Serkay Tütüncü İmaj Değiştirdi: Zeynep Bastık'tan Ateşli Yorum Gecikmedi!
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2024 yılında başlayan aşklarını geçtiğimiz eylül ayında evlilikle taçlandıran Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, birbirlerine olan tutkularıyla gündemden düşmüyor. Bu kez saçlarını üç numaraya vurdurarak imaj değiştiren Tütüncü'nün yeni haline eşi Zeynep Bastık'tan gelen ateşli yorum dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Magazin dünyasının birbirine en çok yakıştırılan çiftlerinden Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün aşkı, 2024 yılında oldukça olaylı bir şekilde başlamıştı.
Birbirlerine duydukları aşkı her fırsatta dile getiren Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, iki yıllık ilişkilerini geçtiğimiz eylül ayında evlilikle taçlandırdı.
Gelelim çiftimizin bu kez gündeme gelmesine neden olan imaj değişikliğine! Serkay Tütüncü, saçlarını üç numaraya vurdurarak yeni görünümünü takipçilerinin beğenisine sundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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