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Türk Taraftarlar Hull City Maçına Biletle Girdi, Acun Ilıcalı Onları VIP Bölümüne Davet Etti

Türk Taraftarlar Hull City Maçına Biletle Girdi, Acun Ilıcalı Onları VIP Bölümüne Davet Etti

Acun Ilıcalı
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 22:29
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YouTube ve Instagram içerik üreticisi Arda Pazır, İngiltere'nin Hull kentine giderek Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maçını izledi. Maç öncesinde kentte gezen, yerel halka ve uzun yıllardır takımı tutan taraftarlara Ilıcalı'yı soran Pazır, maç sırasında beklemediği bir davet aldı.

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Acun Ilıcalı Türk taraftarları görür görmez VIP'e davet etti.

Acun Ilıcalı'dan jest gecikmedi.

Acun Ilıcalı'dan jest gecikmedi.

Arda Pazır, Hull City'nin İngiltere'deki maçını yerinde izlemek için Hull kentine gitti. Kent merkezini dolaşan Pazır, sokaktaki insanlara Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'yı tanıyıp tanımadıklarını sordu. Maç biletini de stadın önünde satın alarak tribüne bilet alan bir taraftar olarak girdi.

Maç esnasında Ilıcalı'nın yanına giden Pazır, Ilıcalı tarafından arkadaşıyla VIP bölüme davet edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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