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Yeni İmajıyla Sınıfta Kalan Hafsanur Sancaktutan Bakın Kendini Kime Benzetti!

Yeni İmajıyla Sınıfta Kalan Hafsanur Sancaktutan Bakın Kendini Kime Benzetti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 20:12 Son Güncelleme: 29.10.2026 - 20:15
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Saçlarını kısacık kestirerek radikal bir imaj değişikliğine giden Hafsanur Sancaktutan, yeni görünümüyle sosyal medyadan pek de geçer not alamamıştı. Uzun saçlarını özleyen takipçilerinden birbirinden ilginç benzetmeler gelirken güzel oyuncu da yeni tarzını kime benzettiğini gösterdi. Ancak Sancaktutan'ın aklındaki isim, sosyal medyada kendisine yakıştırılanlardan epey farklı çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Son dönemin en popüler genç oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde yaptığı radikal imaj değişikliğiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ancak güzel oyuncunun yeni saçları, takipçilerinden pek de beklediği ilgiyi görememişti!

Son dönemin en popüler genç oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde yaptığı radikal imaj değişikliğiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ancak güzel oyuncunun yeni saçları, takipçilerinden pek de beklediği ilgiyi görememişti!

Gülperi, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Ya Çok Seversen ve Siyah Kalp gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sancaktutan, uzun yıllardır görmeye alıştığımız koyu renk, uzun saçlarına veda etmişti. Bir süre önce saçlarını omuz hizasına kadar kısaltıp kakül kestiren oyuncu, bu kez değişimi bir adım daha ileri taşıyarak saçlarını kulak hizasına kadar kestirdi. 

Yeni görüntüsü ortaya çıkar çıkmaz sosyal medyada yorumlar da peş peşe geldi. Oyuncunun uzun saçlarının kendisine çok daha fazla yakıştığını düşünenler yeni modelini beğenmezken Kınalı Yapıncak benzetmesi yapanlar bile oldu! 

Kısacası Sancaktutan'ın yeni imajı, takipçilerinin önemli bir kısmında hayal kırıklığı yarattı. Biz daha yapılan benzetmeleri konuşurken güzel oyuncunun kendi saçlarını kime benzettiği de ortaya çıktı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sosyal medyada yeni saçlarıyla eleştiri yağmuruna tutulan Hafsanur Sancaktutan'ın aklındaki isim ise yapılan benzetmelerden oldukça farklıydı!

Sosyal medyada yeni saçlarıyla eleştiri yağmuruna tutulan Hafsanur Sancaktutan'ın aklındaki isim ise yapılan benzetmelerden oldukça farklıydı!

Kısacık saçlarını siyah güneş gözlükleriyle tamamlayan Sancaktutan, yeni görüntüsünü Matrix serisinin unutulmaz karakterlerinden Trinity'ye benzetti. Carrie-Anne Moss'un hayat verdiği, kısa ve koyu renk saçları, siyah kıyafetleri ve karakteristik güneş gözlükleriyle hafızalara kazınan Trinity'nin görüntüsünü kendi görüntüsüyle yan yana getiren oyuncu, yeni tarzına Hollywood'dan bir karşılık bulmuş oldu. 

Sosyal medyada Kınalı Yapıncak'tan türlü türlü karakterlere kadar uzanan benzetmeler yapılırken Hafsanur'un kendisini Trinity'ye benzetmesi de dikkat çekti. Takipçileri yeni saçlarına henüz alışamamış olsa da güzel oyuncunun kendi imajından memnun olduğu anlaşılıyor. 

Peki sizce Hafsanur Sancaktutan'ın yeni görüntüsü gerçekten Trinity'yi andırıyor mu?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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