Serkay Tütüncü İmaj Değiştirdi: Zeynep Bastık'tan Ateşli Yorum Gecikmedi!

Uzun yıllardır arkadaş oldukları bilinen ikilinin yakınlaşması aşk iddialarını beraberinde getirmiş, Bastık ise o dönem kendisine yöneltilen sorulara 'Tanıyoruz birbirimizi, yeni yeni görüşüyoruz ama ortada net bir şey yok' yanıtını vermişti.

Ancak ünlü şarkıcının bu açıklamasının üzerinden saatler bile geçmeden ikili, Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülenmişti! Böylelikle henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söyleyen çiftin aşkı da belgelenmişti.

Kısa sürede ilişkilerini gizlemekten vazgeçen Bastık ve Tütüncü, birlikte çıktıkları tatiller ve romantik paylaşımlarıyla magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri haline gelmişti.