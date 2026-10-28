Yıllarca Küslerdi! Disney'in Efsane İkilisi 17 Yıl Sonra Aynı Pozu Verdi

Bugün dünya çapında milyonlarca hayranı olan iki yıldızın yolları ilk kez 2002 yılında, Barney & Friends adlı çocuk programının seçmelerinde kesişmişti. Henüz 10 yaşlarında olan Selena Gomez ve Demi Lovato, aynı programda rol alırken yakın arkadaş olmuş, ilerleyen yıllarda da Disney'in en sevilen genç yıldızları arasına girmişti.

Selena'yı Wizards of Waverly Place dizisinde, Demi'yi ise Camp Rock filminde izlediğimiz yıllarda ikilinin arkadaşlığı da en az kariyerleri kadar ilgi çekiyordu. Birlikte çektikleri eğlenceli YouTube videoları, röportajları ve kırmızı halı pozlarıyla 2000'li yılların sonlarına damga vuran iki isim, 2009 yılında Princess Protection Program filminde de başrolleri paylaşmıştı.

Selena'nın Carter, Demi'nin ise Prenses Rosalinda karakterini canlandırdığı film, Disney kuşağının hafızasında ayrı bir yer edinmişti. Birbirlerinin cümlelerini tamamlayan, her fırsatta birlikte görüntülenen ikilinin arkadaşlığının yıllar sonra bu kadar değişeceğini o dönem kim tahmin edebilirdi?