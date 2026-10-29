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Kırmızı Halıya Elbise Değil Sanat Eseriyle Çıktı! McKenna Grace'in Açlık Oyunları Temalı Elbisesi Viral Oldu

Kırmızı Halıya Elbise Değil Sanat Eseriyle Çıktı! McKenna Grace'in Açlık Oyunları Temalı Elbisesi Viral Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 17:53 Son Güncelleme: 29.10.2026 - 17:55
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Açlık Oyunları serisinin yeni filmi Sunrise on the Reaping için Londra'da düzenlenen galaya katılan McKenna Grace, kırmızı halının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 

Ünlü oyuncunun mavi gökyüzünden mor dağlara, yemyeşil çayırlardan üç boyutlu çiçeklere kadar ince ince işlenmiş elbisesi adeta bir sanat eserini andırdı. Filmin afişiyle benzerliğiyle dikkat çeken tasarımın arkasındaki detay ise en az elbisenin kendisi kadar şaşırttı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Hollywood'un genç yıldızlarından McKenna Grace, bu kez oyunculuğuyla değil, Açlık Oyunları galasında tercih ettiği olağanüstü elbiseyle gündeme damga vurdu!

Hollywood'un genç yıldızlarından McKenna Grace, bu kez oyunculuğuyla değil, Açlık Oyunları galasında tercih ettiği olağanüstü elbiseyle gündeme damga vurdu!

Henüz çocuk yaşlarda başladığı oyunculuk kariyerinde Gifted, The Handmaid's Tale ve Ghostbusters gibi yapımlarla tanınan 20 yaşındaki oyuncu, Açlık Oyunları serisinin yeni filmi The Hunger Games: Sunrise on the Reaping ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

Filmde Maysilee Donner karakterine hayat veren Grace, 28 Ekim'de Londra'da düzenlenen galaya katıldı. Kırmızı halıda birbirinden iddialı görünümler sergilenirken gecenin en dikkat çekici tercihlerinden biri genç oyuncudan geldi.

McKenna Grace'in baştan aşağı doğa manzaralarıyla bezeli, masalsı elbisesi kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve uluslararası moda basınının da gündemine oturdu.

Gelelim görenleri kendine hayran bırakan o elbiseye!

Gelelim görenleri kendine hayran bırakan o elbiseye!

McKenna Grace'in tercih ettiği tasarım, Almée Couture markasının Le Jardin Des Rêves koleksiyonunda yer alan 'Spring Symphony' isimli parçaydı.

İlk bakışta bir tabloyu andıran elbisenin üst bölümünde mavi ve gümüş tonlarında işlenmiş gökyüzü, devamında mor dağlar, yemyeşil çayırlar ve rengarenk kır çiçekleri yer alıyordu. Boncuklar, payetler ve ince el işlemeleriyle hazırlanan tasarımın eteklerine doğru uzanan üç boyutlu mor çiçekler ve transparan kuyruk ise elbiseye bambaşka bir hava katıyordu. 

Kalp şeklindeki yakası, ince işlemeli askıları ve vücudu saran silüetiyle dikkat çeken elbisenin asıl özelliği ise taşıdığı manzaraydı. Çünkü tasarım, filmin afişinde yer alan 50. Açlık Oyunları arenasını neredeyse birebir andırıyordu!

Haliyle Grace, filmdeki dünyayı kırmızı halıya taşıyan görünümüyle büyük beğeni topladı.

Ancak elbisenin arkasındaki en şaşırtıcı detay, bu tasarımın McKenna Grace için özel olarak hazırlanmamış olmasıydı!

Ancak elbisenin arkasındaki en şaşırtıcı detay, bu tasarımın McKenna Grace için özel olarak hazırlanmamış olmasıydı!

Red Carpet Fashion Awards'ın aktardığına göre, oyuncunun stilisti Molly Dickson, filmin afişiyle bu kadar uyumlu olan elbiseyi markanın mevcut tasarımları arasından seçmişti. 

Yani gökyüzünden dağlara, çayırlardan çiçeklere kadar filmin atmosferini yansıtan tüm bu detaylar, galaya özel olarak hazırlanan bir tasarımın değil, önceden var olan bir couture elbisenin parçasıydı. 

Üstelik Grace'in Açlık Oyunları tanıtım sürecinde filmden ve karakterlerden ilham alan kıyafetler tercih etmesi de ilk değildi. Daha önce Katniss Everdeen'in ikonik görünümlerine göndermeler yapan genç oyuncu, bu kez filmin arenasını andıran elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. 

Kırmızı halıda adeta bir sanat eserine dönüşen tasarım, gecenin en çok konuşulan moda tercihlerinden biri oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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