Pes Artık: Wanda Nara Kızının Doğum Günü Paylaşımına Kendi Çıplak Pozunu da Sıkıştırmayı İhmal Etmedi!

Özellikle Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transfer olmasıyla birlikte kendisinin hayatına, ilişkilerine, açıklamalarına ve sosyal medya paylaşımlarına istemesek de fazlasıyla hakim olduk.

Arjantinli model, televizyon yıldızı ve menajer Wanda Nara'nın magazin dünyasındaki macerası aslında çok daha eskilere dayanıyor. Bir dönem futbolcu Maxi Lopez'le evli olan Nara'nın, Lopez'in yakın arkadaşı Mauro Icardi'yle aşk yaşamaya başlaması Arjantin'de büyük bir skandala dönüşmüştü. 2014 yılında Icardi'yle evlenen Wanda, bu evlilikten Francesca ve Isabella adında iki kız çocuğu sahibi oldu.

Icardi'nin kariyerinde menajerlik görevini de üstlenen Nara, futbolcunun Galatasaray'a transfer olmasıyla Türk magazin dünyasının da en sık konuşulan isimlerinden birine dönüştü.

Bir gün aşk dolu aile pozlarıyla, ertesi gün yaptığı göndermelerle, başka bir gün de cesur fotoğraflarıyla karşımıza çıkan Wanda'nın gündeminde neler olup bittiğini takip etmek neredeyse ayrı bir uzmanlık alanı haline geldi!