Kıvanç Tatlıtuğ'un Evinde Korkunç Olay: Çatıdan Düşen İşçi Yoğun Bakıma Alındı, Soruşturma Başlatıldı!

Gümüş'le başlayan ekran yolculuğunu Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Cesur ve Güzel ve Aile gibi hafızalara kazınan yapımlarla sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar içinde Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri haline geldi. Başak Dizer'le kurduğu ailesiyle de sık sık magazin sayfalarında gördüğümüz Tatlıtuğ'u bugüne kadar yeni projelerinden tatil paylaşımlarına, oğlu Kurt Efe'yle geçirdiği anlardan özel hayatına kadar pek çok farklı konuyla konuşmuşluğumuz var.

Fakat bu kez gündeme gelmesinin sebebi çok daha ciddi. Tatlıtuğ'un Göktürk'teki evinde yaşanan ve bir kişinin yoğun bakıma kaldırılmasıyla sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Üstelik olayın ardından yaşandığı öne sürülenler de en az kazanın kendisi kadar dikkat çekiciydi.