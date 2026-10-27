Big5'in 15. Yarışmacısı Malatyalı Daria Türker Güzelliğiyle Dikkat Çekti: Daria Türker Kimdir?

Big5 Girlband'in yeni yarışmacılarından Daria Türker'in Malatyalı olduğu belirtiliyor. Yarışmanın resmi hesabında 15. artist olarak tanıtılmasıyla birlikte ismi daha geniş bir kitleye ulaşmaya başladı.

Özellikle tanıtım fotoğraflarının ardından sosyal medyada dikkat çeken Türker, yarışma başlamadan merak edilen isimlerden biri haline geldi. Daria Türker'in kesin yaşı, doğum tarihi ve eğitim hayatına ilişkin doğrulanmış ayrıntılı bilgiler ise henüz paylaşılmış değil. Fakat bırakalım kendisini size o anlatsın.

Şimdilik her şeyden çok güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Daria Türker'in, Big5 sahnesinde nasıl bir performans sergileyeceğini hep birlikte göreceğiz!