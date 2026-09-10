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Trafikte Dehşeti Yaşadı: Melisa Döngel Yol Verme Tartışmasında Silahla Tehdit Edildi!

Trafikte Dehşeti Yaşadı: Melisa Döngel Yol Verme Tartışmasında Silahla Tehdit Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.09.2026 - 17:59
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Melisa Döngel, İstanbul Sarıyer'de arkadaşıyla birlikte trafikte ilerlediği sırada yaşanan yol verme tartışmasında korku dolu anlar yaşadı. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre aracını yolun ortasında bırakıp Döngel'in bulunduğu otomobilin yanına gelen sürücü, silah göstererek tehditler savurdu. 

Ünlü oyuncunun yaşadığı panik cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen sürücü daha sonra tutuklandı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

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Son dönemde ekranlardan biraz uzak kalsa da özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Melisa Döngel, bu kez yaşadığı korku dolu olayla gündeme geldi.

Son dönemde ekranlardan biraz uzak kalsa da özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Melisa Döngel, bu kez yaşadığı korku dolu olayla gündeme geldi.

Bizim Hikaye ile dikkatleri üzerine çeken, ardından Sen Çal Kapımı ve Aşk Mantık İntikam gibi popüler yapımlarda rol alan Melisa Döngel, son yılların en çok konuşulan genç oyuncularından biri haline geldi.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde gördüğümüz Döngel, bir süredir ekranlardan uzak bir dönem geçiriyordu. Zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve özel hayatından gelişmelerle karşımıza çıkan ünlü oyuncunun adı bu kez ise ne yeni bir proje ne de magazinsel bir gelişmeyle gündeme geldi.

Döngel, İstanbul trafiğinde başlayan bir yol verme tartışmasının kısa süre içerisinde silahlı tehdide dönüşmesiyle korku dolu anlar yaşadı.

Üstelik olay sırasında yaşananlar da cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre korkutan olay 9 Eylül'de İstanbul Sarıyer'de meydana geldi.

Melisa Döngel, arkadaşı Mehmet Fatih Saruhan ile birlikte araçla Sarıyer'deki Katar Caddesi üzerinde ilerliyordu. İkilinin seyir halinde olduğu sırada başka bir aracın sürücüsüyle aralarında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Trafikte başlayan tartışma ne yazık ki birkaç sözün ardından tarafların yollarına devam etmesiyle son bulmadı.

İddiaya göre tartışmanın diğer tarafındaki sürücü, aracını yolun ortasında bırakarak otomobilinden indi. Ardından doğrudan Melisa Döngel ve arkadaşının bulunduğu aracın yanına geldi. Tartışmanın giderek büyüdüğü sırada sürücü bu kez silahını göstererek Döngel ve arkadaşını tehdit etmeye başladı.

Bir anda yol verme tartışmasından silahlı tehdide dönüşen olay sırasında Döngel'in yaşadığı panik de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silahla karşı karşıya kalan Melisa Döngel'in korku dolu anları kameraya yansırken, olayın ardından devreye polis ekipleri girdi.

Dilek Yaman Demir'in haberinde yer alan görüntülerde, sürücünün aracından indikten sonra Döngel ve arkadaşının bulunduğu otomobile doğru geldiği anlar görülüyor. Silahını göstererek tehditler savuran sürücünün karşısında büyük korku yaşayan Melisa Döngel ise polisi arayarak yardım istedi.

Oyuncunun ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde müdahalede bulunan ekipler, Döngel ve arkadaşını silahla tehdit ettiği belirtilen sürücüyü gözaltına aldı. Fakat olay yalnızca gözaltıyla da sonuçlanmadı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece trafikte yalnızca bir yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı tehdide ve ardından tutuklamaya kadar uzandı.

Döngel'in yaşadığı korku dolu anların görüntülerinin ortaya çıkmasıyla olayın boyutu da gözler önüne serildi. Trafikte birkaç saniyelik bir anlaşmazlığın bu kadar kısa sürede silahın gösterildiği bir tehdide dönüşmesi ise görüntülerin en ürkütücü tarafı oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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