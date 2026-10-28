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Yeşilçam'ın İddialı Sahneleriyle Meşhur Yıldızı Arzu Okay'ın Son Hali Gündem Oldu!

Yeşilçam'ın İddialı Sahneleriyle Meşhur Yıldızı Arzu Okay'ın Son Hali Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 20:21 Son Güncelleme: 28.10.2026 - 20:22
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Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran, güzelliği ve rol aldığı iddialı sahnelerle hafızalara kazınan Arzu Okay, yıllar sonra yeniden gündemde! 70'li yılların en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Okay, sinemadan uzaklaşmasının ardından gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etmişti. Bir dönemin unutulmaz yıldızının yıllar içindeki değişimi ve son hali dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yeşilçam'ın en dikkat çeken kadın yıldızlarından biri olan Arzu Okay, 1970'li yıllara güzelliği, cesur sahneleri ve kendine has çekiciliğiyle damga vurmuş isimlerden.

Yeşilçam'ın en dikkat çeken kadın yıldızlarından biri olan Arzu Okay, 1970'li yıllara güzelliği, cesur sahneleri ve kendine has çekiciliğiyle damga vurmuş isimlerden.

Henüz genç yaşta Saklambaç gazetesinin düzenlediği Sinema Yüz Güzeli yarışmasını kazanarak dikkatleri üzerine çeken Okay, Ayhan Işık'la başrolü paylaştığı Ölünceye Kadar filmiyle beyazperdeye adım atmıştı. 

Zeki Müren'le fotoromanlarda yer alan, Sadri Alışık ve Kadir İnanır gibi usta isimlerle aynı projelerde buluşan oyuncu, kısa sürede dönemin en çok aranan yıldızlarından biri haline gelmişti.

Özellikle Yeşilçam'da erotik film furyasının yaşandığı yıllarda rol aldığı iddialı yapımlarla hafızalara kazınan Okay, güzelliği kadar cesaretiyle de çok konuşulmuştu.

Ancak Arzu Okay'ın hayatı yalnızca Yeşilçam'daki kariyerinden ibaret değildi.

Ancak Arzu Okay'ın hayatı yalnızca Yeşilçam'daki kariyerinden ibaret değildi.

Henüz 23 yaşındayken sinemayı bırakma kararı alan ünlü oyuncu, bambaşka bir hayat kurmak için iş dünyasına yönelmişti. Deri ve tekstil sektöründe çalışmaya başlayan Okay, daha sonra Fransa'ya yerleşerek Paris'te kendi işini kurmuş, ihracat alanında önemli başarılar elde etmişti. 

Bir dönem işlerinin bozulmasıyla maddi zorluklar yaşasa da yeniden ayağa kalkmayı başaran oyuncu, yıllar içinde hayatını Türkiye ve Fransa arasında sürdürdü. Bir kız çocuğu annesi olan Okay, geçmişte verdiği röportajlarda yalnızca cesur sahneleriyle anılmaktan duyduğu rahatsızlığı da dile getirmişti. 

100'ü aşkın filmde rol almasına rağmen kariyerinin yalnızca belirli bir döneminin konuşulmasına tepki gösteren oyuncu, kadın sanatçıların bu konuda çok daha ağır yargılandığını savunmuştu.

Şimdilerde 70'li yaşlarında olan Arzu Okay, yıllar içerisindeki değişimiyle de zaman zaman gündeme geliyor.

Şimdilerde 70'li yaşlarında olan Arzu Okay, yıllar içerisindeki değişimiyle de zaman zaman gündeme geliyor.

Uzun süredir kameralardan uzak, sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Yeşilçam yıldızının son dönem fotoğrafları ise özellikle kızı Eda'nın paylaşımları sayesinde sevenleriyle buluşmuştu. Bir dönemin güzelliğiyle dillere destan oyuncusunun yıllar sonraki görüntüsü sosyal medyada ilgi görürken, takipçilerinden de güzelliğini koruduğuna dair yorumlar gelmişti. Gençlik yıllarındaki iddialı görüntüsünden çok daha farklı bir hayat süren Okay, bugün de Yeşilçam'ın unutulmayan yüzlerinden biri olmayı sürdürüyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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