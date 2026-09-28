Ankarada Maç İzlenecek Mekanlar

Ankara'nın her semtinin kendine özgü bir maç izleme kültürü var. Hangisinin size daha uygun olduğuna karar vermeden önce güncel mekan haritasına bir göz atmakta fayda var.
Kızılay ve Sakarya Caddesi'nde Maç Yayını Olan Mekanlar
Ankara'da maç kültürünün, coşkunun ve gençliğin merkezi burası. Sakarya Caddesi ve çevresindeki sokaklar, uygun fiyatlı biraları ve hareketli atmosferiyle biliniyor. Geniş kapasiteli Passage Pub, maç günlerinde adeta küçük bir tribüne dönüşüyor. Selanik Caddesi'ndeki Route Bar ise maç sonrası etkinlikleriyle geceyi uzatmak isteyenlere hitap ediyor.
Gençlerbirliği taraftarlarının ise kendilerine ait bir buluşma noktası var: Olgunlar Caddesi'ndeki Alerta Pub. Ekranlarında aynı anda farklı maçları yayınlayan mekan, Ankara futbol kültürünü yakından hissetmek isteyenler için samimi bir taraftar yuvası.
Tunalı Hilmi ve Kavaklıdere'deki Maç Barları
Tunalı, Kızılay'a göre biraz daha rafine ama en az onun kadar coşkulu bir ortam sunuyor. Tunus Caddesi'ndeki 6:45 KK, maç günlerinde kalabalık arkadaş gruplarıyla dolan, maçın ardından canlı müzikle devam eden kült mekanlardan biri. Bomonti Brasserie, IF Performance Hall ve Puhu Cafe & Bar da hem kaliteli atıştırmalıklar hem de şık bir pub atmosferi sunan adresler arasında.
Bahçelievler ve Çukurambar'daki Spor Barları
Bahçelievler 7. Cadde, üniversite öğrencilerinin ve genç profesyonellerin bölgesi. Maç akşamı caddede yürürken neredeyse her kafeden yükselen spiker sesini duyabilirsiniz. Marco Pascha ve Fabb's, geniş yemek menüleri ve maç yayınlarıyla bölgenin demirbaşları arasında.
Çukurambar ise bambaşka bir profile hitap ediyor. İş dünyasının, bürokratların ve daha yetişkin bir kitlenin tercih ettiği bölge, sakinliği ve şıklığıyla öne çıkıyor. Ehlikeyf Cafe Bistro gibi mekanlarda nargile ve yemek eşliğinde, gürültüden uzak ve daha oturaklı bir maç keyfi yapmak mümkün.
Çayyolu ve Ümitköy'de Aileyle Maç İzlenecek Mekanlar
Şehrin batısına doğru ilerledikçe mekanlar genişliyor, bahçeler büyüyor ve atmosfer aile dostu bir hal alıyor. Ümitköy'de uzun yıllardır hizmet veren Trend Kafe, sıcak kış bahçesi ve geniş televizyonlarıyla konforlu bir seçenek.
Çayyolu'nda ise işletmecisinin güler yüzü ve güçlü havalandırmasıyla dumandan boğulmadan maç izleme imkanı sunan Patron's Kafe, bölge sakinlerinin favorisi. Daha lüks bir yemek ve doğayla iç içe bir ortamda maç keyfi arayanlar için Çalgan Saklıköy premium bir alternatif.
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