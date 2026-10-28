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40 Yıl Düşünsek Aklımıza Gelmezdi: Saçlarını Kısacık Kestiren Hafsanur Sancaktutan'ın Son Hali Şoke Etti!

40 Yıl Düşünsek Aklımıza Gelmezdi: Saçlarını Kısacık Kestiren Hafsanur Sancaktutan'ın Son Hali Şoke Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 20:54 Son Güncelleme: 28.10.2026 - 20:58
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Güzelliği, kendine has havası ve yıllardır görmeye alıştığımız uzun saçlarıyla gönüllerde taht kuran Hafsanur Sancaktutan, bu kez yaptığı imaj değişikliğiyle ters köşe yaptı! Daha önce kakül kestirerek hayranlarını ikiye bölen güzel oyuncu, şimdi de saçlarını kısacık kestirdi. Sancaktutan'ın yeni görüntüsü, uzun saçlarının hayranı olanları pek de memnun etmeyecek cinsten!

Buyurun detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Son yılların en sevilen genç oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, hem başarılı performansları hem de duru güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri.

Son yılların en sevilen genç oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, hem başarılı performansları hem de duru güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri.

Gülperi, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Ya Çok Seversen ve Siyah Kalp gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu, şimdilerde Kıskanmak dizisindeki Mükerrem karakteriyle karşımıza çıkıyor. 

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve güzelliğiyle de sık sık konuşulan Sancaktutan'ın özellikle yıllardır vazgeçmediği uzun, koyu renk saçlarının ayrı bir hayran kitlesi vardı desek yeridir. 

Abartıdan uzak tarzına, doğal güzelliğine ve uzun saçlarının kattığı o kendine has havaya alıştığımız oyuncu, son dönemde imajıyla oynamaya epey merak salmış durumda!

Hatırlarsanız Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz temmuz ayında yıllardır kullandığı uzun saçlarını omuz hizasında kestirip bir de kakül yaptırarak karşımıza çıkmıştı.

Hatırlarsanız Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz temmuz ayında yıllardır kullandığı uzun saçlarını omuz hizasında kestirip bir de kakül yaptırarak karşımıza çıkmıştı.

Güzel oyuncunun bu değişikliği, sosyal medyada pek de beklediği gibi karşılanmamıştı. Özellikle uzun saçlarının kendisine çok daha fazla yakıştığını düşünen takipçileri, kaküllü halini bir türlü benimseyememişti. 

'Kakül hiç olmamış', 'Eski saçları çok daha yakışıyordu' ve 'Keşke kestirmeseydi' gibi yorumlar peş peşe gelirken yeni imajını beğenenler de olmuştu elbette. Ancak Hafsanur'un o uzun saçlarının yarattığı havanın yerini doldurmak pek kolay değildi. 

Biz daha kaküllü haline alışamadan güzel oyuncu, bu kez çok daha radikal bir değişiklikle karşımıza çıktı!

Hafsanur Sancaktutan, bu kez saçlarını kulak hizasına kadar kısaltarak hepimizi ters köşe yaptı!

Hafsanur Sancaktutan, bu kez saçlarını kulak hizasına kadar kısaltarak hepimizi ters köşe yaptı!

Yeni görüntüsüyle bir hayranının yanında verdiği pozlarda ortaya çıkan güzel oyuncu, yıllardır görmeye alıştığımız halinden oldukça farklı görünüyor. Koyu renk saçlarını kısa ve katlı bir modelle kullanmayı tercih eden Sancaktutan'ın yeni stili, yüz hatlarını da bambaşka bir şekilde ortaya çıkarmış. 

Elbette her saç modelini denemek, değişiklik yapmak güzel ama Hafsanur'un o upuzun saçlarının kendisine kattığı havayı da aramadık desek yalan olur! Daha birkaç ay önce kakül kestirdiğinde eski saçlarına dönmesini isteyenleri düşününce bu son hamlesinin de herkese hitap etmeyeceği kesin. 

Yine de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen oyuncunun bu kadar kısa saçlarla karşımıza çıkması doğrusu hiç beklediğimiz bir değişiklik değildi. Peki sizce Hafsanur'a yeni saçları mı, yoksa o çok sevdiğimiz uzun saçları mı daha çok yakışıyor?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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