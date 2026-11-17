Sosyal medyada izlemeyi en çok sevdiğimiz videolardan biri de hiç şüphesiz kedi videoları. Görünce durup izlemeden geçemeyeceğiniz kedi videolarına bir yenisi daha eklendi. Bir kedi, sokakta kavga eden kardeşlerini ayırmaya çalışırken (!) görüntülendi. Minik kedinin sanki laf anlatmaya çalışıyormuş gibi anları, gören herkesi güldürdü 👇🏻