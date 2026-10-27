Big5'in 15. Yarışmacısı Malatyalı Daria Türker Güzelliğiyle Dikkat Çekti: Daria Türker Kimdir?
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Manifest'in ardından yeni yetenekleri müzik dünyasına kazandırmaya hazırlanan Big5 Girlband, yarışmacılarını tanıtmaya devam ediyor. Yarışmanın 15. ismi olarak duyurulan Malatyalı Daria Türker ise daha sahne performanslarıyla değil, güzelliğiyle sosyal medyanın dikkatini çekti! Peki, fotoğraflarıyla merak uyandıran Daria Türker kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Manifest grubunu hayatımıza kazandıran Big5 Girlband, yeni sezonunda da birbirinden iddialı yarışmacılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Peki, Big5 Girlband'in 15. yarışmacısı Daria Türker kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sosyal medyada güzelliğiyle dikkat çeken genç isim hakkında neler biliniyor?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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