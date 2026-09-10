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Bir Dönem Aşk Yaşadıkları İddia Edilmişti: Ozan Güven'den Yıllar Sonra Gelen Meryem Uzerli İtirafı!

Bir Dönem Aşk Yaşadıkları İddia Edilmişti: Ozan Güven'den Yıllar Sonra Gelen Meryem Uzerli İtirafı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.09.2026 - 20:59
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Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli ile Rüstem Paşa'sı Ozan Güven'in yakınlığı yıllar önce magazin gündemini epey meşgul etmişti. 2014'te birlikte görüntülenmelerinin ardından haklarında aşk iddiaları ortaya atılan ikili, aylar sonra sevgili olmadıklarını açıklamıştı. Aradan yıllar geçtikten sonra Güven, o günlerden bugüne kalan ve Uzerli'nin kendisine sinirlenerek telefonu kapatmasıyla sonuçlanan bir anısını tiyatro sahnesinde anlattı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyon tarihinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen bir türlü eskimeyen yapımlarından biri sorulsa, listenin en tepesinde yer alacak isimlerden biri kesinlikle Muhteşem Yüzyıl.

Türk televizyon tarihinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen bir türlü eskimeyen yapımlarından biri sorulsa, listenin en tepesinde yer alacak isimlerden biri kesinlikle Muhteşem Yüzyıl.

2011'de ekrana gelen dizi, tam 4 sezon ve 139 bölüm boyunca izleyiciyi Osmanlı sarayının entrikalarından taht kavgalarına, Hürrem Sultan'ın yükselişinden büyük aşklara kadar uzanan koca bir dünyanın içine çekti. 11 Haziran 2014'te 139. bölümüyle final yapmasına rağmen dizi için 'bitti' demek bugün bile pek mümkün değil; tekrarları, dijital platformlardaki bölümleri ve sosyal medyada dönüp duran sahneleriyle hala yeni izleyiciler kazanıyor.,

Dizinin bu kadar akılda kalmasının en büyük sebeplerinden biri de şüphesiz kadrosu. Halit Ergenç, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Mehmet Günsür, Pelin Karahan, Aras Bulut İynemli, Burak Özçivit, Engin Öztürk, Tolga Sarıtaş, Tuncel Kurtiz... Bugün aynı jenerikte bir araya gelseler yine heyecanlanacağımız isimler yıllar boyunca dizide yer aldı. 

Bu efsanenin en unutulmaz karakterlerinden biri hiç şüphesiz Meryem Uzerli'nin canlandırdığı Hürrem Sultan'dı. Uzerli'nin diziden ayrılmasının ardından karakteri Vahide Perçin devraldı; sarayın en güçlü isimlerinden Rüstem Paşa'yı ise Ozan Güven oynadı. Hürrem Sultan ile Rüstem Paşa'nın saraydaki ittifakı dizinin en önemli hikaye damarlarından biriydi, ama ikilinin setten taşan yakınlığı da bir dönem gerçek hayatta magazin basınının gündemine oturmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde Ozan Güven, hepimizi yıllar öncesine götüren bir anısını tiyatro sahnesinde anlattı ve o dönem çıkan aşk haberleri de yeniden gündeme oturmuş bulundu.

Geçtiğimiz saatlerde Ozan Güven, hepimizi yıllar öncesine götüren bir anısını tiyatro sahnesinde anlattı ve o dönem çıkan aşk haberleri de yeniden gündeme oturmuş bulundu.

Şu sıralar 'OMG' adlı oyunla seyirci karşısına çıkan Güven, sahnede yıllar önce Meryem Uzerli'yle arasında geçen oldukça eğlenceli bir telefon konuşmasını canlandırdı. Ama o telefon konuşmasına gelmeden önce biraz geriye saralım, çünkü ikilinin adının yan yana anıldığı günlerde magazin gündemi gerçekten hareketliymiş. 

2012'de Muhteşem Yüzyıl setinde tanışan Uzerli ve Güven'in isimleri, Aralık 2014'te bambaşka bir boyut kazanmış. Uzerli, bir ödül töreni için İstanbul'a geldiğinde Güven'le çektirdiği bir selfiye 'Onu seviyorum' notu düşmüş; aradan birkaç hafta sonra da ikili, gece saatlerinde Cem Yılmaz'ın Akatlar'daki evinden el ele çıkarken görüntülenmiş. Fotoğraflar magazin sayfalarına düşer düşmez ikisi de bunun sıradan bir dostluk hali olduğunu söyleyerek geçiştirmiş. Ancak iddialar orada bitmemiş: Şubat 2015'te Uzerli'nin Ozan Güven'in evine 100 metre mesafede, aylık 15 bin dolara bir ev kiraladığı ortaya çıkınca 'komşu oldular' haberleri patlamış; aynı günlerde 'Ulus'ta birlikte ev bakıyorlar' iddiası da gazete sayfalarını süslemeye başlamış. 

İkili sorulara uzun süre net bir yanıt vermemiş. Aylar sonra, Temmuz 2015'te birlikte rol aldıkları Annemin Yarası filminin Belgrad'daki setinde gazeteci Cengiz Semercioğlu'nun 'Sevgili misiniz?' sorusuyla karşılaşmışlar. Ozan Güven, 'Vallahi sevgili değiliz ya, nasıl kanıtlayacağız bunu sana?' derken, Meryem Uzerli de sevgili olsalar sette herkesin bunu bileceğini söyleyerek iddiayı reddetmiş. O dönem Sırp basınında çıkan 'birlikte villa tuttular' haberiyle de dalga geçmişler.

Meğer bütün bu aşk ve ev haberlerinin arkasında, bugüne kadar bilmediğimiz bir telefon konuşması da varmış.

Meğer bütün bu aşk ve ev haberlerinin arkasında, bugüne kadar bilmediğimiz bir telefon konuşması da varmış.

Ozan Güven'in tiyatro sahnesinde anlattığına göre bir gün Meryem Uzerli kendisini aramış, 'Ozan, çıkan haberleri gördün mü?' diye sorarak haklarında çıkan 'Ulus'ta ev bakıyorlar' haberine ısrarla bir açıklama yapmasını istemiş.

Ozan Güven'in verdiği cevap ise Hürrem Sultan'la Rüstem Paşa'yı yıllar sonra gerçek hayatta yeniden karşı karşıya getirecek cinstenmiş 😅: 'Meryem'ciğim, sen koskoca Hürrem Sultan'sın, ben Rüstem Paşa'yım. Birlikte oturacak olsak gider Topkapı Sarayı'nda otururuz, Ulus'ta ne işimiz var?' Güven'in anlattığına göre Meryem Uzerli bu cevabı hiç komik bulmamış olacak ki sinirlenip telefonu suratına kapatmış. 

Aradan yıllar geçtikten sonra sahnede anlatılan bu anıyla, bir dönemin en çok konuşulan magazin dedikodularından birinin perde arkasına dair de yeni bir detay öğrenmiş olduk.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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