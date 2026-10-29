Yeni İmajıyla Sınıfta Kalan Hafsanur Sancaktutan Bakın Kendini Kime Benzetti!

Gülperi, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Ya Çok Seversen ve Siyah Kalp gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sancaktutan, uzun yıllardır görmeye alıştığımız koyu renk, uzun saçlarına veda etmişti. Bir süre önce saçlarını omuz hizasına kadar kısaltıp kakül kestiren oyuncu, bu kez değişimi bir adım daha ileri taşıyarak saçlarını kulak hizasına kadar kestirdi.

Yeni görüntüsü ortaya çıkar çıkmaz sosyal medyada yorumlar da peş peşe geldi. Oyuncunun uzun saçlarının kendisine çok daha fazla yakıştığını düşünenler yeni modelini beğenmezken Kınalı Yapıncak benzetmesi yapanlar bile oldu!

Kısacası Sancaktutan'ın yeni imajı, takipçilerinin önemli bir kısmında hayal kırıklığı yarattı. Biz daha yapılan benzetmeleri konuşurken güzel oyuncunun kendi saçlarını kime benzettiği de ortaya çıktı.