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Barbie Gamze'den Eser Kalmadı! İpek Erdem Yeni Projesi İçin Bambaşka Biri Oldu

Barbie Gamze'den Eser Kalmadı! İpek Erdem Yeni Projesi İçin Bambaşka Biri Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 22:14
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Bir dönemin en sevilen gençlik dizilerinden Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem, yıllar sonra yeni imajıyla karşımıza çıktı! 

Sarı saçlarıyla tanıdığımız, yıllar içinde bambaşka bir tarza geçiş yapan ünlü oyuncu, bu kez yeni projesi için 10 yıldır kullanmadığı bir saç modeline geri döndü. Erdem'in son hali, eski Barbie Gamze günlerini de yeniden akıllara getirdi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyon tarihinin unutulmaz gençlik dizilerinden Hayat Bilgisi denince aklımıza gelen ilk karakterlerden biri kuşkusuz Barbie Gamze!

Türk televizyon tarihinin unutulmaz gençlik dizilerinden Hayat Bilgisi denince aklımıza gelen ilk karakterlerden biri kuşkusuz Barbie Gamze!

2003 yılında yayın hayatına başlayan, Rıdvan Kanat Lisesi'nin birbirinden renkli öğrencileriyle bir dönemin gençliğini ekran başına kilitleyen dizide İpek Erdem'in canlandırdığı Gamze, sarı saçları, güzelliği ve kendine has tavırlarıyla hafızalara kazınmıştı. 

Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı ve Paşhan Yılmazel gibi isimlerle aynı kadroda yer alan Erdem, henüz genç yaşta yakaladığı bu çıkışla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Dizinin ardından farklı televizyon ve tiyatro projelerinde yer alan oyuncu, yıllar içinde Barbie Gamze'nin o meşhur sarı saçlarından da uzaklaşarak kendi tarzını oluşturdu. 

Kimi zaman koyu renk saçlarıyla, kimi zaman farklı kesimlerle karşımıza çıkan Erdem, bu kez uzun zamandır tercih etmediği bir modele geri döndü!

Yeni projesi için hazırlıklara başlayan İpek Erdem, tam 10 yıl aradan sonra yeniden kakül kestirdi!

Yeni projesi için hazırlıklara başlayan İpek Erdem, tam 10 yıl aradan sonra yeniden kakül kestirdi!

Uzun süredir alıştığımız saç modelini geride bırakan oyuncu, saçlarının ön kısmını kısaltarak görünümünü değiştirdi. Koyu renk saçlarıyla kullandığı yeni kakülleri, Erdem'in yüz hatlarını da farklı bir şekilde ortaya çıkardı. 

Yıllar önce Barbie Gamze olarak tanıdığımız sarışın genç kızdan bugünün İpek Erdem'ine uzanan değişimi düşününce, oyuncunun yeni hali de epey dikkat çekici. 

Üstelik Erdem'in bu hamlesi yalnızca görünümünü yenilemek için değil, yeni projesinde hayat vereceği karakter için yaptığı bir değişiklik. Onu yıllardır tanıyan izleyiciler içinse her yeni imajı, ister istemez Hayat Bilgisi günleriyle karşılaştırma fırsatı yaratıyor.

Yeni saçlarıyla kamera karşısına geçen İpek Erdem'in görüntüleri de kısa sürede dikkat çekti.

10 yıl sonra yeniden kaküllü haline dönen oyuncu, yeni modeliyle alıştığımız görüntüsünden oldukça farklı bir havaya büründü. 

Bir zamanlar sarı saçlarıyla Barbie Gamze olarak ekranlarda fırtınalar estiren Erdem'in bugün geldiği nokta, aradan geçen yılları da gözler önüne serdi. Henüz yeni projesinin detayları netleşmemişken oyuncunun karakteri için imajını değiştirmesi merakı artırdı. 

Bakalım İpek Erdem'i bu kez nasıl bir rolle izleyeceğiz? Peki sizce ünlü oyuncuya yeni kakülleri mi, yoksa önceki saç modeli mi daha çok yakışıyor?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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