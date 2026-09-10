Trafikte Dehşeti Yaşadı: Melisa Döngel Yol Verme Tartışmasında Silahla Tehdit Edildi!

Bizim Hikaye ile dikkatleri üzerine çeken, ardından Sen Çal Kapımı ve Aşk Mantık İntikam gibi popüler yapımlarda rol alan Melisa Döngel, son yılların en çok konuşulan genç oyuncularından biri haline geldi.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde gördüğümüz Döngel, bir süredir ekranlardan uzak bir dönem geçiriyordu. Zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve özel hayatından gelişmelerle karşımıza çıkan ünlü oyuncunun adı bu kez ise ne yeni bir proje ne de magazinsel bir gelişmeyle gündeme geldi.

Döngel, İstanbul trafiğinde başlayan bir yol verme tartışmasının kısa süre içerisinde silahlı tehdide dönüşmesiyle korku dolu anlar yaşadı.

Üstelik olay sırasında yaşananlar da cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.