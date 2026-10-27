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41. Yaşını Kutlayan Hadise'nin Doğum Günü Partisinde Davetlilere Koyduğu Yasak Şaşırttı!

41. Yaşını Kutlayan Hadise'nin Doğum Günü Partisinde Davetlilere Koyduğu Yasak Şaşırttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 19:32
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Sahne performanslarından özel hayatına attığı her adımla konuşulan Hadise, bu kez 41. yaş günü kutlamasıyla gündemde! Yakın çevresiyle bir araya gelerek yeni yaşına merhaba diyen ünlü şarkıcının partisinde davetlilerden uymalarının istendiği öne sürülen bir kural dikkat çekti. 

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberinde ortaya atılan iddia, Hadise'nin doğum günü kutlamasına dair merakı da artırdı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

Kaynak: Takvim / Doğan Savaş

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Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden Hadise, hem sahnedeki enerjisi hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü şarkıcı bu kez 41. yaş günü için düzenlediği özel kutlamayla dikkatleri üzerine çekti.

Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden Hadise, hem sahnedeki enerjisi hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü şarkıcı bu kez 41. yaş günü için düzenlediği özel kutlamayla dikkatleri üzerine çekti.

22 Ekim'de 41 yaşına giren Hadise, yeni yaşını İstanbul Ortaköy'deki lüks bir otelde kutladı. Yakın çevresinin katıldığı özel bir parti organize eden şarkıcı, bu kez kalabalık konser sahnelerinden uzakta, sevdikleriyle eğlenmeyi tercih etti.

Doğum günü kutlamasından bazı kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Hadise'nin partisinde yaşandığı öne sürülen bir detay ise sonradan ortaya çıktı.

Meğer gecenin davetlileri için alışılmışın dışında bir kural söz konusuymuş!

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Hadise'nin doğum günü partisinde konuklardan cep telefonlarını kapatmaları istendi!

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Hadise'nin doğum günü partisinde konuklardan cep telefonlarını kapatmaları istendi!

İddiaya göre kutlamaya katılan davetlilerin fotoğraf ve video çekmesinin önüne geçilmesi amaçlandı. Yani eğlenceye katılanların geceyi kendi telefonlarıyla kayda alıp sosyal medyada paylaşması istenmedi.

İşin ilginç tarafı ise Hadise'nin kutlamadan bazı fotoğrafları daha sonra kendi sosyal medya hesabından paylaşması oldu. Davetlilerin görüntü almasının engellendiği öne sürülürken ünlü şarkıcının geceden kareleri bizzat paylaşması da dikkat çekti.

Partideki bu kuralın gerçekten uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Hadise'den henüz bir açıklama gelmiş değil. Ancak iddia doğruysa şarkıcının 41. yaş günü kutlamasında hangi anların dışarıya yansıyacağı konusunda oldukça seçici davrandığı söylenebilir. Hatırlarsanız aynı meseleyi ilk ve tek evliliğinde de birebir uygulamıştı kendisi... Sizce özel bir doğum günü partisinde böyle bir kural koymak normal mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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