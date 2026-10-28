Daha Yeni Parlamaya Başlamışlardı: Popüler Kız Grubundan Şaşırtan Ayrılık Kararı!
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Manifest'in müzik dünyasında başlattığı kız grubu rüzgarının ardından adını duyuran MANTRA'dan beklenmedik bir haber geldi! Son dönemde şarkıları ve sahne performanslarıyla dikkat çeken beş kişilik grubun yapımcısı Tolga Aykut'la yolları ayrıldı.
Süreci istediği gibi yönetemediğini kabul ederek sorumluluğu üstlenen Aykut'un açıklamasının ardından MANTRA da sessizliğini bozarak bundan sonra kendi yolunda ilerleyeceğini duyurdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Manifest'in yakaladığı büyük çıkışın ardından Türkiye'de kız gruplarına olan ilgi yeniden artarken bu dalgada adını ilk duyuran ekiplerden biri de MANTRA olmuştu.
MANTRA'nın kuruluş sürecinde önemli rol oynayan ve Mahzen Medya'nın kurucusu olan yapımcı Tolga Aykut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla grupla yollarını ayırdığını duyurdu.
Tolga Aykut'un açıklamasının ardından MANTRA da resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ayrılığı doğruladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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