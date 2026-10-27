Senarist Yazsa Bu Kadar Olmazdı! Devrim Özkan'ın Aşk Tesadüfleri Sever Hikayesi Şaşırttı!

Üstelik ekranlara ilk adım attığı günden bu yana kariyerinde epey yol katetti! 1998 yılında Muğla'da dünyaya gelen Devrim Özkan, oyunculuk kariyerine 2017 yılında yayınlanan Rüya dizisiyle adım attı. Ardından Vatanım Sensin, Vuslat ve Ramo gibi yapımlarda karşımıza çıkan güzel oyuncu, özellikle Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Songül Acarerk karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Sonrasında Ne Gemiler Yaktım ve Çift Kişilik Oda gibi projelerde de izlediğimiz Özkan, farklı karakterlere hayat vererek kariyerini sağlam adımlarla ilerletti. Bir dönem Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yla yaşadığı aşkla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen oyuncu, ayrılığın ardından özel hayatıyla ilgili merak edilen sorularla sık sık karşı karşıya kaldı.

Güzelliğiyle zaten dikkat çeken Devrim Özkan, şimdilerde hem yeni projeleriyle hem de aşk hayatındaki gelişmelerle konuşulmaya devam ediyor.