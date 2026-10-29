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9 Gün Önce 19 Yaşındaki Oğlunu Kaybeden Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

9 Gün Önce 19 Yaşındaki Oğlunu Kaybeden Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 17:46
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Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar ve çevirmen Cem Akaş, 58 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören ve yalnızca 9 gün önce 19 yaşındaki oğlunun acısını yaşayan Akaş, Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Edebiyat ve sanat dünyasından pek çok ismin katıldığı törende büyük üzüntü yaşandı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk edebiyat ve yayıncılık dünyasının önemli isimlerinden, Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Türk edebiyat ve yayıncılık dünyasının önemli isimlerinden, Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Yazar, editör ve çevirmen kimliğiyle tanınan, uzun yıllardır edebiyat dünyasına önemli katkılarda bulunan Akaş'ın bir süredir pankreas kanseri tedavisi gördüğü biliniyordu. 

Ünlü yazarın vefatı, yalnızca 9 gün önce 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ı kaybetmiş olması nedeniyle de büyük üzüntü yarattı. Can Akaş'ın kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından konuşan Cem Akaş, oğlunun elektronik sigara kullanımına dikkat çekmiş, benzer acıların yaşanmaması için farkındalık oluşturmak istediğini dile getirmişti. 

Ancak 28 Ekim'de, oğlunun kaybından yalnızca günler sonra Akaş'tan da acı haber geldi.

Cem Akaş, bugün İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cem Akaş, bugün İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen törene Akaş'ın ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim katıldı. 

Törende taziyeleri annesi Nüvit Akaş, eşi Esra Özdoğan, ablası Ceyda Akaş Kabadayı ve kardeşi Derya Akaş kabul etti. Yalnızca günler önce torununu kaybeden Nüvit Akaş'ın oğlunun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Cenaze namazının ardından Cem Akaş'ın naaşı, Ümraniye'deki Hekimbaşı Mezarlığı'na götürülerek kısa süre önce hayatını kaybeden oğlu Can Akaş'ın yanına defnedildi.

Cem Akaş'ın cenazesinde Zülfü Livaneli, Sunay Akın ve Can Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Can Öz de hazır bulundu. Edebiyat dünyasının önemli isimleri, Akaş'ı anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Yakın dostu Zülfü Livaneli, yalnızca bir hafta arayla aynı ailenin iki ferdini uğurlamanın büyük bir acı olduğunu dile getirirken, Akaş'la son dönemde de birlikte çalıştıklarını anlattı. 

Livaneli, son kitabının redaksiyonunu da Akaş'ın yaptığını belirterek onun nezaketine, dostluğuna ve edebiyat dünyasına kattıklarına vurgu yaptı. Can Öz ise Akaş'ın beş yıldır pankreas kanseriyle mücadele ettiğini açıklarken, yaşanan aile trajedisinin ötesinde Türkiye'nin çok değerli bir entelektüelini kaybettiğini söyledi. 

Akaş'ın hayatını yazıya, sanata ve edebiyata adadığını belirten Öz, onun yalnızca başarılı bir yazar ve editör değil, başkalarının üretimine katkı sunmayı her zaman ön planda tutan çok özel bir insan olduğunu ifade etti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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