41. Yaşını Kutlayan Hadise'nin Doğum Günü Partisinde Davetlilere Koyduğu Yasak Şaşırttı!

22 Ekim'de 41 yaşına giren Hadise, yeni yaşını İstanbul Ortaköy'deki lüks bir otelde kutladı. Yakın çevresinin katıldığı özel bir parti organize eden şarkıcı, bu kez kalabalık konser sahnelerinden uzakta, sevdikleriyle eğlenmeyi tercih etti.

Doğum günü kutlamasından bazı kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Hadise'nin partisinde yaşandığı öne sürülen bir detay ise sonradan ortaya çıktı.

Meğer gecenin davetlileri için alışılmışın dışında bir kural söz konusuymuş!