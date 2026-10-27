Murda'yla Yeni Ayrılan Melisa Döngel'den Kafa Karıştıran Detay: Ünlü Futbolcuyla Aşk mı Yaşıyor?

Devrim Özkan'la yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkiyle uzun süre konuşulan Lucas Torreira, ayrılığın ardından da oyuncuya yaptığı düşünülen göndermelerle dikkat çekmeye devam etti. Bir dönem yeniden barışacakları konuşulan ikilinin ilişkisi beklenen mutlu sona ulaşmasa da Torreira'nın sosyal medya hamleleri sık sık eski aşkıyla ilişkilendirildi.

Özkan'ı yeniden takibe alması, bazı paylaşımlarının eski sevgilisine gönderme olarak yorumlanması derken futbolcunun Devrim Özkan defterini bir türlü kapatamadığı konuşulup durdu. Hatta köpeğine verdiği isim bile bu aşkın izlerini taşıdığı iddiasıyla gündeme geldi.

Hal böyle olunca Torreira'nın adı yeni bir aşkla değil, daha çok geçmişte bırakamadığı düşünülen ilişkisiyle anılır olmuştu. Ta ki ortaya çıkan son görüntülere kadar...