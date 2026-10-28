Bir Zamanlar Güzelliğiyle Büyülüyordu: Bulgaristan Prensesi Kalina'nın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir zamanlar güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken Bulgaristan Prensesi Kalina, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündemde! Bulgaristan'ın son çarı II. Simeon'un 54 yaşındaki kızı, özellikle belirgin kol kasları ve değişen yüz hatlarıyla eski fotoğraflarından oldukça farklı görünüyor. Ancak prensesin geçirdiği değişimin ardında yalnızca yıllar değil, ciddi bir sağlık mücadelesi de bulunuyor. Hakkında ortaya atılan estetik iddialarına ise yıllar önce eşi açıklık getirmişti.
Avrupa kraliyet ailelerinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Bulgaristan Prensesi Kalina, gençlik yıllarında güzelliği ve kendine özgü tarzıyla sık sık gündeme geliyordu.
Kalina'nın yıllar içindeki değişiminde en çok dikkat çeken detaylardan biri, yüz hatlarında ve özellikle burnunda meydana gelen farklılık oldu.
Gelelim Kalina'nın son yıllarda en çok konuşulan görüntülerine!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın