Daha Yeni Parlamaya Başlamışlardı: Popüler Kız Grubundan Şaşırtan Ayrılık Kararı!

Bir süredir kendilerinden açıklama beklendiğinin farkında olduklarını belirten Aykut, yaşanan süreci istediği gibi yönetemediğini kabul ederek sorumluluğu üstlendi. MANTRA'nın beş üyesinin de yeteneklerine inandığını vurgulayan yapımcı, sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini ve bundan sonraki kariyerlerinde grubun önünde herhangi bir engel oluşturmayacaklarını açıkladı. Aykut, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Mantra grubundaki 5 çok yetenekli ve başarılı arkadaşımızın sürecini ne yazık ki olması gerektiği gibi yönetemedim. Bu konuda üzerime düşen tüm sorumluluğu alıyorum.'

Açıklamasının devamında ise 'Bugün itibarıyla aramızdaki sözleşmeyi karşılıklı olarak feshediyoruz' diyerek ayrılığı resmileştiren Aykut, her bir üyenin kendi yolunda başarılı olacağına inandığını da ekledi.