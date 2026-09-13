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“İstemiyorum Baba”yla Bir Döneme Damga Vurmuştu: Rüya Ersavcı'nın Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!

“İstemiyorum Baba”yla Bir Döneme Damga Vurmuştu: Rüya Ersavcı'nın Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.09.2026 - 16:50
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90'larda “İstemiyorum Baba” şarkısıyla bir dönemin hafızasına kazınan Rüya Ersavcı, bu kez yaş almanın pek de kaçışı olmayan halleriyle karşımıza çıktı. 

Yeni şarkısı “Yaşlanıyoruz”da zamanın getirdiklerini tatlı bir mizahla anlatan Ersavcı, klibinde ise kendi bebeklik, çocukluk ve gençlik fotoğraflarını yapay zekayla yeniden canlandırdı. Dünden bugüne uzanan görüntüler hem eski defterleri açtırdı hem de Ersavcı'nın yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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90'larda “İstemiyorum Baba” diye rest çekti, yıllar geçti ama Rüya Ersavcı'nın hayatla tatlı tatlı didişme huyu pek değişmedi!

90'larda “İstemiyorum Baba” diye rest çekti, yıllar geçti ama Rüya Ersavcı'nın hayatla tatlı tatlı didişme huyu pek değişmedi!

90'lar Türk popunun güzel tarafı neydi derseniz, herkesin kendine ait bir rengi vardı deriz. Bir tarafta danslar, bir tarafta bugün açınca insanı ışınlanmış gibi hissettiren klipler, bir tarafta da “Bunu o yıllarda gerçekten giymiş miyiz?” dedirten kostümler... Rüya Ersavcı da o rengarenk dönemin kendine has isimlerinden biriydi.

Üstelik müzikle ilişkisi 90'larda başlamamıştı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezunu olan Ersavcı, henüz konservatuar yıllarında sahneyle tanışmış; 1987-1991 arasında beş yıl boyunca Eurovision Türkiye elemelerinde altı farklı şarkı seslendirmişti. Ardından 90'larda önce Hep Sıfır, 1993'te de İzle Beni albümü geldi. 

Fakat onu o yılların hafızasına kazıyan şeylerden biri şüphesiz “İstemiyorum Baba” oldu.

Güzelliği, cam topukluları, balon etekleri ve dönemine göre epey iddialı kostümleriyle dikkat çeken Ersavcı, bir yandan da “İstemiyorum Baba!” diye tutturarak gençliğin tatlı başkaldırılarından birine imza attı. Öyle ki şarkının üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen eski klibi bugün YouTube'da milyonun üzerinde izlenmeye ulaşmış durumda. 

Rüya Ersavcı'nın 90'lar macerası bununla da sınırlı değildi. Kayıt teknolojilerinin peşine düşüp İngiltere'ye kadar gitti, yabancı müzisyenlerle Turkish Delight isimli maxi 45'liğini hazırladı; Türkiye'ye döndüğünde ise Saklambaç yarışmasının sunuculuğunu Nurseli İdiz'den devraldı. Sonrasında Akşam Delisi ve Esas Oğlan geldi, müzik yolculuğu farklı dönemlerde yeni çalışmalarla devam etti. Kasetler CD'lere, CD'ler dijitale, klipler dikey videolara dönüştü. Rüya Ersavcı'nın “İstemiyorum” çıkışları ise aynı kaldı.

İki sene önce “İstemiyorum Baba”ya format atıp bu kez yalnızca “İstemiyorum” diyerek karşımıza çıkan Rüya Ersavcı, şimdi bambaşka bir meseleyle döndü: Yaşlanıyoruz!

İki sene önce “İstemiyorum Baba”ya format atıp bu kez yalnızca “İstemiyorum” diyerek karşımıza çıkan Rüya Ersavcı, şimdi bambaşka bir meseleyle döndü: Yaşlanıyoruz!

Rüya Ersavcı, 2024'te yayımladığı “İstemiyorum” ile yıllar önceki şarkısının ruhunu bugüne taşımıştı. Fakat bu kez babasına bir şey istemediğini anlatan genç bir kadının yerine; susturulmak, bastırılmak, geceleri sokakta tedirgin olmak ya da kendisine biçilmiş rolleri sorgulamadan kabul etmek istemeyen kadınlar vardı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayımlanan şarkı, kadınların yaşadığı baskılara ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken bir çalışmaya dönüşmüştü. 

Aradan iki yıl geçti ve Ersavcı bu kez yepyeni bir konseptle döndü. Magazin dünyasında yıllara meydan okumak neredeyse ayrı bir spor dalına dönüşmüşken, yaş almamak için zamanla yarışanların aksine Rüya Ersavcı yeni şarkısının daha adında şak diye gerçeği masaya koydu: “Yaşlanıyoruz. Hem de meseleyi “Yaş almak aslında dünyanın en muhteşem şeyi!” diye gereğinden fazla romantikleştirmeden...

Dizler ağrıyor, saçlar ağarıyor, kilo vermek zorlaşıyor, gözler eskisi gibi görmüyor, insanın evden çıkası her zaman gelmiyor... Şarkı, yaşlanmanın pek Instagram filtresine girmeyen taraflarını saklamak yerine onlarla hafif hafif dalga geçiyor. Bütün bunların arasında büyümenin ve değişmenin tuhaflığını da yakalıyor. Yani bu kez “İstemiyorum!” diye rest çekmiyor. “Yaşlanıyoruz işte, ne yapalım?” diyerek hayatla biraz da dalga geçiyor.

Tabii yılların getirdiklerini kabullenirken 2026'nın nimetlerinden faydalanmamak da olmazdı.

“Yaşlanıyoruz”un klibi Rüya Ersavcı'nın kendi hayatının fotoğraf albümünü yapay zekayla hareketlendiren küçük bir zaman yolculuğuna dönüştü.

Şarkının söz ve müziğinde Sezgin İnceel, düzenleme, mix ve mastering'inde Altay Ekren imzası bulunuyor. Ersavcı'nın prodüktörlüğünü de üstlendiği çalışma Virüs Stüdyoları'nda Ümit Kuzer tarafından kaydedildi. Klip yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı üstlenirken yapay zeka ve görsel efektler Can Erkorkmaz'a emanet edildi. Ama klibin asıl meselesi künyesinden çok hangi fotoğrafların kullanıldığıydı. 

Rüya Ersavcı'nın bebekliğinden çocukluğuna, gençlik yıllarından bugüne uzanan kendi fotoğrafları ve aile albümünden kareler yapay zekanın yardımıyla yeniden hayat buldu. Ortaya da “Bakın yapay zekayla neler yaptık!” diye teknolojisini gözümüze sokan bir klipten ziyade, yıllardır açılmamış bir aile albümünü elinize alıp sayfalarını tek tek çeviriyormuşsunuz hissi veren bir iş çıktı. Bir karede çocukluğuna, diğerinde gençliğine bakarken yılların gerçekten geçtiğini görüyorsunuz. Ama şarkının söylediği gibi mesele biraz da tam olarak bu zaten: yaşlanıyoruz.

Yeni şarkısıyla ilgili ilk paylaşımlarda da Ersavcı'nın geçmişten bugüne uzanan görüntüleri ve yıllar içindeki değişimi dikkat çekerken son hali de uzun süredir izini kaybetmiş olanlar için ortaya çıkmış oldu! 

90'larda güzelliğiyle konuşulan şarkıcının yıllarla beraber değişen ama kendine has enerjisini koruyan hali dikkat çekti; Yaşlanıyoruz ise 11 Eylül'de Odeon Müzik Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Rüya Ersavcı bu kez zamanı geri almaya çalışmak yerine onunla aynı klipte buluştu.

90'larda “İstemiyorum Baba” diyordu, bugün “Yaşlanıyoruz” diyor. Arada geçen yıllara bakınca ikisinin de hakkını vermiş gibi duruyor! ❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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