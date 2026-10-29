9 Gün Önce 19 Yaşındaki Oğlunu Kaybeden Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yakın dostu Zülfü Livaneli, yalnızca bir hafta arayla aynı ailenin iki ferdini uğurlamanın büyük bir acı olduğunu dile getirirken, Akaş'la son dönemde de birlikte çalıştıklarını anlattı.

Livaneli, son kitabının redaksiyonunu da Akaş'ın yaptığını belirterek onun nezaketine, dostluğuna ve edebiyat dünyasına kattıklarına vurgu yaptı. Can Öz ise Akaş'ın beş yıldır pankreas kanseriyle mücadele ettiğini açıklarken, yaşanan aile trajedisinin ötesinde Türkiye'nin çok değerli bir entelektüelini kaybettiğini söyledi.

Akaş'ın hayatını yazıya, sanata ve edebiyata adadığını belirten Öz, onun yalnızca başarılı bir yazar ve editör değil, başkalarının üretimine katkı sunmayı her zaman ön planda tutan çok özel bir insan olduğunu ifade etti.