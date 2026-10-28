83 Yaşındaki Calvin Klein, 37 Yaşındaki Erkek Arkadaşıyla El Ele Görüntülendi

1968 yılında kendi adını taşıyan markasını kuran Klein, özellikle jean koleksiyonları, iç çamaşırları, parfümleri ve sade ama iddialı tasarımlarıyla moda dünyasında yepyeni bir sayfa açmıştı.

Kate Moss, Brooke Shields ve Mark Wahlberg gibi isimlerin yer aldığı reklam kampanyalarıyla da uzun yıllar konuşulan ünlü tasarımcı, markasını dünya çapında bir moda devine dönüştürmeyi başarmıştı. 2002 yılında şirketini yaklaşık 700 milyon dolarlık bir anlaşmayla satan, ilerleyen yıllarda ise aktif tasarımcılık kariyerinden uzaklaşan Klein, şimdilerde 83 yaşında.

İki evlilik yapan ve bir kız çocuğu bulunan ünlü modacı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman erkek arkadaşıyla objektiflere yakalanıyor.