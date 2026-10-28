40 Yıl Düşünsek Aklımıza Gelmezdi: Saçlarını Kısacık Kestiren Hafsanur Sancaktutan'ın Son Hali Şoke Etti!
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Güzelliği, kendine has havası ve yıllardır görmeye alıştığımız uzun saçlarıyla gönüllerde taht kuran Hafsanur Sancaktutan, bu kez yaptığı imaj değişikliğiyle ters köşe yaptı! Daha önce kakül kestirerek hayranlarını ikiye bölen güzel oyuncu, şimdi de saçlarını kısacık kestirdi. Sancaktutan'ın yeni görüntüsü, uzun saçlarının hayranı olanları pek de memnun etmeyecek cinsten!
Buyurun detayları beraber inceleyelim.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Son yılların en sevilen genç oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, hem başarılı performansları hem de duru güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri.
Hatırlarsanız Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz temmuz ayında yıllardır kullandığı uzun saçlarını omuz hizasında kestirip bir de kakül yaptırarak karşımıza çıkmıştı.
Hafsanur Sancaktutan, bu kez saçlarını kulak hizasına kadar kısaltarak hepimizi ters köşe yaptı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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