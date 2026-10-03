Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidi ile Bilinen Muhammed Nur Nahya Fon Meselesine Değindi

Konu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörün Finansmanı ve Kara Para Aklama Soruşturma Bürosu'nun sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürüttüğü soruşturmaya dayanıyor. Soruşturma kapsamında 46 kurum, 18 fon ve 42 kişi hakkında malvarlığı dondurma talebi bulunurken, uluslararası transferler ile kripto para hareketleri de MASAK tarafından inceleniyor. Tutuklu sayısı 85'e ulaştı.

Yatırımcılar açısından en çok merak edilen başlık ise fonlardaki tasfiye süreci ve yatırımcılara yapılacak ara ödemeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki bir açılışta yaptığı konuşmada sürecin Fon Koordinasyon Kurulu tarafından yönetildiğini belirterek 'Türkiye ekonomisi, bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir' dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bankacılık ve sermaye piyasalarının güvenli ve istikrarlı olduğunu vurguladı.