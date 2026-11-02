Türk Taraftarlar Hull City Maçına Biletle Girdi, Acun Ilıcalı Onları VIP Bölümüne Davet Etti
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YouTube ve Instagram içerik üreticisi Arda Pazır, İngiltere'nin Hull kentine giderek Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maçını izledi. Maç öncesinde kentte gezen, yerel halka ve uzun yıllardır takımı tutan taraftarlara Ilıcalı'yı soran Pazır, maç sırasında beklemediği bir davet aldı.
Acun Ilıcalı Türk taraftarları görür görmez VIP'e davet etti.
Acun Ilıcalı'dan jest gecikmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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