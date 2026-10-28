83 Yaşındaki Calvin Klein, 37 Yaşındaki Erkek Arkadaşıyla El Ele Görüntülendi
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Moda dünyasının en büyük isimlerinden Calvin Klein, bu kez tasarımlarıyla değil, özel hayatıyla gündemde! 83 yaşındaki dünyaca ünlü modacı, yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu 37 yaşındaki erkek arkadaşı Kevin Baker ile Los Angeles sokaklarında el ele görüntülendi. Aralarında tam 46 yaş bulunan ikilinin son görüntüleri dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Moda dünyasına adını altın harflerle yazdıran Calvin Klein, yıllardır yalnızca bir tasarımcı olarak değil, yarattığı markayla da adından söz ettiren isimlerden biri.
Calvin Klein, bu kez yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Kevin Baker ile Los Angeles sokaklarında görüntülendi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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