Yeşilçam'ın İddialı Sahneleriyle Meşhur Yıldızı Arzu Okay'ın Son Hali Gündem Oldu!

Henüz 23 yaşındayken sinemayı bırakma kararı alan ünlü oyuncu, bambaşka bir hayat kurmak için iş dünyasına yönelmişti. Deri ve tekstil sektöründe çalışmaya başlayan Okay, daha sonra Fransa'ya yerleşerek Paris'te kendi işini kurmuş, ihracat alanında önemli başarılar elde etmişti.

Bir dönem işlerinin bozulmasıyla maddi zorluklar yaşasa da yeniden ayağa kalkmayı başaran oyuncu, yıllar içinde hayatını Türkiye ve Fransa arasında sürdürdü. Bir kız çocuğu annesi olan Okay, geçmişte verdiği röportajlarda yalnızca cesur sahneleriyle anılmaktan duyduğu rahatsızlığı da dile getirmişti.

100'ü aşkın filmde rol almasına rağmen kariyerinin yalnızca belirli bir döneminin konuşulmasına tepki gösteren oyuncu, kadın sanatçıların bu konuda çok daha ağır yargılandığını savunmuştu.