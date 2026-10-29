Yıllardır Ortada Yoktu: Yeşilçam'ın En Çok Kazanan Güzellerinden Harika Avcı'nın Son Hali Dikkat Çekti!

Asıl adı Nermin Ocak olan Harika Avcı, henüz genç yaşlarda keşfedilerek sanat dünyasına adım atmıştı.

Güzelliğiyle dönemin en çok konuşulan kadınlarından biri haline gelen Avcı, 'Acı Dünya', 'Ateş Dağlı' ve 'Yasemin' gibi yapımlarda rol almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra assolist olarak sahneye de çıkan sanatçı, 'Alışırım' ve 'Canım Gibisin' gibi şarkılarıyla müzik dünyasında da kendine yer edinmişti.

Şöhretinin zirvesindeyken Yeşilçam'ın en çok kazanan kadın yıldızları arasında gösterilen Avcı, ilerleyen yıllarda ekranlardan ve sahnelerden uzaklaşmıştı.