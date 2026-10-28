40 Yıl Düşünsek Aklımıza Gelmezdi: Saçlarını Kısacık Kestiren Hafsanur Sancaktutan'ın Son Hali Şoke Etti!

Güzel oyuncunun bu değişikliği, sosyal medyada pek de beklediği gibi karşılanmamıştı. Özellikle uzun saçlarının kendisine çok daha fazla yakıştığını düşünen takipçileri, kaküllü halini bir türlü benimseyememişti.

'Kakül hiç olmamış', 'Eski saçları çok daha yakışıyordu' ve 'Keşke kestirmeseydi' gibi yorumlar peş peşe gelirken yeni imajını beğenenler de olmuştu elbette. Ancak Hafsanur'un o uzun saçlarının yarattığı havanın yerini doldurmak pek kolay değildi.

Biz daha kaküllü haline alışamadan güzel oyuncu, bu kez çok daha radikal bir değişiklikle karşımıza çıktı!