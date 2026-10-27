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Senarist Yazsa Bu Kadar Olmazdı! Devrim Özkan'ın Aşk Tesadüfleri Sever Hikayesi Şaşırttı!

Senarist Yazsa Bu Kadar Olmazdı! Devrim Özkan'ın Aşk Tesadüfleri Sever Hikayesi Şaşırttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 23:36 Son Güncelleme: 27.10.2026 - 23:41
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Son dönemde Yeraltı dizisindeki performansıyla ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Devrim Özkan, bu kez yıllar öncesine uzanan tatlı bir tesadüfle dikkat çekti. Mehmet Günsür'le başrolü paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün vizyona girmesine sayılı günler kala güzel oyuncunun anlattığı hikaye, filmin adına da cuk oturdu! 

Meğer her şeyin başlangıcı çok daha eskiye dayanıyormuş...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Son yılların en çok konuşulan genç oyuncularından Devrim Özkan, hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son yılların en çok konuşulan genç oyuncularından Devrim Özkan, hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Üstelik ekranlara ilk adım attığı günden bu yana kariyerinde epey yol katetti! 1998 yılında Muğla'da dünyaya gelen Devrim Özkan, oyunculuk kariyerine 2017 yılında yayınlanan Rüya dizisiyle adım attı. Ardından Vatanım Sensin, Vuslat ve Ramo gibi yapımlarda karşımıza çıkan güzel oyuncu, özellikle Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Songül Acarerk karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Sonrasında Ne Gemiler Yaktım ve Çift Kişilik Oda gibi projelerde de izlediğimiz Özkan, farklı karakterlere hayat vererek kariyerini sağlam adımlarla ilerletti. Bir dönem Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yla yaşadığı aşkla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen oyuncu, ayrılığın ardından özel hayatıyla ilgili merak edilen sorularla sık sık karşı karşıya kaldı.

Güzelliğiyle zaten dikkat çeken Devrim Özkan, şimdilerde hem yeni projeleriyle hem de aşk hayatındaki gelişmelerle konuşulmaya devam ediyor.

Devrim Özkan'ı son dönemde yeniden gündemin merkezine taşıyan yapımlardan biri Yeraltı oldu. Dizide canlandırdığı Ceylan karakteriyle dikkat çeken oyuncunun rol arkadaşı Deniz Can Aktaş'la yakınlaşması da magazin dünyasının radarından kaçmadı!

Devrim Özkan'ı son dönemde yeniden gündemin merkezine taşıyan yapımlardan biri Yeraltı oldu. Dizide canlandırdığı Ceylan karakteriyle dikkat çeken oyuncunun rol arkadaşı Deniz Can Aktaş'la yakınlaşması da magazin dünyasının radarından kaçmadı!

Yeraltı dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın ekran uyumu izleyicilerin ilgisini çekerken, ikilinin özel hayatlarında da yakınlaştığına dair haberler gündeme gelmişti. Birlikte görüntülenmeleri aşk iddialarını güçlendirse de Özkan'ın ilişkisiyle ilgili açıklamalarında temkinli davranması dikkat çekmişti.

Öte yandan güzel oyuncunun heyecanla beklenen bir sinema projesi de var!

2011 yılında vizyona giren ve romantik filmler arasında kendine özel bir yer edinen Aşk Tesadüfleri Sever serisi, üçüncü filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. 20 Kasım 2026'da vizyona girmesi planlanan Aşk Tesadüfleri Sever 3'te Devrim Özkan, Mehmet Günsür'le başrolü paylaşıyor.

Özkan'ın Mavi karakterine hayat verdiği film, ilk yapımdan tanıdığımız Özgür'ün yıllar sonraki hikayesini konu alıyor. Sevdiği Deniz'in kalbiyle yaşamını sürdüren Özgür'ün yolu, organ bağışına dikkat çekmek için bir proje hazırlayan Mavi'yle kesişiyor. Geçmişin izleri, kayıplar ve beklenmedik karşılaşmalar da hikayenin merkezinde yer alıyor.

Filmin vizyona girmesine sayılı günler kala Devrim Özkan'ın anlattığı bir detay ise bu projeyi kendisi için çok daha özel hale getiriyor!

Gelelim Devrim Özkan'ın yıllar sonra yaşadığı, insanın yüzünü gülümseten o tatlı tesadüfe! Meğer güzel oyuncunun Aşk Tesadüfleri Sever serisiyle bağı, oyunculuk kariyerinden çok daha öncesine dayanıyormuş.

Gelelim Devrim Özkan'ın yıllar sonra yaşadığı, insanın yüzünü gülümseten o tatlı tesadüfe! Meğer güzel oyuncunun Aşk Tesadüfleri Sever serisiyle bağı, oyunculuk kariyerinden çok daha öncesine dayanıyormuş.

Devrim Özkan, hayatında sinema salonunda izlediği ilk filmin 2011 yapımı Aşk Tesadüfleri Sever olduğunu anlattı. Yıllar sonra oyunculuğa adım atan Özkan'ın kamera karşısına geçtiği ilk sinema filmi ise tesadüfe bakın ki Aşk Tesadüfleri Sever 3 oldu!

Ünlü oyuncu bu tatlı rastlantıyı şu sözlerle paylaştı: “Sinemada ilk izlediğim film 'Aşk Tesadüfleri Sever' filmiydi. İlk çektiğim sinema filmi de 'Aşk Tesadüfleri Sever 3' filmi oldu.”

Bir zamanlar sinema salonunda seyirci koltuğundan izlediği hikayenin yıllar sonra başrol oyuncularından biri olmak... Hem de adı Aşk Tesadüfleri Sever olan bir seride! Tesadüfün böylesi de ancak filmlerde olur derdik ama Devrim Özkan'ın hayatında gerçeğe dönüşmüş!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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