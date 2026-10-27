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Big5'in 15. Yarışmacısı Malatyalı Daria Türker Güzelliğiyle Dikkat Çekti: Daria Türker Kimdir?

Big5'in 15. Yarışmacısı Malatyalı Daria Türker Güzelliğiyle Dikkat Çekti: Daria Türker Kimdir?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 22:38
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Manifest'in ardından yeni yetenekleri müzik dünyasına kazandırmaya hazırlanan Big5 Girlband, yarışmacılarını tanıtmaya devam ediyor. Yarışmanın 15. ismi olarak duyurulan Malatyalı Daria Türker ise daha sahne performanslarıyla değil, güzelliğiyle sosyal medyanın dikkatini çekti! Peki, fotoğraflarıyla merak uyandıran Daria Türker kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Manifest grubunu hayatımıza kazandıran Big5 Girlband, yeni sezonunda da birbirinden iddialı yarışmacılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Manifest grubunu hayatımıza kazandıran Big5 Girlband, yeni sezonunda da birbirinden iddialı yarışmacılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Tolga Akış'ın hayata geçirdiği Big5, dans ve vokal yeteneklerini bir araya getirerek yeni bir kız grubu oluşturmayı hedefleyen formatıyla geçtiğimiz sezon büyük ilgi görmüştü. Yarışmadan çıkan Manifest'in kısa sürede yakaladığı popülerlik de yeni sezon yarışmacılarına yönelik beklentiyi artırdı.

Yeni isimlerin birer birer tanıtıldığı yarışmada sıra Daria Türker'e geldi. Big5 Girlband hesabından yapılan paylaşımda genç yarışmacı, “Big5 Girlband'in 15'inci artisti: Daria Türker! Big5'a hoş geldin!” sözleriyle duyuruldu.

Ancak Türker'in tanıtımının ardından konuşulan tek şey yarışmaya katılması olmadı. Genç ismin fotoğrafları da sosyal medyada ilgi gördü. Özellikle açık renk gözleri, koyu saçları ve dikkat çekici yüz hatlarıyla beğeni toplayan Türker'in kim olduğu merak edilmeye başladı.

Peki, Big5 Girlband'in 15. yarışmacısı Daria Türker kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sosyal medyada güzelliğiyle dikkat çeken genç isim hakkında neler biliniyor?

Big5 Girlband'in yeni yarışmacılarından Daria Türker'in Malatyalı olduğu belirtiliyor. Yarışmanın resmi hesabında 15. artist olarak tanıtılmasıyla birlikte ismi daha geniş bir kitleye ulaşmaya başladı.

Özellikle tanıtım fotoğraflarının ardından sosyal medyada dikkat çeken Türker, yarışma başlamadan merak edilen isimlerden biri haline geldi. Daria Türker'in kesin yaşı, doğum tarihi ve eğitim hayatına ilişkin doğrulanmış ayrıntılı bilgiler ise henüz paylaşılmış değil. Fakat bırakalım kendisini size o anlatsın. 

Şimdilik her şeyden çok güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Daria Türker'in, Big5 sahnesinde nasıl bir performans sergileyeceğini hep birlikte göreceğiz!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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