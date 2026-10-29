Kırmızı Halıya Elbise Değil Sanat Eseriyle Çıktı! McKenna Grace'in Açlık Oyunları Temalı Elbisesi Viral Oldu
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Açlık Oyunları serisinin yeni filmi Sunrise on the Reaping için Londra'da düzenlenen galaya katılan McKenna Grace, kırmızı halının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Ünlü oyuncunun mavi gökyüzünden mor dağlara, yemyeşil çayırlardan üç boyutlu çiçeklere kadar ince ince işlenmiş elbisesi adeta bir sanat eserini andırdı. Filmin afişiyle benzerliğiyle dikkat çeken tasarımın arkasındaki detay ise en az elbisenin kendisi kadar şaşırttı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Hollywood'un genç yıldızlarından McKenna Grace, bu kez oyunculuğuyla değil, Açlık Oyunları galasında tercih ettiği olağanüstü elbiseyle gündeme damga vurdu!
Gelelim görenleri kendine hayran bırakan o elbiseye!
Ancak elbisenin arkasındaki en şaşırtıcı detay, bu tasarımın McKenna Grace için özel olarak hazırlanmamış olmasıydı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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