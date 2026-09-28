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Latife Hanım'ın Gizli Günlüklerini Okuyan Tek İsim: Üsküdar'daki Biblo Gibi Apartmanın Sırrı Ortaya Çıktı

Latife Hanım'ın Gizli Günlüklerini Okuyan Tek İsim: Üsküdar'daki Biblo Gibi Apartmanın Sırrı Ortaya Çıktı

Üsküdar Atatürk
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.09.2026 - 21:01
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Üsküdar İmrahor'da, görenlerin 'biblo gibi' diye tarif ettiği küçük bir apartman, sosyal medyada paylaşılan bir hikâyeyle yeniden gündeme geldi. Genel kültür paylaşımlarıyla tanınan Seda Elyıldırım'ın aktardığına göre bina, Türkiye'de 'Ordinaryüs' unvanını alan son profesör olarak bilinen hukukçu Reşat Kaynar'a aitti. Kaynar'ın adı, Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın yıllarca gizli tutulan günlükleriyle birlikte anılıyor.

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Apartmanın sahibi Reşat Kaynar, Latife Hanım'ın günlüklerini okuyan tek kişiydi.

Apartmanın sahibi Reşat Kaynar, Latife Hanım'ın günlüklerini okuyan tek kişiydi.

Seda Elyıldırım'ın paylaşımına göre bu eski ama zarif yapı, Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar ile kız kardeşine aitti. Binanın en solundaki bölümde Reşat Bey yaşıyordu. Ortadaki dairede ailenin akrabası emekli Amiral Vasıf Temel Paşa, en sağdakinde ise Elmas Hanım adında bir kadın oturuyordu. Apartmanın arka tarafında bir süs havuzu bulunduğu da anlatılanlar arasında.

Binayı asıl ilginç kılan ise sahibinin tarihteki rolü. Kaynar, Latife Hanım'ın hayatının son yıllarına kadar tuttuğu günlükleri ve mektupları okuyan tek kişi olarak biliniyor.

Latife Hanım'ın 1975'te hayatını kaybetmesinin ardından bu belgeler Türk Tarih Kurumu'na teslim edildi. Ardından mahkeme, incelenmek üzere Latife Hanım'ın terekesine el koydu ve bilirkişi olarak Reşat Kaynar'ı görevlendirdi.

Kaynar, belgelerin 25 yıl boyunca kamuoyuna açıklanmamasını istedi.

Kaynar, belgelerin 25 yıl boyunca kamuoyuna açıklanmamasını istedi.

Kaynar, o süreci şu sözlerle anlatıyor: 'Latife Hanım'ın bütün evrakı metrukesi bana teslim edildi. Ben de günlerce okudum ve tasnif ettim. Bir tarihçi olarak, bunların kamuoyunun bilgisine sunulmasını uygun bulmadım.'

Bu değerlendirmenin ardından mektup ve günlüklerin Türk Tarih Kurumu'na geri verilmesini ve 25 yıl boyunca kamuoyuyla paylaşılmamasını talep etti. Gizlilik süresi Şubat 2005'te sona erdi. Kaynar ise bir yıl sonra, 2006'da 96 yaşındayken beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

Apartmanın hafızasında acı bir gece de var. 4 Kasım 1958 akşamı, binanın orta dairesinde yaşayan emekli Amiral Vasıf Temel Paşa, geçirdiği bir buhranın ardından evinde hayatına son verdi. Vasıf Paşa'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşları arasında yer aldığı da aktarılıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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