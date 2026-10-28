Yıllarca Küslerdi! Disney'in Efsane İkilisi 17 Yıl Sonra Aynı Pozu Verdi
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Disney döneminin en sevilen ikililerinden Selena Gomez ve Demi Lovato'yu hatırlamayan yoktur! Daha küçücük çocukken tanışan, birlikte büyüyen ve bir dönemin ayrılmaz ikilisi haline gelen iki yıldızın arkadaşlığı yıllar içinde epey inişli çıkışlı bir hal almıştı. Uzun süre görüşmeyen, hatta artık arkadaş olmadıklarını açıkça dile getiren ikili, yeniden bir araya gelmekle kalmadı, tam 17 yıl önce birlikte rol aldıkları filmin unutulmaz pozlarını da yeniden canlandırdı. Ortaya çıkan görüntüler resmen çocukluğumuza götürdü!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Selena Gomez ve Demi Lovato'nun arkadaşlığı, ikisi de henüz çocukken başlamıştı.
Ancak çocukluklarından beri birbirlerinin hayatında olan Selena ve Demi'nin arkadaşlığı, şöhretleri büyüdükçe eskisi gibi devam etmedi.
Ve şimdi Selena Gomez ile Demi Lovato, çocukluklarından beri onları takip eden hayranlarına 17 yıl öncesinden bir sürpriz hazırladı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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