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83 Yaşındaki Calvin Klein, 37 Yaşındaki Erkek Arkadaşıyla El Ele Görüntülendi

83 Yaşındaki Calvin Klein, 37 Yaşındaki Erkek Arkadaşıyla El Ele Görüntülendi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 23:21
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Moda dünyasının en büyük isimlerinden Calvin Klein, bu kez tasarımlarıyla değil, özel hayatıyla gündemde! 83 yaşındaki dünyaca ünlü modacı, yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu 37 yaşındaki erkek arkadaşı Kevin Baker ile Los Angeles sokaklarında el ele görüntülendi. Aralarında tam 46 yaş bulunan ikilinin son görüntüleri dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Moda dünyasına adını altın harflerle yazdıran Calvin Klein, yıllardır yalnızca bir tasarımcı olarak değil, yarattığı markayla da adından söz ettiren isimlerden biri.

Moda dünyasına adını altın harflerle yazdıran Calvin Klein, yıllardır yalnızca bir tasarımcı olarak değil, yarattığı markayla da adından söz ettiren isimlerden biri.

1968 yılında kendi adını taşıyan markasını kuran Klein, özellikle jean koleksiyonları, iç çamaşırları, parfümleri ve sade ama iddialı tasarımlarıyla moda dünyasında yepyeni bir sayfa açmıştı. 

Kate Moss, Brooke Shields ve Mark Wahlberg gibi isimlerin yer aldığı reklam kampanyalarıyla da uzun yıllar konuşulan ünlü tasarımcı, markasını dünya çapında bir moda devine dönüştürmeyi başarmıştı. 2002 yılında şirketini yaklaşık 700 milyon dolarlık bir anlaşmayla satan, ilerleyen yıllarda ise aktif tasarımcılık kariyerinden uzaklaşan Klein, şimdilerde 83 yaşında. 

İki evlilik yapan ve bir kız çocuğu bulunan ünlü modacı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman erkek arkadaşıyla objektiflere yakalanıyor.

Calvin Klein, bu kez yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Kevin Baker ile Los Angeles sokaklarında görüntülendi.

Calvin Klein, bu kez yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Kevin Baker ile Los Angeles sokaklarında görüntülendi.

Baştan aşağı siyah kıyafetleri ve güneş gözlükleriyle oldukça uyumlu görünen ikili, sokakta el ele yürürken objektiflere takıldı. 

2016 yılından bu yana birlikte oldukları bilinen Klein ve Baker, ilişkilerini mümkün olduğunca kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyor. Bir dönem modellik yapan Kevin Baker, ünlü tasarımcıyla ilk kez birlikte görüntülendiği günden bu yana zaman zaman magazin gündeminde kendine yer buluyor. Klein'ın 83, Baker'ın ise 37 yaşında olması nedeniyle aralarındaki 46 yıllık yaş farkı da haliyle dikkat çekiyor. 

Ancak ikili, ilişkileriyle ilgili yorumlara kulak asmadan yaklaşık 10 yıldır birlikteliklerini sürdürüyor. Son olarak Los Angeles'ta el ele yürürken görüntülenen çift, uzun soluklu ilişkilerini bir kez daha gündeme taşıdı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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