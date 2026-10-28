Bir Zamanlar Güzelliğiyle Büyülüyordu: Bulgaristan Prensesi Kalina'nın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Prensesin estetik operasyonlar geçirdiğine dair yıllarca çeşitli iddialar ortaya atılsa da eşi Kitín Muñoz, 2018 yılında HOLA! dergisine yaptığı açıklamada bambaşka bir hikaye anlatmıştı. Muñoz'un aktardığına göre Kalina, henüz 8 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucunda iki ön dişini kırmıştı.

1999 yılında Londra'da dişlerine kaplama yaptırmak isteyen prensesin tedavisi sırasında yaşanan komplikasyon ise ciddi bir enfeksiyona neden olmuştu. Bir süre sonra eşiyle çıktığı deniz yolculuğunda enfeksiyonun yeniden ilerlediğini anlatan Muñoz, hastaneye ulaşmanın zor olduğu koşullarda durumun giderek ağırlaştığını söylemişti. Enfeksiyonun göz çevresine kadar yayılması üzerine Kalina acilen hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

Eşinin açıklamasına göre doktorların önceliği enfeksiyonu temizlemek ve gözünü kurtarmak olduğu için operasyonun ardından prensesin yüzünde kalıcı değişiklikler meydana gelmişti. Muñoz, yıllardır konuşulan başarısız estetik operasyon iddialarının gerçeği yansıtmadığını da özellikle vurgulamıştı.