“İstemiyorum Baba”yla Bir Döneme Damga Vurmuştu: Rüya Ersavcı'nın Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!

90'lar Türk popunun güzel tarafı neydi derseniz, herkesin kendine ait bir rengi vardı deriz. Bir tarafta danslar, bir tarafta bugün açınca insanı ışınlanmış gibi hissettiren klipler, bir tarafta da “Bunu o yıllarda gerçekten giymiş miyiz?” dedirten kostümler... Rüya Ersavcı da o rengarenk dönemin kendine has isimlerinden biriydi.

Üstelik müzikle ilişkisi 90'larda başlamamıştı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezunu olan Ersavcı, henüz konservatuar yıllarında sahneyle tanışmış; 1987-1991 arasında beş yıl boyunca Eurovision Türkiye elemelerinde altı farklı şarkı seslendirmişti. Ardından 90'larda önce Hep Sıfır, 1993'te de İzle Beni albümü geldi.

Fakat onu o yılların hafızasına kazıyan şeylerden biri şüphesiz “İstemiyorum Baba” oldu.

Güzelliği, cam topukluları, balon etekleri ve dönemine göre epey iddialı kostümleriyle dikkat çeken Ersavcı, bir yandan da “İstemiyorum Baba!” diye tutturarak gençliğin tatlı başkaldırılarından birine imza attı. Öyle ki şarkının üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen eski klibi bugün YouTube'da milyonun üzerinde izlenmeye ulaşmış durumda.

Rüya Ersavcı'nın 90'lar macerası bununla da sınırlı değildi. Kayıt teknolojilerinin peşine düşüp İngiltere'ye kadar gitti, yabancı müzisyenlerle Turkish Delight isimli maxi 45'liğini hazırladı; Türkiye'ye döndüğünde ise Saklambaç yarışmasının sunuculuğunu Nurseli İdiz'den devraldı. Sonrasında Akşam Delisi ve Esas Oğlan geldi, müzik yolculuğu farklı dönemlerde yeni çalışmalarla devam etti. Kasetler CD'lere, CD'ler dijitale, klipler dikey videolara dönüştü. Rüya Ersavcı'nın “İstemiyorum” çıkışları ise aynı kaldı.