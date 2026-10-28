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Bir Hafta Önce Oğlunu Kaybetmişti: Yazar Cem Akaş Yaşamını Yitirdi

Bir Hafta Önce Oğlunu Kaybetmişti: Yazar Cem Akaş Yaşamını Yitirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
28.10.2026 - 11:53
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Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş’ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş, 19 Ekim’de hayatını kaybetmişti. Oğlunun ölümünün ardından kanserle mücadele eden Cem Akaş’tan acı haber geldi. Can Yayınları, Cem Akaş'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Cem Akaş'ın oğlu Can Akaş bir hafta önce hayatını kaybetmişti.

Cem Akaş'ın oğlu Can Akaş bir hafta önce hayatını kaybetmişti.

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan'ın 19 yaşındaki oğulları Can Akaş, kalp yetmezliği nedeniyle aniden hayatını kaybetti. 19 Ekim'de yaşamını yitiren Can Akaş'ın ardından baba Cem Akaş'ın da kanser hastası olduğu öğrenilmişti. Cem Akaş, oğlunun ölüm nedeni olarak elektronik sigarayı göstermişti.

Cem Akaş, iyileştikten sonra elektronik sigaranın zararlarını anlatmaya ayıracağını belirtmişti.

Acı haber geldi! Cem Akaş yaşamını yitirdi.

Acı haber geldi! Cem Akaş yaşamını yitirdi.

Oğlunu geçen hafta kaybeden Cem Akaş'tan acı haber geldi. Cem Akaş'ın yaşamını yitirdiği açıklandı. Can Yayınları'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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