Serenay Sarıkaya'nın İstanbul'da Tanıştığı Gibi Takipleştiği Dünyaca Ünlü Oyuncu Dikkat Çekti!

Yıllar içerisinde Medcezir'den Fi'ye, Şahmaran'dan Aile'ye uzanan birbirinden farklı projelerle karşımıza çıkan Serenay Sarıkaya, ekranın en güçlü başrol kadınlarından biri olmanın yanında magazin dünyasının da yıllardır değişmeyen favorilerinden. Bir projesi biterken yenisinin ne olacağını merak ediyoruz, kırmızı halıya çıktığında ne giydiğine bakıyoruz, bir paylaşım yaptığında birkaç saat içinde önümüze düşüyor... Serenay'ın yıllardır hayatımızda kendine açtığı alan yalnızca “ünlü oyuncu” olmakla sınırlı değil anlayacağınız.

Son dönemdeyse kendisini daha çok dijital tarafta izliyoruz. Ece Yörenç imzalı Kimler Geldi Kimler Geçti'de Leyla Taylan karakterine hayat veren Sarıkaya, modern ilişkilerin bütün o “geldi mi, gitti mi, ghostladı mı, geri mi döndü?” kaosunun ortasına cuk oturan bir karakterle karşımıza çıkmıştı. Dizinin bugün üç sezonluk bir hikayeye ulaşmış olması da Serenay'ın son yıllardaki en uzun soluklu işlerinden birini ortaya çıkardı.

Tabii Serenay söz konusu olduğunda set kadar özel hayat cephesinde yaşananlar da gündemden hiç uzak kalmadı.