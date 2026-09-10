Bir Dönem Aşk Yaşadıkları İddia Edilmişti: Ozan Güven'den Yıllar Sonra Gelen Meryem Uzerli İtirafı!

2011'de ekrana gelen dizi, tam 4 sezon ve 139 bölüm boyunca izleyiciyi Osmanlı sarayının entrikalarından taht kavgalarına, Hürrem Sultan'ın yükselişinden büyük aşklara kadar uzanan koca bir dünyanın içine çekti. 11 Haziran 2014'te 139. bölümüyle final yapmasına rağmen dizi için 'bitti' demek bugün bile pek mümkün değil; tekrarları, dijital platformlardaki bölümleri ve sosyal medyada dönüp duran sahneleriyle hala yeni izleyiciler kazanıyor.,

Dizinin bu kadar akılda kalmasının en büyük sebeplerinden biri de şüphesiz kadrosu. Halit Ergenç, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Mehmet Günsür, Pelin Karahan, Aras Bulut İynemli, Burak Özçivit, Engin Öztürk, Tolga Sarıtaş, Tuncel Kurtiz... Bugün aynı jenerikte bir araya gelseler yine heyecanlanacağımız isimler yıllar boyunca dizide yer aldı.

Bu efsanenin en unutulmaz karakterlerinden biri hiç şüphesiz Meryem Uzerli'nin canlandırdığı Hürrem Sultan'dı. Uzerli'nin diziden ayrılmasının ardından karakteri Vahide Perçin devraldı; sarayın en güçlü isimlerinden Rüstem Paşa'yı ise Ozan Güven oynadı. Hürrem Sultan ile Rüstem Paşa'nın saraydaki ittifakı dizinin en önemli hikaye damarlarından biriydi, ama ikilinin setten taşan yakınlığı da bir dönem gerçek hayatta magazin basınının gündemine oturmuştu.