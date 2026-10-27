Murda'yla Yeni Ayrılan Melisa Döngel'den Kafa Karıştıran Detay: Ünlü Futbolcuyla Aşk mı Yaşıyor?
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Devrim Özkan'a yaptığı göndermelerle eski aşkını unutamadığı konuşulan Lucas Torreira ve Murda'yla ilişkisi kısa sürede sona eren Melisa Döngel, hiç beklenmedik bir detayla yan yana geldi!
Döngel'in derbide taktığı kırmızı şapkanın maç sonrasında Torreira'nın başında görülmesi yeni bir aşk ihtimalini akıllara getirdi. Peki, bu ikilinin arasında gerçekten bir yakınlaşma mı var?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın Devrim Özkan aşkı, ilişki bitse de bir türlü magazin gündeminden düşmedi. Hatta Torreira'nın eski sevgilisini hala unutamadığına dair yorumlar neredeyse her paylaşımında yeniden ortaya çıkıyor!
Gelelim Melisa Döngel cephesine... Güzel oyuncu, daha çok kısa bir süre önce rapçi Murda'yla yaşadığı aşkla gündemdeydi. Üstelik ilişkileri klibe bile taşınmışken bu hikayenin bu kadar çabuk biteceğini pek beklemiyorduk!
Tam da Torreira'nın bitmeyen Devrim Özkan göndermelerini, Melisa Döngel'in ise Murda ayrılığını konuşurken ortaya çıkan bir şapka detayı, bu iki ismi hiç beklemediğimiz şekilde yan yana getirdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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