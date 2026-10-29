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Pembe Panter'in Güzelliğiyle Büyüleyen Yıldızı Elke Sommer 85 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Pembe Panter'in Güzelliğiyle Büyüleyen Yıldızı Elke Sommer 85 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 17:01 Son Güncelleme: 29.10.2026 - 17:09
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Bir döneme güzelliğiyle damga vuran, Pembe Panter serisinin unutulmaz yapımlarından A Shot in the Dark filminde canlandırdığı Maria Gambrelli karakteriyle hafızalara kazınan Alman oyuncu Elke Sommer'den acı haber geldi. 

Hollywood'un en gözde yıldızlarından biri olan Sommer, 85 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ve son dönemine ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

Kaynak: TMZ

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Hollywood'un bir dönemine güzelliğiyle damga vuran isimlerinden Elke Sommer, 1960'lı yılların en dikkat çeken kadın yıldızları arasında yer alıyordu.

Hollywood'un bir dönemine güzelliğiyle damga vuran isimlerinden Elke Sommer, 1960'lı yılların en dikkat çeken kadın yıldızları arasında yer alıyordu.

1940 yılında Berlin'de dünyaya gelen Sommer'in sinema dünyasına uzanan hikayesi, henüz 17 yaşındayken İtalya'da katıldığı bir güzellik yarışmasıyla başlamıştı. Güzelliği sayesinde yapımcıların dikkatini çeken genç yıldız, kısa sürede Avrupa sinemasından Hollywood'a uzanan bir kariyerin kapılarını aralamıştı. 

Paul Newman, Dean Martin ve Peter Sellers gibi dönemin en büyük yıldızlarıyla kamera karşısına geçen Sommer, 1963 yapımı The Prize filmindeki performansıyla Altın Küre ödülüne layık görülmüştü. 

Dönemin güzellik sembollerinden biri haline gelen oyuncu, yalnızca dış görünüşüyle değil, canlandırdığı karakterlerle de sinema tarihine adını yazdırmıştı.

Elke Sommer'in dünya çapında tanınmasını sağlayan en unutulmaz rollerinden biri ise Pembe Panter serisinin 1964 yapımı A Shot in the Dark filmindeki Maria Gambrelli karakteriydi.

Elke Sommer'in dünya çapında tanınmasını sağlayan en unutulmaz rollerinden biri ise Pembe Panter serisinin 1964 yapımı A Shot in the Dark filmindeki Maria Gambrelli karakteriydi.

Peter Sellers'ın hayat verdiği Müfettiş Clouseau karakteriyle kamera karşısına geçen Sommer, güzelliği ve oyunculuğuyla filmin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. 

Pembe Panter serisinin hafızalara kazınan yüzlerinden biri haline gelen yıldız, ilerleyen yıllarda The Wrecking Crew, And Then There Were None ve Carry On Behind gibi yapımlarda da rol almıştı. 

Yaklaşık 60 yıla yayılan kariyerinde çok sayıda sinema ve televizyon projesinde yer alan Sommer, son yıllarında ise oyunculuktan uzaklaşarak resim sanatına ağırlık vermişti.

Hollywood'un unutulmaz yıldızlarından Elke Sommer'in 28 Ekim Çarşamba günü, 85 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hollywood'un unutulmaz yıldızlarından Elke Sommer'in 28 Ekim Çarşamba günü, 85 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

TMZ'nin Alman Bild gazetesine dayandırdığı habere göre, ünlü oyuncu Los Angeles'ın Bel Air bölgesindeki evinde kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Acı haberi doğrulayan üvey oğlu Sebastian Walther, Sommer'in 5 Kasım'daki 86. yaş gününe yalnızca bir hafta kala hayata veda ettiğini açıkladı.

Ünlü oyuncunun 1993 yılında evlendiği eşi Wolf Walther'in de yalnızca üç ay önce kanser nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Eşinin kaybının ardından sağlık durumunun kötüleştiği belirtilen Sommer'in vefatı, Hollywood'un bir dönemine tanıklık eden sinemaseverleri yasa boğdu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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