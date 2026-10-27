Senarist Yazsa Bu Kadar Olmazdı! Devrim Özkan'ın Aşk Tesadüfleri Sever Hikayesi Şaşırttı!
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Son dönemde Yeraltı dizisindeki performansıyla ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Devrim Özkan, bu kez yıllar öncesine uzanan tatlı bir tesadüfle dikkat çekti. Mehmet Günsür'le başrolü paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün vizyona girmesine sayılı günler kala güzel oyuncunun anlattığı hikaye, filmin adına da cuk oturdu!
Meğer her şeyin başlangıcı çok daha eskiye dayanıyormuş...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Son yılların en çok konuşulan genç oyuncularından Devrim Özkan, hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Devrim Özkan'ı son dönemde yeniden gündemin merkezine taşıyan yapımlardan biri Yeraltı oldu. Dizide canlandırdığı Ceylan karakteriyle dikkat çeken oyuncunun rol arkadaşı Deniz Can Aktaş'la yakınlaşması da magazin dünyasının radarından kaçmadı!
Gelelim Devrim Özkan'ın yıllar sonra yaşadığı, insanın yüzünü gülümseten o tatlı tesadüfe! Meğer güzel oyuncunun Aşk Tesadüfleri Sever serisiyle bağı, oyunculuk kariyerinden çok daha öncesine dayanıyormuş.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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