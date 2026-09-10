Trafikte Dehşeti Yaşadı: Melisa Döngel Yol Verme Tartışmasında Silahla Tehdit Edildi!
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Melisa Döngel, İstanbul Sarıyer'de arkadaşıyla birlikte trafikte ilerlediği sırada yaşanan yol verme tartışmasında korku dolu anlar yaşadı. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre aracını yolun ortasında bırakıp Döngel'in bulunduğu otomobilin yanına gelen sürücü, silah göstererek tehditler savurdu.
Ünlü oyuncunun yaşadığı panik cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen sürücü daha sonra tutuklandı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son dönemde ekranlardan biraz uzak kalsa da özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Melisa Döngel, bu kez yaşadığı korku dolu olayla gündeme geldi.
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Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre korkutan olay 9 Eylül'de İstanbul Sarıyer'de meydana geldi.
Silahla karşı karşıya kalan Melisa Döngel'in korku dolu anları kameraya yansırken, olayın ardından devreye polis ekipleri girdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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