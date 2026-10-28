article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Daha Yeni Parlamaya Başlamışlardı: Popüler Kız Grubundan Şaşırtan Ayrılık Kararı!

Daha Yeni Parlamaya Başlamışlardı: Popüler Kız Grubundan Şaşırtan Ayrılık Kararı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 21:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Manifest'in müzik dünyasında başlattığı kız grubu rüzgarının ardından adını duyuran MANTRA'dan beklenmedik bir haber geldi! Son dönemde şarkıları ve sahne performanslarıyla dikkat çeken beş kişilik grubun yapımcısı Tolga Aykut'la yolları ayrıldı. 

Süreci istediği gibi yönetemediğini kabul ederek sorumluluğu üstlenen Aykut'un açıklamasının ardından MANTRA da sessizliğini bozarak bundan sonra kendi yolunda ilerleyeceğini duyurdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manifest'in yakaladığı büyük çıkışın ardından Türkiye'de kız gruplarına olan ilgi yeniden artarken bu dalgada adını ilk duyuran ekiplerden biri de MANTRA olmuştu.

Manifest'in yakaladığı büyük çıkışın ardından Türkiye'de kız gruplarına olan ilgi yeniden artarken bu dalgada adını ilk duyuran ekiplerden biri de MANTRA olmuştu.

Metronom Akademi'nin seçme ve eğitim sürecinden geçerek bir araya gelen Doğa Bezek, Delfin Kayra Uraz, Güniz Ok, Sıla Nisa Bozkurt ve Şeyma Akso'dan oluşan beş kişilik grup, mayıs ayında yayımladığı 'Bi Kiss' şarkısıyla müzik dünyasına adım atmıştı. Ardından 'New Era' albümünü dinleyicilerle buluşturan MANTRA, 'Toysun', 'Goygoy', 'Tek Başıma' ve 'Kaldım Ellerinde' gibi parçalarıyla da dikkat çekmişti. 

Dans performansları, sahne enerjileri ve birbirinden farklı tarzlarıyla yeni nesil kız grupları arasında kendine yer açmaya çalışan ekip, Manifest'le aralarında rekabet yaratılmasına karşı verdikleri kız dayanışması mesajıyla da konuşulmuştu. 

Henüz yolun başında olan MANTRA'dan bu kez müzikleriyle değil, yapımcılarıyla ilgili beklenmedik bir haber geldi!

MANTRA'nın kuruluş sürecinde önemli rol oynayan ve Mahzen Medya'nın kurucusu olan yapımcı Tolga Aykut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla grupla yollarını ayırdığını duyurdu.

MANTRA'nın kuruluş sürecinde önemli rol oynayan ve Mahzen Medya'nın kurucusu olan yapımcı Tolga Aykut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla grupla yollarını ayırdığını duyurdu.

Bir süredir kendilerinden açıklama beklendiğinin farkında olduklarını belirten Aykut, yaşanan süreci istediği gibi yönetemediğini kabul ederek sorumluluğu üstlendi. MANTRA'nın beş üyesinin de yeteneklerine inandığını vurgulayan yapımcı, sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini ve bundan sonraki kariyerlerinde grubun önünde herhangi bir engel oluşturmayacaklarını açıkladı. Aykut, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Mantra grubundaki 5 çok yetenekli ve başarılı arkadaşımızın sürecini ne yazık ki olması gerektiği gibi yönetemedim. Bu konuda üzerime düşen tüm sorumluluğu alıyorum.'

Açıklamasının devamında ise 'Bugün itibarıyla aramızdaki sözleşmeyi karşılıklı olarak feshediyoruz' diyerek ayrılığı resmileştiren Aykut, her bir üyenin kendi yolunda başarılı olacağına inandığını da ekledi.

Tolga Aykut'un açıklamasının ardından MANTRA da resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ayrılığı doğruladı.

Tolga Aykut'un açıklamasının ardından MANTRA da resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ayrılığı doğruladı.

Mahzen Medya ile iş birliklerinin sona erdiğini duyuran grup, bundan sonra çalışmalarını bağımsız olarak sürdüreceklerini açıkladı. Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden beşli, müzik üretmeye devam edeceklerinin de altını çizdi. MANTRA'nın açıklamasında şu sözler yer aldı:

'MANTRA olarak, Mahzen Media ile olan iş birliğimiz sona ermiştir. Bu doğrultuda, şirket bünyesindeki faaliyetlerimizi sonlandırarak yolumuza bağımsız olarak devam etme kararı aldık.'

Grup, açıklamasının devamında ise 'Mantra olarak hedeflerimizden ve hayallerimizden vazgeçmeden, kendi kararlarımız doğrultusunda üretmeye ve müziğimizi sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Henüz müzik kariyerlerinin başında böylesine önemli bir değişikliğe giden MANTRA'nın bağımsız olarak nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın