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Serkay Tütüncü İmaj Değiştirdi: Zeynep Bastık'tan Ateşli Yorum Gecikmedi!

Serkay Tütüncü İmaj Değiştirdi: Zeynep Bastık'tan Ateşli Yorum Gecikmedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 17:26
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2024 yılında başlayan aşklarını geçtiğimiz eylül ayında evlilikle taçlandıran Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, birbirlerine olan tutkularıyla gündemden düşmüyor. Bu kez saçlarını üç numaraya vurdurarak imaj değiştiren Tütüncü'nün yeni haline eşi Zeynep Bastık'tan gelen ateşli yorum dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Magazin dünyasının birbirine en çok yakıştırılan çiftlerinden Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün aşkı, 2024 yılında oldukça olaylı bir şekilde başlamıştı.

Magazin dünyasının birbirine en çok yakıştırılan çiftlerinden Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün aşkı, 2024 yılında oldukça olaylı bir şekilde başlamıştı.

Uzun yıllardır arkadaş oldukları bilinen ikilinin yakınlaşması aşk iddialarını beraberinde getirmiş, Bastık ise o dönem kendisine yöneltilen sorulara 'Tanıyoruz birbirimizi, yeni yeni görüşüyoruz ama ortada net bir şey yok' yanıtını vermişti. 

Ancak ünlü şarkıcının bu açıklamasının üzerinden saatler bile geçmeden ikili, Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülenmişti! Böylelikle henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söyleyen çiftin aşkı da belgelenmişti. 

Kısa sürede ilişkilerini gizlemekten vazgeçen Bastık ve Tütüncü, birlikte çıktıkları tatiller ve romantik paylaşımlarıyla magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri haline gelmişti.

Birbirlerine duydukları aşkı her fırsatta dile getiren Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, iki yıllık ilişkilerini geçtiğimiz eylül ayında evlilikle taçlandırdı.

Birbirlerine duydukları aşkı her fırsatta dile getiren Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, iki yıllık ilişkilerini geçtiğimiz eylül ayında evlilikle taçlandırdı.

İlişkilerinin ikinci yılını kutlamak için gittikleri Paris'te romantik bir evlilik teklifine imza atan Tütüncü, Bastık'tan aldığı 'Evet' yanıtının ardından düğün hazırlıklarına başlamıştı. 

2 Eylül 2026'da Çeşme'de aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çiftin düğünü de uzun süre konuşulmuştu. Zeynep Bastık'ın püskül detaylı, derin yırtmaçlı gelinliği ve Serkay Tütüncü'nün baştan aşağı beyaz damatlığı dikkat çekerken, nikah sırasında önce Tütüncü'nün ardından Bastık'ın gözyaşlarına hakim olamaması geceye damga vurmuştu. 

Daha önce ilişkilerini 'Çılgın bir aşkın pençesindeyiz' sözleriyle anlatan Tütüncü ve Bastık, evliliklerinin ardından da birbirlerine olan hayranlıklarını göstermekten hiç çekinmedi.

Gelelim çiftimizin bu kez gündeme gelmesine neden olan imaj değişikliğine! Serkay Tütüncü, saçlarını üç numaraya vurdurarak yeni görünümünü takipçilerinin beğenisine sundu.

Gelelim çiftimizin bu kez gündeme gelmesine neden olan imaj değişikliğine! Serkay Tütüncü, saçlarını üç numaraya vurdurarak yeni görünümünü takipçilerinin beğenisine sundu.

Instagram hesabından peş peşe fotoğraflar paylaşan yakışıklı oyuncunun yeni imajı kısa sürede ilgi toplarken, paylaşıma gelen yorumlar arasında en dikkat çekeni elbette eşi Zeynep Bastık'tan geldi! 

Tütüncü'nün fotoğrafını beğenen ünlü şarkıcı, yorumlara bıraktığı ateş emojisiyle eşinin yeni haline kayıtsız kalamadığını gösterdi. Bastık'ın bu ateşli tepkisi takipçilerin de gözünden kaçmadı. 

Hatta yorumlarda 'Kocan olay' diyerek çifte takılanlar bile oldu! Aybüke Pusat, Efecan Dianzenza ve Uğur Uzunel gibi ünlü isimlerden de beğeni toplayan Tütüncü'nün yeni imajı, eşiyle arasındaki tutkulu aşkı bir kez daha gündeme taşıdı. Serkay Tütüncü'ye de üç numara gayet yakışmış sanki! Siz ne düşünüyorsunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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