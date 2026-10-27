41. Yaşını Kutlayan Hadise'nin Doğum Günü Partisinde Davetlilere Koyduğu Yasak Şaşırttı!
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Sahne performanslarından özel hayatına attığı her adımla konuşulan Hadise, bu kez 41. yaş günü kutlamasıyla gündemde! Yakın çevresiyle bir araya gelerek yeni yaşına merhaba diyen ünlü şarkıcının partisinde davetlilerden uymalarının istendiği öne sürülen bir kural dikkat çekti.
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberinde ortaya atılan iddia, Hadise'nin doğum günü kutlamasına dair merakı da artırdı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: Takvim / Doğan Savaş
Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden Hadise, hem sahnedeki enerjisi hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü şarkıcı bu kez 41. yaş günü için düzenlediği özel kutlamayla dikkatleri üzerine çekti.
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Hadise'nin doğum günü partisinde konuklardan cep telefonlarını kapatmaları istendi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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