Acun Ilıcalı Kızı Melisa'ya Meydan Okudu: Şarkı Bilme Yarışında Bakın Kim Kazandı!
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Televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden Acun Ilıcalı, bu kez ekranlardaki yarışmalarıyla değil, kızı Melisa'yla yaptığı tatlı bir rekabetle karşımıza çıktı! Baba kız, şarkıları kimin daha iyi bildiğini görmek için karşı karşıya geldi. Yarışma denince akla gelen ilk isimlerden olan Acun Ilıcalı'nın bu kez rakibi kendi kızıydı. Üstelik kazanan taraf da Melisa oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yıllardır televizyon dünyasının en eğlenceli yarışmalarına imza atan Acun Ilıcalı, bu kez yarışmacı koltuğuna kendisi oturdu! Üstelik karşısında da en tatlı rakiplerinden biri, küçük kızı Melisa vardı.
Acun Ilıcalı ve Melisa Ilıcalı'nın şarkı bilme yarışında kazanan taraf ise Melisa oldu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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