Bir Hafta Önce Oğlunu Kaybetmişti: Yazar Cem Akaş Yaşamını Yitirdi
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Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş’ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş, 19 Ekim’de hayatını kaybetmişti. Oğlunun ölümünün ardından kanserle mücadele eden Cem Akaş’tan acı haber geldi. Can Yayınları, Cem Akaş'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Cem Akaş'ın oğlu Can Akaş bir hafta önce hayatını kaybetmişti.
Acı haber geldi! Cem Akaş yaşamını yitirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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