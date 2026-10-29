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Pes Artık: Wanda Nara Kızının Doğum Günü Paylaşımına Kendi Çıplak Pozunu da Sıkıştırmayı İhmal Etmedi!

Pes Artık: Wanda Nara Kızının Doğum Günü Paylaşımına Kendi Çıplak Pozunu da Sıkıştırmayı İhmal Etmedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 18:54
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Mauro Icardi'yle yaşadığı olaylı ilişki, karşılıklı göndermeleri ve bitmek bilmeyen magazin gündemiyle yıllardır hayatımızın bir köşesinde kendine yer bulan Wanda Nara, yine yaptı yapacağını! 

Bu kez kızı Isabella'nın doğum gününü kutlamak için paylaşımlar yapan Nara, kutlama fotoğraflarının arasına kendi çıplak pozunu da sıkıştırdı. Kızının doğum günü albümüne böyle bir fotoğraf eklemeyi neden tercih ettiği ise doğrusu pek anlaşılamadı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Wanda Nara'yı artık tanımayanımız kaldı mı, pek sanmıyoruz!

Wanda Nara'yı artık tanımayanımız kaldı mı, pek sanmıyoruz!

Özellikle Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transfer olmasıyla birlikte kendisinin hayatına, ilişkilerine, açıklamalarına ve sosyal medya paylaşımlarına istemesek de fazlasıyla hakim olduk.

Arjantinli model, televizyon yıldızı ve menajer Wanda Nara'nın magazin dünyasındaki macerası aslında çok daha eskilere dayanıyor. Bir dönem futbolcu Maxi Lopez'le evli olan Nara'nın, Lopez'in yakın arkadaşı Mauro Icardi'yle aşk yaşamaya başlaması Arjantin'de büyük bir skandala dönüşmüştü. 2014 yılında Icardi'yle evlenen Wanda, bu evlilikten Francesca ve Isabella adında iki kız çocuğu sahibi oldu. 

Icardi'nin kariyerinde menajerlik görevini de üstlenen Nara, futbolcunun Galatasaray'a transfer olmasıyla Türk magazin dünyasının da en sık konuşulan isimlerinden birine dönüştü. 

Bir gün aşk dolu aile pozlarıyla, ertesi gün yaptığı göndermelerle, başka bir gün de cesur fotoğraflarıyla karşımıza çıkan Wanda'nın gündeminde neler olup bittiğini takip etmek neredeyse ayrı bir uzmanlık alanı haline geldi!

Tabii Wanda Nara ve Mauro Icardi denince akla yalnızca aşk dolu fotoğraflar gelmiyor.

Tabii Wanda Nara ve Mauro Icardi denince akla yalnızca aşk dolu fotoğraflar gelmiyor.

China Suarez'in adının karıştığı ihanet iddiaları, defalarca gündeme gelen ayrılık ve barışma haberleri derken Wanda ve Icardi'nin evliliği uzun süre magazin manşetlerinden inmedi.

Ardından Wanda'nın rapçi L-Gante'yle yaşadığı ilişki, Icardi'nin China Suarez'le birlikteliği ve çiftin çocuklarıyla ilgili anlaşmazlıkları da bu sürece eklendi. Sosyal medya üzerinden yapılan göndermeler, birbirlerine yönelik açıklamalar ve mahkemeye taşınan meseleler derken ikilinin özel hayatı hem Arjantin'de hem de Türkiye'de yakından takip edildi. 

Olaylı boşanma süreciyle de gündemden düşmeyen Wanda, bütün bu yaşananların arasında sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam etti. Kendisinin bir gün bile gündemden uzak kalmaya pek niyeti yok gibi!

Gelelim Wanda Nara'nın bu kez ne yaptığına!

Gelelim Wanda Nara'nın bu kez ne yaptığına!

Ünlü isim, Mauro Icardi'yle evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Isabella'nın doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesabında peş peşe fotoğraflar paylaştı. Fakat albümün içinde öyle bir kare vardı ki insanın aklına ister istemez 'Wanda, bunun şimdi ne alakası var?' sorusu geldi! Kızının doğum günü kutlamasından karelerin yer aldığı fotoğraf albümüne kendi üstsüz ayna pozunu da ekleyen Nara, yine bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

Pembe bikini altıyla ayna karşısına geçen, göğüslerini elleriyle kapattığı fotoğrafını da paylaşımın arasına yerleştiren Wanda'nın bu tercihi oldukça şaşırttı. Doğum günü kutlamasıyla kendi cesur pozunun nasıl bir bağlantısı olduğunu çözmek ise pek mümkün olmadı. 

Elbette Wanda'nın iddialı paylaşımlarına alışığız ama insan yine de kızının doğum günü albümünde böyle bir fotoğrafla karşılaşmayı beklemiyor! Ne diyelim, yıllardır türlü türlü haberleriyle karşımıza çıkan Wanda Nara, bu kez de 'Pes artık!' dedirtmeyi başardı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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