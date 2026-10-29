9 Gün Önce 19 Yaşındaki Oğlunu Kaybeden Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar ve çevirmen Cem Akaş, 58 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören ve yalnızca 9 gün önce 19 yaşındaki oğlunun acısını yaşayan Akaş, Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Edebiyat ve sanat dünyasından pek çok ismin katıldığı törende büyük üzüntü yaşandı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk edebiyat ve yayıncılık dünyasının önemli isimlerinden, Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş, 58 yaşında hayatını kaybetti.
Cem Akaş, bugün İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Cem Akaş'ın cenazesinde Zülfü Livaneli, Sunay Akın ve Can Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Can Öz de hazır bulundu. Edebiyat dünyasının önemli isimleri, Akaş'ı anlatırken duygusal anlar yaşadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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