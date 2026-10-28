Barbie Gamze'den Eser Kalmadı! İpek Erdem Yeni Projesi İçin Bambaşka Biri Oldu
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Bir dönemin en sevilen gençlik dizilerinden Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem, yıllar sonra yeni imajıyla karşımıza çıktı!
Sarı saçlarıyla tanıdığımız, yıllar içinde bambaşka bir tarza geçiş yapan ünlü oyuncu, bu kez yeni projesi için 10 yıldır kullanmadığı bir saç modeline geri döndü. Erdem'in son hali, eski Barbie Gamze günlerini de yeniden akıllara getirdi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk televizyon tarihinin unutulmaz gençlik dizilerinden Hayat Bilgisi denince aklımıza gelen ilk karakterlerden biri kuşkusuz Barbie Gamze!
Yeni projesi için hazırlıklara başlayan İpek Erdem, tam 10 yıl aradan sonra yeniden kakül kestirdi!
Yeni saçlarıyla kamera karşısına geçen İpek Erdem'in görüntüleri de kısa sürede dikkat çekti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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