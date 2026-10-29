Pes Artık: Wanda Nara Kızının Doğum Günü Paylaşımına Kendi Çıplak Pozunu da Sıkıştırmayı İhmal Etmedi!
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Mauro Icardi'yle yaşadığı olaylı ilişki, karşılıklı göndermeleri ve bitmek bilmeyen magazin gündemiyle yıllardır hayatımızın bir köşesinde kendine yer bulan Wanda Nara, yine yaptı yapacağını!
Bu kez kızı Isabella'nın doğum gününü kutlamak için paylaşımlar yapan Nara, kutlama fotoğraflarının arasına kendi çıplak pozunu da sıkıştırdı. Kızının doğum günü albümüne böyle bir fotoğraf eklemeyi neden tercih ettiği ise doğrusu pek anlaşılamadı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Wanda Nara'yı artık tanımayanımız kaldı mı, pek sanmıyoruz!
Tabii Wanda Nara ve Mauro Icardi denince akla yalnızca aşk dolu fotoğraflar gelmiyor.
Gelelim Wanda Nara'nın bu kez ne yaptığına!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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