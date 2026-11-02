Türk Taraftarlar Hull City Maçına Biletle Girdi, Acun Ilıcalı Onları VIP Bölümüne Davet Etti

YouTube ve Instagram içerik üreticisi Arda Pazır, İngiltere'nin Hull kentine giderek Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maçını izledi. Maç öncesinde kentte gezen, yerel halka ve uzun yıllardır takımı tutan taraftarlara Ilıcalı'yı soran Pazır, maç sırasında beklemediği bir davet aldı.