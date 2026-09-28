Latife Hanım'ın Gizli Günlüklerini Okuyan Tek İsim: Üsküdar'daki Biblo Gibi Apartmanın Sırrı Ortaya Çıktı

Seda Elyıldırım'ın paylaşımına göre bu eski ama zarif yapı, Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar ile kız kardeşine aitti. Binanın en solundaki bölümde Reşat Bey yaşıyordu. Ortadaki dairede ailenin akrabası emekli Amiral Vasıf Temel Paşa, en sağdakinde ise Elmas Hanım adında bir kadın oturuyordu. Apartmanın arka tarafında bir süs havuzu bulunduğu da anlatılanlar arasında.

Binayı asıl ilginç kılan ise sahibinin tarihteki rolü. Kaynar, Latife Hanım'ın hayatının son yıllarına kadar tuttuğu günlükleri ve mektupları okuyan tek kişi olarak biliniyor.

Latife Hanım'ın 1975'te hayatını kaybetmesinin ardından bu belgeler Türk Tarih Kurumu'na teslim edildi. Ardından mahkeme, incelenmek üzere Latife Hanım'ın terekesine el koydu ve bilirkişi olarak Reşat Kaynar'ı görevlendirdi.