Barbie Gamze'den Eser Kalmadı! İpek Erdem Yeni Projesi İçin Bambaşka Biri Oldu

2003 yılında yayın hayatına başlayan, Rıdvan Kanat Lisesi'nin birbirinden renkli öğrencileriyle bir dönemin gençliğini ekran başına kilitleyen dizide İpek Erdem'in canlandırdığı Gamze, sarı saçları, güzelliği ve kendine has tavırlarıyla hafızalara kazınmıştı.

Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı ve Paşhan Yılmazel gibi isimlerle aynı kadroda yer alan Erdem, henüz genç yaşta yakaladığı bu çıkışla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Dizinin ardından farklı televizyon ve tiyatro projelerinde yer alan oyuncu, yıllar içinde Barbie Gamze'nin o meşhur sarı saçlarından da uzaklaşarak kendi tarzını oluşturdu.

Kimi zaman koyu renk saçlarıyla, kimi zaman farklı kesimlerle karşımıza çıkan Erdem, bu kez uzun zamandır tercih etmediği bir modele geri döndü!