kıvanç Tatlıtuğ'un Göktürk'teki evinde yaşandı.

HalkTV.com.tr'nin özel haberine göre olay 31 Ağustos günü Kıvanç Tatlıtuğ'un Göktürk'teki evinde yaşandı.

Evde devam eden tamirat ve tadilat işleri kapsamında A. A. isimli firma sahibi ile çalışanı boya ve alçı işleri yapıyordu. Haberde yer alan ifade ve savcılık başvurusuna göre, tadilatın ardından evde temizlik yapılması gerektiğini söyleyen Tatlıtuğ'un şoförü A. Y.'ye, A. A. bu işi yapabilecek birini tanıdığını söyledi.

Bunun üzerine şoför A. Y. ile Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev arasında yapılacak iş ve ücret konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı. Yangibayev evde temizlik yaptığı sırada çatıya çıktı. Alt katta çalışmalarını sürdüren kişiler bir süre sonra yüksek bir ses duydu ve Yangibayev'in çatıdan düştüğü fark edildi.

Hastaneye kaldırılan Yangibayev, yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Halk TV'nin bugün yayımlanan özel haberine göre Yangibayev'in yoğun bakımdaki tedavisi halen devam ediyor. Olayın ardından ise işin hukuki boyutu başladı.

Kazanın ardından A. A. gözaltına alınırken verdiği ifadede dikkat çeken iddialarda bulundu. Kıvanç Tatlıtuğ ve avukatı hakkında da suç duyurusu yapıldı.

Kazanın ardından A. A. gözaltına alınırken verdiği ifadede dikkat çeken iddialarda bulundu. Kıvanç Tatlıtuğ ve avukatı hakkında da suç duyurusu yapıldı.

A. A., Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede Bahadur Yangibayev'in kendi çalışanı olmadığını belirterek, kendisinin ya da çalışanının Yangibayev'den çatıya çıkmasını istemediğini söyledi. Savcılık sorgusunun ardından A. A. serbest bırakıldı. Ancak A. A.'nın asıl dikkat çeken iddiası gözaltında bulunduğu sırada yaşananlarla ilgiliydi.

A. A., karakoldayken Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı olduğunu söyleyen İbrahim Ateş'in yanına geldiğini ve kendisine yardımcı olacağını söyleyerek üç sayfalık bir “boya ve tadilat” sözleşmesi imzalattığını öne sürdü. Sözleşmenin yalnızca ilk sayfasını görebildiğini söyleyen A. A., diğer sayfaların içeriğini okuyamadığını iddia etti. A. A.'nın avukatı Fatma Uluca Telli ise yaşananların ardından İstanbul Barosu'na disiplin başvurusunda bulunurken savcılığa da suç duyurusu yaptı.

Savcılığa sunulan suç duyurusunda Kıvanç Tatlıtuğ ve avukatı İbrahim Ateş şüpheli olarak yer aldı. Başvuruda söz konusu sözleşmenin aslının temin edilmesi de talep edildi.  A. A. ayrıca kendisine eski tarihli bir sözleşme imzalatılarak olayın sorumluluğunun üzerine bırakılmak istendiğini iddia etti.

Şimdilik olayla ilgili soruşturma sürerken, yoğun bakıma kaldırılan Bahadur Yangibayev'in tedavisi de devam ediyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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