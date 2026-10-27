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Murda'yla Yeni Ayrılan Melisa Döngel'den Kafa Karıştıran Detay: Ünlü Futbolcuyla Aşk mı Yaşıyor?

Murda'yla Yeni Ayrılan Melisa Döngel'den Kafa Karıştıran Detay: Ünlü Futbolcuyla Aşk mı Yaşıyor?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 21:45
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Devrim Özkan'a yaptığı göndermelerle eski aşkını unutamadığı konuşulan Lucas Torreira ve Murda'yla ilişkisi kısa sürede sona eren Melisa Döngel, hiç beklenmedik bir detayla yan yana geldi! 

Döngel'in derbide taktığı kırmızı şapkanın maç sonrasında Torreira'nın başında görülmesi yeni bir aşk ihtimalini akıllara getirdi. Peki, bu ikilinin arasında gerçekten bir yakınlaşma mı var?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın Devrim Özkan aşkı, ilişki bitse de bir türlü magazin gündeminden düşmedi. Hatta Torreira'nın eski sevgilisini hala unutamadığına dair yorumlar neredeyse her paylaşımında yeniden ortaya çıkıyor!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın Devrim Özkan aşkı, ilişki bitse de bir türlü magazin gündeminden düşmedi. Hatta Torreira'nın eski sevgilisini hala unutamadığına dair yorumlar neredeyse her paylaşımında yeniden ortaya çıkıyor!

Devrim Özkan'la yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkiyle uzun süre konuşulan Lucas Torreira, ayrılığın ardından da oyuncuya yaptığı düşünülen göndermelerle dikkat çekmeye devam etti. Bir dönem yeniden barışacakları konuşulan ikilinin ilişkisi beklenen mutlu sona ulaşmasa da Torreira'nın sosyal medya hamleleri sık sık eski aşkıyla ilişkilendirildi.

Özkan'ı yeniden takibe alması, bazı paylaşımlarının eski sevgilisine gönderme olarak yorumlanması derken futbolcunun Devrim Özkan defterini bir türlü kapatamadığı konuşulup durdu. Hatta köpeğine verdiği isim bile bu aşkın izlerini taşıdığı iddiasıyla gündeme geldi.

Hal böyle olunca Torreira'nın adı yeni bir aşkla değil, daha çok geçmişte bırakamadığı düşünülen ilişkisiyle anılır olmuştu. Ta ki ortaya çıkan son görüntülere kadar...

Gelelim Melisa Döngel cephesine... Güzel oyuncu, daha çok kısa bir süre önce rapçi Murda'yla yaşadığı aşkla gündemdeydi. Üstelik ilişkileri klibe bile taşınmışken bu hikayenin bu kadar çabuk biteceğini pek beklemiyorduk!

Gelelim Melisa Döngel cephesine... Güzel oyuncu, daha çok kısa bir süre önce rapçi Murda'yla yaşadığı aşkla gündemdeydi. Üstelik ilişkileri klibe bile taşınmışken bu hikayenin bu kadar çabuk biteceğini pek beklemiyorduk!

Melisa Döngel ve Murda'nın yakınlaşması magazin gündemine hızlı bir giriş yapmıştı. Döngel'in rapçinin klibinde rol alması, ikilinin birlikte görüntülenmesi ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamamaları derken yeni bir ünlü çiftimiz olduğunu düşünmeye başlamıştık.

Ancak bu aşkın ömrü pek uzun olmadı. Daha ilişkilerinin heyecanı tazeyken ayrılık haberleri geldi. Murda'yla yollarını ayıran Döngel'in, ayrılığa rağmen bir süre rapçiyi sosyal medyada takip etmeyi sürdürmesi de dikkat çekmişti.

İşin ilginç tarafı, Melisa Döngel'in birkaç saat önce Murda'yı Instagram'da takipten çıktığının fark edilmesi oldu. Daha yeni klibinde oynadığı ve aşk yaşadığı rapçiyle sosyal medya bağını da koparan oyuncunun bu hamlesi, ayrılık defterinin tamamen kapandığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Tam da Torreira'nın bitmeyen Devrim Özkan göndermelerini, Melisa Döngel'in ise Murda ayrılığını konuşurken ortaya çıkan bir şapka detayı, bu iki ismi hiç beklemediğimiz şekilde yan yana getirdi!

Tam da Torreira'nın bitmeyen Devrim Özkan göndermelerini, Melisa Döngel'in ise Murda ayrılığını konuşurken ortaya çıkan bir şapka detayı, bu iki ismi hiç beklemediğimiz şekilde yan yana getirdi!

Melisa Döngel, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip eden isimler arasındaydı. Maç sırasında kırmızı şapkasıyla poz veren oyuncunun görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Ancak asıl dikkat çeken detay maçın ardından ortaya çıktı. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın bir arkadaşıyla verdiği pozda taktığı kırmızı şapkanın, Melisa Döngel'in tribünde taktığı şapkayla aynı görünmesi gözlerden kaçmadı!

Haliyle akıllara da hemen aynı soru geldi: Melisa Döngel'le Lucas Torreira arasında yeni bir yakınlaşma mı var?

Bir tarafta Devrim Özkan'ı unutamadığı konuşulan Torreira, diğer tarafta Murda'yla yollarını daha yeni ayıran Melisa Döngel... İkisinin adını aynı aşk ihtimalinde göreceğimiz pek aklımıza gelmezdi doğrusu!

Elbette aynı model şapkayla görüntülenmek, ikili arasında bir ilişki yaşandığını kanıtlamıyor. Şimdilik ne Döngel'den ne de Torreira'dan bu yönde bir açıklama var.

Peki sizce bu yalnızca bir şapka tesadüfü mü, yoksa magazin gündemine yeni bir çift mi geliyor?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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