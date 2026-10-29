Yeni İmajıyla Sınıfta Kalan Hafsanur Sancaktutan Bakın Kendini Kime Benzetti!
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Saçlarını kısacık kestirerek radikal bir imaj değişikliğine giden Hafsanur Sancaktutan, yeni görünümüyle sosyal medyadan pek de geçer not alamamıştı. Uzun saçlarını özleyen takipçilerinden birbirinden ilginç benzetmeler gelirken güzel oyuncu da yeni tarzını kime benzettiğini gösterdi. Ancak Sancaktutan'ın aklındaki isim, sosyal medyada kendisine yakıştırılanlardan epey farklı çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Son dönemin en popüler genç oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde yaptığı radikal imaj değişikliğiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ancak güzel oyuncunun yeni saçları, takipçilerinden pek de beklediği ilgiyi görememişti!
Sosyal medyada yeni saçlarıyla eleştiri yağmuruna tutulan Hafsanur Sancaktutan'ın aklındaki isim ise yapılan benzetmelerden oldukça farklıydı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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