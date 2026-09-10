Bir Dönem Aşk Yaşadıkları İddia Edilmişti: Ozan Güven'den Yıllar Sonra Gelen Meryem Uzerli İtirafı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli ile Rüstem Paşa'sı Ozan Güven'in yakınlığı yıllar önce magazin gündemini epey meşgul etmişti. 2014'te birlikte görüntülenmelerinin ardından haklarında aşk iddiaları ortaya atılan ikili, aylar sonra sevgili olmadıklarını açıklamıştı. Aradan yıllar geçtikten sonra Güven, o günlerden bugüne kalan ve Uzerli'nin kendisine sinirlenerek telefonu kapatmasıyla sonuçlanan bir anısını tiyatro sahnesinde anlattı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon tarihinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen bir türlü eskimeyen yapımlarından biri sorulsa, listenin en tepesinde yer alacak isimlerden biri kesinlikle Muhteşem Yüzyıl.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde Ozan Güven, hepimizi yıllar öncesine götüren bir anısını tiyatro sahnesinde anlattı ve o dönem çıkan aşk haberleri de yeniden gündeme oturmuş bulundu.
Meğer bütün bu aşk ve ev haberlerinin arkasında, bugüne kadar bilmediğimiz bir telefon konuşması da varmış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın