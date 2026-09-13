Serenay Sarıkaya'nın İstanbul'da Tanıştığı Gibi Takipleştiği Dünyaca Ünlü Oyuncu Dikkat Çekti!
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Serenay Sarıkaya bu kez İstanbul'da katıldığı yıldızlar geçidine dönen bir gecenin ardından gündeme oturdu!
“Prison Break” yıldızı dünyaca ünlü bir isimle aynı masada bir araya gelen Sarıkaya'nın yeni tanışıklığı yalnızca o geceyle sınırlı kalmadı. İkilinin gecenin ardından Instagram'da birbirini takibe alması dikkatlerden kaçmazken, sürpriz takipleşme kısa sürede magazin gündemine taşındı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Serenay Sarıkaya dediğimizde yalnızca oyunculuğuyla değil, attığı her adımla gündem olmayı başaran o birkaç isimden birinden bahsediyoruz!
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Son birkaç yıldır Serenay Sarıkaya'nın magazin gündemindeki en büyük başlıklarından biri de Mert Demir'le yaşadığı aşk oldu.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da oldukça yıldızlı bir masa kuruldu. Fakat gecenin ardından bizim gözümüz Serenay'ın tanıştığı isme takıldı!
İkilinin yemekte geçirdiği keyifli anlar da kameralara böyle yansıdı:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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