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Sosyal medyada izlemeyi en çok sevdiğimiz videolardan biri de hiç şüphesiz kedi videoları. Görünce durup izlemeden geçemeyeceğiniz kedi videolarına bir yenisi daha eklendi. Bir kedi, sokakta kavga eden kardeşlerini ayırmaya çalışırken (!) görüntülendi. Minik kedinin sanki laf anlatmaya çalışıyormuş gibi anları, gören herkesi güldürdü 👇🏻
Tabii sevgi dolu yorumlar eksik olmadı!
🥹🥹🥹
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Doğru!
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😂😂😂
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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