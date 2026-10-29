Pembe Panter'in Güzelliğiyle Büyüleyen Yıldızı Elke Sommer 85 Yaşında Hayatını Kaybetti!
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Bir döneme güzelliğiyle damga vuran, Pembe Panter serisinin unutulmaz yapımlarından A Shot in the Dark filminde canlandırdığı Maria Gambrelli karakteriyle hafızalara kazınan Alman oyuncu Elke Sommer'den acı haber geldi.
Hollywood'un en gözde yıldızlarından biri olan Sommer, 85 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ve son dönemine ilişkin detaylar da ortaya çıktı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: TMZ
Hollywood'un bir dönemine güzelliğiyle damga vuran isimlerinden Elke Sommer, 1960'lı yılların en dikkat çeken kadın yıldızları arasında yer alıyordu.
Elke Sommer'in dünya çapında tanınmasını sağlayan en unutulmaz rollerinden biri ise Pembe Panter serisinin 1964 yapımı A Shot in the Dark filmindeki Maria Gambrelli karakteriydi.
Hollywood'un unutulmaz yıldızlarından Elke Sommer'in 28 Ekim Çarşamba günü, 85 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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