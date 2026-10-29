Acun Ilıcalı Kızı Melisa'ya Meydan Okudu: Şarkı Bilme Yarışında Bakın Kim Kazandı!

Survivor'dan O Ses Türkiye'ye, Yetenek Sizsiniz'den MasterChef'e kadar pek çok yarışma programıyla hayatımızda olan Acun Ilıcalı'yı ekranların dışında da kızlarıyla geçirdiği keyifli anlarla sık sık görüyoruz.

Özellikle en küçük kızı Melisa'yla arasındaki samimi ve eğlenceli ilişki, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarına da yansıyor. Baba kızın birlikte geçirdiği vakitlerden gelen görüntüler takipçilerinin yüzünü güldürürken bu kez ikili, sosyal medyanın sevilen akımlarından şarkı bilme challenge'ında kozlarını paylaştı.

Yarışma hazırlamaya alışkın olan Acun Ilıcalı'nın kendi evladıyla yarışması da ortaya oldukça tatlı anlar çıkardı!