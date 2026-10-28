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Yıllarca Küslerdi! Disney'in Efsane İkilisi 17 Yıl Sonra Aynı Pozu Verdi

Yıllarca Küslerdi! Disney'in Efsane İkilisi 17 Yıl Sonra Aynı Pozu Verdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 21:54 Son Güncelleme: 28.10.2026 - 21:59
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Disney döneminin en sevilen ikililerinden Selena Gomez ve Demi Lovato'yu hatırlamayan yoktur! Daha küçücük çocukken tanışan, birlikte büyüyen ve bir dönemin ayrılmaz ikilisi haline gelen iki yıldızın arkadaşlığı yıllar içinde epey inişli çıkışlı bir hal almıştı. Uzun süre görüşmeyen, hatta artık arkadaş olmadıklarını açıkça dile getiren ikili, yeniden bir araya gelmekle kalmadı, tam 17 yıl önce birlikte rol aldıkları filmin unutulmaz pozlarını da yeniden canlandırdı. Ortaya çıkan görüntüler resmen çocukluğumuza götürdü!

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Selena Gomez ve Demi Lovato'nun arkadaşlığı, ikisi de henüz çocukken başlamıştı.

Selena Gomez ve Demi Lovato'nun arkadaşlığı, ikisi de henüz çocukken başlamıştı.

Bugün dünya çapında milyonlarca hayranı olan iki yıldızın yolları ilk kez 2002 yılında, Barney & Friends adlı çocuk programının seçmelerinde kesişmişti. Henüz 10 yaşlarında olan Selena Gomez ve Demi Lovato, aynı programda rol alırken yakın arkadaş olmuş, ilerleyen yıllarda da Disney'in en sevilen genç yıldızları arasına girmişti. 

Selena'yı Wizards of Waverly Place dizisinde, Demi'yi ise Camp Rock filminde izlediğimiz yıllarda ikilinin arkadaşlığı da en az kariyerleri kadar ilgi çekiyordu. Birlikte çektikleri eğlenceli YouTube videoları, röportajları ve kırmızı halı pozlarıyla 2000'li yılların sonlarına damga vuran iki isim, 2009 yılında Princess Protection Program filminde de başrolleri paylaşmıştı. 

Selena'nın Carter, Demi'nin ise Prenses Rosalinda karakterini canlandırdığı film, Disney kuşağının hafızasında ayrı bir yer edinmişti. Birbirlerinin cümlelerini tamamlayan, her fırsatta birlikte görüntülenen ikilinin arkadaşlığının yıllar sonra bu kadar değişeceğini o dönem kim tahmin edebilirdi?

Ancak çocukluklarından beri birbirlerinin hayatında olan Selena ve Demi'nin arkadaşlığı, şöhretleri büyüdükçe eskisi gibi devam etmedi.

Ancak çocukluklarından beri birbirlerinin hayatında olan Selena ve Demi'nin arkadaşlığı, şöhretleri büyüdükçe eskisi gibi devam etmedi.

İkilinin arasının açıldığına dair söylentiler 2010'lu yıllarda ortaya çıkmaya başlamış, özellikle 2014 yılında sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları dikkat çekmişti. Aralarında tam olarak ne yaşandığı hiçbir zaman bütün ayrıntılarıyla açıklanmasa da artık eskisi kadar yakın olmadıkları ortadaydı. 2017 yılında bir etkinlikte birlikte poz vererek eski günleri hatırlatsalar da bu buluşma arkadaşlıklarının tamamen düzeldiği anlamına gelmiyordu. 

Nitekim Demi Lovato, 2020 yılında verdiği bir röportajda Selena Gomez'le artık arkadaş olmadıklarını söylemiş, buna rağmen ona her zaman sevgi duyacağını da belirtmişti. Bir zamanlar birbirinden ayrılmayan iki çocukluk arkadaşının bu noktaya gelmesi hayranlarını üzmüştü. Derken Nisan 2026'da beklenmedik bir gelişme yaşandı! 

Selena Gomez, Demi Lovato'nun Orlando'daki konserine katılarak kuliste eski dostuyla yeniden buluştu. Birlikte verdikleri poz ve sosyal medyada birbirlerini yeniden takip etmeye başlamaları, aralarındaki buzların eridiğinin en somut işaretlerinden biri oldu.

Ve şimdi Selena Gomez ile Demi Lovato, çocukluklarından beri onları takip eden hayranlarına 17 yıl öncesinden bir sürpriz hazırladı!

Ve şimdi Selena Gomez ile Demi Lovato, çocukluklarından beri onları takip eden hayranlarına 17 yıl öncesinden bir sürpriz hazırladı!

Selena Gomez'in kozmetik markası Rare Beauty için bir araya gelen ikili, Princess Protection Program filminin hafızalara kazınan görsellerini yeniden canlandırdı. Selena'nın mavi, Demi'nin ise sarı elbise giydiği çekimde, 2009 yılındaki prenses temalı pozlarına gönderme yapıldı. Demi'nin başındaki taç, Selena'nın turkuaz elbisesi ve etraflarındaki valizlerle hazırlanan kare, eski filmi izleyenleri doğrudan 2000'li yıllara götürdü. 

Üstelik nostalji bununla da sınırlı kalmadı. İkili, 2008 yılında birlikte çektikleri ve o dönem hayranlarının bayılarak izlediği YouTube videolarını da yıllar sonra yeniden canlandırdı. Bir zamanlar çocuk yıldız olarak kamera karşısına geçen Selena ve Demi'nin bugün kendi kariyerlerini kurmuş iki yetişkin kadın olarak aynı pozları vermesi, aradan geçen yılları gözler önüne serdi. 

Yıllarca süren uzaklığın ardından yeniden birlikte çalışmaları da bu buluşmayı sıradan bir reklam çekiminden çok daha anlamlı hale getirdi. Özellikle Disney dönemini hatırlayanlar için bu fotoğraflara bakıp biraz duygulanmamak elde değil!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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