“İstemiyorum Baba”yla Bir Döneme Damga Vurmuştu: Rüya Ersavcı'nın Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!
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90'larda “İstemiyorum Baba” şarkısıyla bir dönemin hafızasına kazınan Rüya Ersavcı, bu kez yaş almanın pek de kaçışı olmayan halleriyle karşımıza çıktı.
Yeni şarkısı “Yaşlanıyoruz”da zamanın getirdiklerini tatlı bir mizahla anlatan Ersavcı, klibinde ise kendi bebeklik, çocukluk ve gençlik fotoğraflarını yapay zekayla yeniden canlandırdı. Dünden bugüne uzanan görüntüler hem eski defterleri açtırdı hem de Ersavcı'nın yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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90'larda “İstemiyorum Baba” diye rest çekti, yıllar geçti ama Rüya Ersavcı'nın hayatla tatlı tatlı didişme huyu pek değişmedi!
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İki sene önce “İstemiyorum Baba”ya format atıp bu kez yalnızca “İstemiyorum” diyerek karşımıza çıkan Rüya Ersavcı, şimdi bambaşka bir meseleyle döndü: Yaşlanıyoruz!
“Yaşlanıyoruz”un klibi Rüya Ersavcı'nın kendi hayatının fotoğraf albümünü yapay zekayla hareketlendiren küçük bir zaman yolculuğuna dönüştü.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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