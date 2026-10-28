Yıllarca "İstemiyorum" Demişti! Deniz Baysal'ın Boşanma Sonrası Çocuk Açıklaması Eski Sözlerini Hatırlattı

Yıllardır çocuk sahibi olmak istemediğini her fırsatta dile getiren Deniz Baysal, bu kez söyledikleriyle eski açıklamalarını yeniden akıllara getirdi! Barış Yurtçu ile yedi yıllık evliliğini sonlandıran güzel oyuncu, ABtalks programında çocuk sahibi olma ihtimaline ilk kez bu kadar açık kapı bıraktı.

Senelerdir net bir şekilde 'istemiyorum' diyen Baysal'ın boşanmasının hemen ardından 'Neden olmasın?' demesi ise zamanlamasıyla dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.