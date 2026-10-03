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Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidi ile Bilinen Muhammed Nur Nahya Fon Meselesine Değindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidi ile Bilinen Muhammed Nur Nahya Fon Meselesine Değindi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.10.2026 - 22:00

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Türkiye'de ekonomi gündemi, son haftalarda yatırım fonlarına yönelik soruşturmanın etrafında şekilleniyor. İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 85'e yükselirken, fon yatırımcıları sürecin nasıl ilerleyeceğini yakından takip ediyor. Böylesine yoğun bir gündemin, mizahçıların da radarına girmesi şaşırtıcı değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidiyle bilinen Muhammed Nur Nahya da gündeme bir video paylaşarak değindi. 'Gitti Fon Fon Fon…' notuyla yayınladığı skeçte gündemi özetledi.

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Peki ne olmuştu?

Konu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörün Finansmanı ve Kara Para Aklama Soruşturma Bürosu'nun sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürüttüğü soruşturmaya dayanıyor. Soruşturma kapsamında 46 kurum, 18 fon ve 42 kişi hakkında malvarlığı dondurma talebi bulunurken, uluslararası transferler ile kripto para hareketleri de MASAK tarafından inceleniyor. Tutuklu sayısı 85'e ulaştı. 

Yatırımcılar açısından en çok merak edilen başlık ise fonlardaki tasfiye süreci ve yatırımcılara yapılacak ara ödemeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki bir açılışta yaptığı konuşmada sürecin Fon Koordinasyon Kurulu tarafından yönetildiğini belirterek 'Türkiye ekonomisi, bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir' dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bankacılık ve sermaye piyasalarının güvenli ve istikrarlı olduğunu vurguladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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