Kırmızı Halıya Elbise Değil Sanat Eseriyle Çıktı! McKenna Grace'in Açlık Oyunları Temalı Elbisesi Viral Oldu

Açlık Oyunları serisinin yeni filmi Sunrise on the Reaping için Londra'da düzenlenen galaya katılan McKenna Grace, kırmızı halının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Ünlü oyuncunun mavi gökyüzünden mor dağlara, yemyeşil çayırlardan üç boyutlu çiçeklere kadar ince ince işlenmiş elbisesi adeta bir sanat eserini andırdı. Filmin afişiyle benzerliğiyle dikkat çeken tasarımın arkasındaki detay ise en az elbisenin kendisi kadar şaşırttı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.