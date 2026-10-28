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Yıllarca "İstemiyorum" Demişti! Deniz Baysal'ın Boşanma Sonrası Çocuk Açıklaması Eski Sözlerini Hatırlattı

Yıllarca "İstemiyorum" Demişti! Deniz Baysal'ın Boşanma Sonrası Çocuk Açıklaması Eski Sözlerini Hatırlattı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 17:14
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Yıllardır çocuk sahibi olmak istemediğini her fırsatta dile getiren Deniz Baysal, bu kez söyledikleriyle eski açıklamalarını yeniden akıllara getirdi! Barış Yurtçu ile yedi yıllık evliliğini sonlandıran güzel oyuncu, ABtalks programında çocuk sahibi olma ihtimaline ilk kez bu kadar açık kapı bıraktı. 

Senelerdir net bir şekilde 'istemiyorum' diyen Baysal'ın boşanmasının hemen ardından 'Neden olmasın?' demesi ise zamanlamasıyla dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Güzelliği, başarılı oyunculuğu ve dobra açıklamalarıyla tanıdığımız Deniz Baysal, son dönemde özel hayatında yaşadığı gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor.

Güzelliği, başarılı oyunculuğu ve dobra açıklamalarıyla tanıdığımız Deniz Baysal, son dönemde özel hayatında yaşadığı gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor.

2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile nikah masasına oturan güzel oyuncunun yedi yıllık evliliği, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ayrılık haberleriyle sarsılmıştı. 

Temmuz ayında fikir ayrılıkları gerekçesiyle boşanma davası açan Baysal ile Yurtçu'nun süreci pek de sakin geçmemişti. Yurtçu'nun boşanmak için yüksek miktarda para ve çeşitli şartlar talep ettiği öne sürülmüş, ardından ortaya atılan aldatma iddiaları da gündemi meşgul etmişti. 

Yurtçu cephesi ise bu iddiaları avukatı aracılığıyla kesin bir dille yalanlamıştı. İlk etapta çekişmeli ilerleyen dava, eylül ayında tarafların anlaşmasıyla tek celsede sonuçlanmıştı. Ayrılığı Barış Yurtçu'nun babasının sosyal medyadan duyurması da ayrı bir gündem yaratırken, Baysal'ın eski eşiyle fotoğraflarını silmesi ve profilinden Yurtçu soyadını kaldırması dikkat çekmişti. 

Boşanmanın ardından mutlu ve huzurlu olduğunu dile getiren oyuncu, hayatında yeni bir sayfa açmıştı.

Deniz Baysal'ı yıllardır takip edenler, güzel oyuncunun çocuk sahibi olmak konusundaki düşüncelerini de gayet iyi biliyor.

Deniz Baysal'ı yıllardır takip edenler, güzel oyuncunun çocuk sahibi olmak konusundaki düşüncelerini de gayet iyi biliyor.

Baysal, daha 2022 yılında Barış Yurtçu ile birlikte çocuk düşünmediklerini açıklamış, anneliğin kendisine oldukça uzak bir konu olduğunu söylemişti. 

2024 yılında Senem Aydın'ın programında da aynı fikrini korumuş, çocuk büyütmenin büyük bir sorumluluk olduğunu ve kendisini buna hazır hissetmediğini anlatmıştı. Hatta Instagram'da eli karnında verdiği bir poz üzerinden hamilelik haberi çıkaran magazin hesabına tepki göstermesi de gündem olmuştu. 

Daha birkaç ay önce kendisine yöneltilen çocuk sahibi olmak isteyip istemediği sorusuna da 'Yok, istemiyorum. Benim bedenim, benim kararım' sözleriyle yanıt vermişti. 

Kısacası Baysal'ın bu konudaki tavrı bir kerelik değildi. Yıllar boyunca farklı zamanlarda aynı düşüncesini savunmuş, anneliğin herkes için zorunlu bir tercih olmadığını açıkça vurgulamıştı.

Gelin görün ki Barış Yurtçu ile yollarını ayıran Deniz Baysal'ın çocuk konusundaki açıklamalarında da dikkat çekici bir değişim yaşandı!

Anas Bukhash'ın sunduğu ABtalks programına konuk olan ünlü oyuncu, bu kez annelik ihtimalini tamamen reddetmek yerine 'Olabilir, hiçbir zaman kapıları kapatmıyorum. Başımıza ne geleceği asla belli değil, büyük konuşmamaya karar verdim. Olabilir, neden olmasın?' sözlerini kullandı. 

Yıllardır çocuk istemediğini açık açık söyleyen Baysal'ın, yedi yıllık evliliğini bitirmesinden yalnızca bir ay sonra bu ihtimale kapıyı aralaması ise zamanlaması açısından oldukça dikkat çekici bulundu. 

Elbette insanın fikirleri zamanla değişebilir, bunda garipsenecek bir şey yok. Yine de senelerce aynı kararlılıkla verilen 'istemiyorum' yanıtının boşanma sonrasında yerini 'neden olmasın'a bırakması, eski açıklamaları yeniden akıllara getirdi. 

Bakalım Baysal'ın bu yeni yaklaşımı ilerleyen dönemde nasıl şekillenecek?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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