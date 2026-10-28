Yıllarca "İstemiyorum" Demişti! Deniz Baysal'ın Boşanma Sonrası Çocuk Açıklaması Eski Sözlerini Hatırlattı
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Yıllardır çocuk sahibi olmak istemediğini her fırsatta dile getiren Deniz Baysal, bu kez söyledikleriyle eski açıklamalarını yeniden akıllara getirdi! Barış Yurtçu ile yedi yıllık evliliğini sonlandıran güzel oyuncu, ABtalks programında çocuk sahibi olma ihtimaline ilk kez bu kadar açık kapı bıraktı.
Senelerdir net bir şekilde 'istemiyorum' diyen Baysal'ın boşanmasının hemen ardından 'Neden olmasın?' demesi ise zamanlamasıyla dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Güzelliği, başarılı oyunculuğu ve dobra açıklamalarıyla tanıdığımız Deniz Baysal, son dönemde özel hayatında yaşadığı gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor.
Deniz Baysal'ı yıllardır takip edenler, güzel oyuncunun çocuk sahibi olmak konusundaki düşüncelerini de gayet iyi biliyor.
Gelin görün ki Barış Yurtçu ile yollarını ayıran Deniz Baysal'ın çocuk konusundaki açıklamalarında da dikkat çekici bir değişim yaşandı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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