Popo Dolgusunda Büyük Tehlike: Uzmanlar Kalça Dolgusunun Neden Hayati Risk Taşıdığını Açıkladı

'Bir İtalyan firma dolgu malzemesi pazarlıyor. Diyor ki, '3-5 yıla kayboluyor. Müthiş sonuç. Ameliyatsız enjektörle popo büyütme. Yan etkisiz. Vücut parçalıyor.' (Yalan) Ama aslında 90'larda Rusyada çıkmış ilk. Rusya, Ukrayna yasaklamış. Yüzde 97 su, yüzde 3 plastik :)) O plastiği vücut yabancı görüyor. Çevresini kaplıyor. Bir kapsül oluşturuyor, sonra o kapsül patlıyor. Kaburgandan dizine kadar yayılıyor. Tüm boşluklarına dağılıyor.

Senin bağışıklık hücrelerin plastiği yutuyor. Ama sindiremiyor. Sindiremedikçe çıldırıyorlar. Ateş, ağır bağışıklık tepkileri. Üstüne kaslarını filan kaplıyor. İçine bakteriler yerleşebiliyor. Plastik korumasında antibiyotik bile etki etmiyor. Bir yandan delirmiş bağışıklığı baskılasan enfeksiyon olacak. Baskılamasan vücut kendini bitiriyor. Çok kötü durum.

Hücrelerine kadar giriyor madde. FDA hiç onay vermemiş. Avrupa vermiş. İlaç patlayınca isim değiştirip yine satmışlar. İlk yıllar sorun yaratması az. 3 yıldan sonra büyük çoğunluk insan popo yüzünden hasta.'