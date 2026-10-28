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Bir Zamanlar Güzelliğiyle Büyülüyordu: Bulgaristan Prensesi Kalina'nın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Bir Zamanlar Güzelliğiyle Büyülüyordu: Bulgaristan Prensesi Kalina'nın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 00:03
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Bir zamanlar güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken Bulgaristan Prensesi Kalina, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündemde! Bulgaristan'ın son çarı II. Simeon'un 54 yaşındaki kızı, özellikle belirgin kol kasları ve değişen yüz hatlarıyla eski fotoğraflarından oldukça farklı görünüyor. Ancak prensesin geçirdiği değişimin ardında yalnızca yıllar değil, ciddi bir sağlık mücadelesi de bulunuyor. Hakkında ortaya atılan estetik iddialarına ise yıllar önce eşi açıklık getirmişti.

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Avrupa kraliyet ailelerinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Bulgaristan Prensesi Kalina, gençlik yıllarında güzelliği ve kendine özgü tarzıyla sık sık gündeme geliyordu.

Avrupa kraliyet ailelerinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Bulgaristan Prensesi Kalina, gençlik yıllarında güzelliği ve kendine özgü tarzıyla sık sık gündeme geliyordu.

1972 yılında Madrid'de dünyaya gelen Kalina, Bulgaristan'ın son çarı ve eski başbakanı II. Simeon ile Margarita Gómez-Acebo'nun beş çocuğu arasındaki tek kız. Kraliyet ailesinin diğer üyelerinden farklı olarak daha özgür bir yaşam tarzını benimseyen prenses, gençlik yıllarında sıra dışı kıyafet seçimleri, farklı saç modelleri ve güzelliğiyle magazin basınının yakın takibindeydi. 

Londra'da sanat tarihi eğitimi alan Kalina, 2002 yılında İspanyol kaşif Kitín Muñoz ile dünyaevine girdi. Çiftin 2007 yılında Simeon-Hassan adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. 

Yıllar içerisinde gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan prenses, son dönemde ise gençlik fotoğraflarıyla yıllar sonraki görüntüsünün karşılaştırılması üzerine yeniden konuşulmaya başladı.

Kalina'nın yıllar içindeki değişiminde en çok dikkat çeken detaylardan biri, yüz hatlarında ve özellikle burnunda meydana gelen farklılık oldu.

Kalina'nın yıllar içindeki değişiminde en çok dikkat çeken detaylardan biri, yüz hatlarında ve özellikle burnunda meydana gelen farklılık oldu.

Prensesin estetik operasyonlar geçirdiğine dair yıllarca çeşitli iddialar ortaya atılsa da eşi Kitín Muñoz, 2018 yılında HOLA! dergisine yaptığı açıklamada bambaşka bir hikaye anlatmıştı. Muñoz'un aktardığına göre Kalina, henüz 8 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucunda iki ön dişini kırmıştı. 

1999 yılında Londra'da dişlerine kaplama yaptırmak isteyen prensesin tedavisi sırasında yaşanan komplikasyon ise ciddi bir enfeksiyona neden olmuştu. Bir süre sonra eşiyle çıktığı deniz yolculuğunda enfeksiyonun yeniden ilerlediğini anlatan Muñoz, hastaneye ulaşmanın zor olduğu koşullarda durumun giderek ağırlaştığını söylemişti. Enfeksiyonun göz çevresine kadar yayılması üzerine Kalina acilen hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı. 

Eşinin açıklamasına göre doktorların önceliği enfeksiyonu temizlemek ve gözünü kurtarmak olduğu için operasyonun ardından prensesin yüzünde kalıcı değişiklikler meydana gelmişti. Muñoz, yıllardır konuşulan başarısız estetik operasyon iddialarının gerçeği yansıtmadığını da özellikle vurgulamıştı.

Gelelim Kalina'nın son yıllarda en çok konuşulan görüntülerine!

Gelelim Kalina'nın son yıllarda en çok konuşulan görüntülerine!

Şimdilerde 54 yaşında olan prenses, özellikle kaslı kollarıyla eski halinden oldukça farklı bir görünüme sahip. 29 Mayıs 2024 tarihinde Bulgaristan'ın eski hükümdarı I. Ferdinand'ın naaşının ülkeye getirilmesi nedeniyle düzenlenen törene katılan Kalina, siyah beyaz desenli kolsuz elbisesiyle objektiflere yansımıştı. 

Prensesin belirgin kol kasları kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş, eski ve yeni fotoğrafları yan yana paylaşılmaya başlanmıştı. Ancak bu kaslı görünümün ardında uzun yıllardır devam eden düzenli bir spor alışkanlığı bulunuyor. Eşiyle birlikte 2000 yılından beri ağırlık çalıştığını anlatan Kalina, haftanın dört günü kuvvet antrenmanı yaptığını, iki gün koştuğunu ve köpeğiyle uzun yürüyüşlere çıktığını açıklamıştı. 

2019 yılından bu yana profesyonel bir antrenörle çalıştığını da belirten prenses, fiziksel görünümünün bu kadar konuşulmasına şaşırdığını dile getirmişti. Gençlik yıllarındaki görüntüsünden oldukça farklı olan Kalina'nın yıllar içindeki değişimi bugün de merak konusu olmaya devam ediyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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