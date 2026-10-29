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Acun Ilıcalı Kızı Melisa'ya Meydan Okudu: Şarkı Bilme Yarışında Bakın Kim Kazandı!

Acun Ilıcalı Kızı Melisa'ya Meydan Okudu: Şarkı Bilme Yarışında Bakın Kim Kazandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 22:15
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Televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden Acun Ilıcalı, bu kez ekranlardaki yarışmalarıyla değil, kızı Melisa'yla yaptığı tatlı bir rekabetle karşımıza çıktı! Baba kız, şarkıları kimin daha iyi bildiğini görmek için karşı karşıya geldi. Yarışma denince akla gelen ilk isimlerden olan Acun Ilıcalı'nın bu kez rakibi kendi kızıydı. Üstelik kazanan taraf da Melisa oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yıllardır televizyon dünyasının en eğlenceli yarışmalarına imza atan Acun Ilıcalı, bu kez yarışmacı koltuğuna kendisi oturdu! Üstelik karşısında da en tatlı rakiplerinden biri, küçük kızı Melisa vardı.

Yıllardır televizyon dünyasının en eğlenceli yarışmalarına imza atan Acun Ilıcalı, bu kez yarışmacı koltuğuna kendisi oturdu! Üstelik karşısında da en tatlı rakiplerinden biri, küçük kızı Melisa vardı.

Survivor'dan O Ses Türkiye'ye, Yetenek Sizsiniz'den MasterChef'e kadar pek çok yarışma programıyla hayatımızda olan Acun Ilıcalı'yı ekranların dışında da kızlarıyla geçirdiği keyifli anlarla sık sık görüyoruz. 

Özellikle en küçük kızı Melisa'yla arasındaki samimi ve eğlenceli ilişki, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarına da yansıyor. Baba kızın birlikte geçirdiği vakitlerden gelen görüntüler takipçilerinin yüzünü güldürürken bu kez ikili, sosyal medyanın sevilen akımlarından şarkı bilme challenge'ında kozlarını paylaştı. 

Yarışma hazırlamaya alışkın olan Acun Ilıcalı'nın kendi evladıyla yarışması da ortaya oldukça tatlı anlar çıkardı!

Acun Ilıcalı ve Melisa Ilıcalı'nın şarkı bilme yarışında kazanan taraf ise Melisa oldu!

Babasına karşı elde ettiği galibiyetle yarışmanın yıldızı da kendisi olmayı başardı. Şarkıları kimin daha iyi ezbere bildiğini ölçen eğlenceli challenge'da baba kızın rekabeti yüzleri gülümsetti. Acun Ilıcalı, yıllardır yarışmacıların heyecanına ortak olurken bu kez kendisi yarışmanın kaybeden tarafında kaldı. 

Melisa ise babasını geride bırakarak müzik bilgisini konuşturdu! Yarışma dünyasının en tecrübeli isimlerinden birini kendi oyununda yenmek de herkese nasip olmaz doğrusu. 

Anlaşılan Ilıcalı ailesinde yarışma heyecanı evde de devam ediyor. Baba kızın bu şeker anlarına biz de bayıldık!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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