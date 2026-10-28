Popo Dolgusunda Büyük Tehlike: Uzmanlar Kalça Dolgusunun Neden Hayati Risk Taşıdığını Açıkladı
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Estetik amacıyla kalçaya uygulanan dolgu işlemlerinin riskleri, uzman uyarılarıyla yeniden dikkat çekiyor. Plastik cerrahlar, özellikle sıvı silikon ve benzeri maddelerin damara karışması halinde emboli gibi hayati tehlikelerin ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Enfeksiyon, doku ölümü ve dolgunun vücutta yer değiştirmesi gibi sorunlar ise çoğu zaman peş peşe düzeltme ameliyatlarını gerektiriyor.
Popo dolgusunun komplikasyonları nedeniyle pek çok kişi ölümden döndü. X'te gündem olan bu konuya dair bir kullanıcı gerçeği açıkladı:
Dolgu damara karışırsa akciğerlerde emboli tablosu gelişebiliyor.
Vücuda sanayi silikonu enjekte ediyorlar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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