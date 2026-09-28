Latife Hanım'ın Gizli Günlüklerini Okuyan Tek İsim: Üsküdar'daki Biblo Gibi Apartmanın Sırrı Ortaya Çıktı
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Üsküdar İmrahor'da, görenlerin 'biblo gibi' diye tarif ettiği küçük bir apartman, sosyal medyada paylaşılan bir hikâyeyle yeniden gündeme geldi. Genel kültür paylaşımlarıyla tanınan Seda Elyıldırım'ın aktardığına göre bina, Türkiye'de 'Ordinaryüs' unvanını alan son profesör olarak bilinen hukukçu Reşat Kaynar'a aitti. Kaynar'ın adı, Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın yıllarca gizli tutulan günlükleriyle birlikte anılıyor.
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Apartmanın sahibi Reşat Kaynar, Latife Hanım'ın günlüklerini okuyan tek kişiydi.
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Kaynar, belgelerin 25 yıl boyunca kamuoyuna açıklanmamasını istedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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