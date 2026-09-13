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Serenay Sarıkaya'nın İstanbul'da Tanıştığı Gibi Takipleştiği Dünyaca Ünlü Oyuncu Dikkat Çekti!

Serenay Sarıkaya'nın İstanbul'da Tanıştığı Gibi Takipleştiği Dünyaca Ünlü Oyuncu Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.09.2026 - 18:17
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Serenay Sarıkaya bu kez İstanbul'da katıldığı yıldızlar geçidine dönen bir gecenin ardından gündeme oturdu! 

“Prison Break” yıldızı dünyaca ünlü bir isimle aynı masada bir araya gelen Sarıkaya'nın yeni tanışıklığı yalnızca o geceyle sınırlı kalmadı. İkilinin gecenin ardından Instagram'da birbirini takibe alması dikkatlerden kaçmazken, sürpriz takipleşme kısa sürede magazin gündemine taşındı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Serenay Sarıkaya dediğimizde yalnızca oyunculuğuyla değil, attığı her adımla gündem olmayı başaran o birkaç isimden birinden bahsediyoruz!

Serenay Sarıkaya dediğimizde yalnızca oyunculuğuyla değil, attığı her adımla gündem olmayı başaran o birkaç isimden birinden bahsediyoruz!

Yıllar içerisinde Medcezir'den Fi'ye, Şahmaran'dan Aile'ye uzanan birbirinden farklı projelerle karşımıza çıkan Serenay Sarıkaya, ekranın en güçlü başrol kadınlarından biri olmanın yanında magazin dünyasının da yıllardır değişmeyen favorilerinden. Bir projesi biterken yenisinin ne olacağını merak ediyoruz, kırmızı halıya çıktığında ne giydiğine bakıyoruz, bir paylaşım yaptığında birkaç saat içinde önümüze düşüyor... Serenay'ın yıllardır hayatımızda kendine açtığı alan yalnızca “ünlü oyuncu” olmakla sınırlı değil anlayacağınız. 

Son dönemdeyse kendisini daha çok dijital tarafta izliyoruz. Ece Yörenç imzalı Kimler Geldi Kimler Geçti'de Leyla Taylan karakterine hayat veren Sarıkaya, modern ilişkilerin bütün o “geldi mi, gitti mi, ghostladı mı, geri mi döndü?” kaosunun ortasına cuk oturan bir karakterle karşımıza çıkmıştı. Dizinin bugün üç sezonluk bir hikayeye ulaşmış olması da Serenay'ın son yıllardaki en uzun soluklu işlerinden birini ortaya çıkardı. 

Tabii Serenay söz konusu olduğunda set kadar özel hayat cephesinde yaşananlar da gündemden hiç uzak kalmadı.

Son birkaç yıldır Serenay Sarıkaya'nın magazin gündemindeki en büyük başlıklarından biri de Mert Demir'le yaşadığı aşk oldu.

Son birkaç yıldır Serenay Sarıkaya'nın magazin gündemindeki en büyük başlıklarından biri de Mert Demir'le yaşadığı aşk oldu.

Başlarda yan yana görüntülenmeleri bile olay olan, haklarında türlü türlü iddia ortaya atılan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, zaman içerisinde ilişkilerini gizleme konusunda çok daha rahat davranmaya başladı.

Hatta Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2026'daki yeni sezon kutlamasında Mert Demir de Serenay'ı yalnız bırakmamış; çift, Mert Demir'in “Gözlerime Bak” şarkısı eşliğinde dans ettikleri görüntülerle gecenin en çok konuşulan ikililerinden olmuştu. Serenay'ın o anları kendi hesabından paylaşmasıyla da bir dönem sürekli “Gerçekten birlikteler mi?” sorularıyla konuşulan ilişkinin geldiği nokta iyice gözler önüne serilmişti.  Dizi maratonunun ardından Serenay'ı bir süredir eskisine kıyasla daha sakin bir tempoda görüyoruz.. Her gün yeni bir set haberiyle karşımıza çıkmıyor belki ama Serenay bu; ortalarda görünmesi için illa yeni bir proje duyurmasına da gerek yok.

Nitekim geçtiğimiz günlerde İstanbul'da katıldığı bir gece, kendisini yeniden magazin radarımıza sokmaya yetti. Hem de bu kez hikayenin diğer tarafında Hollywood'dan oldukça tanıdık bir yüz vardı!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da oldukça yıldızlı bir masa kuruldu. Fakat gecenin ardından bizim gözümüz Serenay'ın tanıştığı isme takıldı!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da oldukça yıldızlı bir masa kuruldu. Fakat gecenin ardından bizim gözümüz Serenay'ın tanıştığı isme takıldı!

Prison Break dizisiyle dünya çapında tanınan Amaury Nolasco, özel bir davet üzerine ilk kez İstanbul'a geldi. Nolasco'nun ziyareti kapsamında Ulus'ta düzenlenen gecede yerli ve yabancı sanat dünyasından isimler bir araya geldi. Masada kimler yoktu ki? Serenay Sarıkaya, Kaan Urgancıoğlu, Halit Ergenç ve Linet gecede Nolasco'yla bir araya gelen isimler arasındaydı. Prison Break izleyenlerin ise Nolasco'yu ismiyle olmasa bile yüzünü görür görmez tanıyacağına eminiz. Kendisi yıllarca dizinin en sevilen karakterlerinden Fernando Sucre'ye hayat vermişti. 

İstanbul'a ilk kez gelen Nolasco'nun keyfi de yerindeydi. Mekan çıkışında basın mensuplarıyla konuşan ünlü oyuncu, İstanbul'da harika bir gece geçirdiğini söyleyip şehre yeniden gelmek istediğini dile getirdi. Serenay ise gazetecilerin sorularını kısa bir teşekkürle geçiştirdi. 

Fakat gecenin bizim için asıl magazin sosu biraz sonra geldi. Serenay Sarıkaya ve Amaury Nolasco aynı gecenin ardından Instagram'da birbirlerini takibe aldı! Şimdi buradan koşa koşa “Yeni aşk mı doğuyor?” senaryosu yazacak değiliz tabii. Aynı davette tanışan iki oyuncunun sosyal medyada birbirini takip etmesi dünyanın en olağan şeyi. Ama Serenay tarafından bakmadan da edemiyoruz: Prison Break'in Sucre'si İstanbul'a ilk kez geliyor, yıldızlarla dolu bir masaya oturuyor ve gecenin sonunda karşılıklı takip gelen isimlerden biri bizim Serenay oluyor.

Serenay'ımız uluslararası sularda da dikkat çekmeyi yine ihmal etmemiş diyelim! 😅

İkilinin yemekte geçirdiği keyifli anlar da kameralara böyle yansıdı:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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