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Bir Gün Önce "İyileştim" Demişti: Danla Bilic Evde Yaşadığı Korkutan Anları Paylaşıp Sitem Etti!

Bir Gün Önce "İyileştim" Demişti: Danla Bilic Evde Yaşadığı Korkutan Anları Paylaşıp Sitem Etti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 08:26
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Kalça dolgusu yüzünden dokuz kez ameliyat masasına yatan Danla Bilic'ten, takipçilerine sevindirici haberi vermesinin hemen ardından yürekleri ağza getiren bir paylaşım geldi. Evindeki güvenlik kamerasına yansıyan anları Instagram hesabından yayınlayan ünlü fenomen, 'Danla Bilic'e ne oldu?' diye soran takipçilerine kısa süre sonra bir videoyla yanıt verdi. Bilic'in o gece yaşadıklarını anlatırken kullandığı esprili dil, sağlık durumuyla ilgili endişeleri ise bir kez daha gündeme taşıdı.

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Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı kalça dolgusu yüzünden dokuzuncu kez ameliyat masasına yattı.

Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı kalça dolgusu yüzünden dokuzuncu kez ameliyat masasına yattı.

YouTube'daki makyaj videolarıyla tanınan ve kısa sürede Türkiye'nin en çok takip edilen fenomenlerinden biri hâline gelen Danla Bilic, son aylarda eğlenceli paylaşımlarından çok sağlık sorunlarıyla gündemde. Yaklaşık dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling kalça dolgusunun bacaklarına, sırtına ve kaburgalarına kadar yayıldığını anlatan Bilic, tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle defalarca ameliyat oldu.

16 Eylül'deki sekizinci operasyonun ardından ekim ayının başında altı saat süren dokuzuncu ameliyatını geçiren ünlü isim, tedavisi sırasında bir süre hastanede karantinada kaldı. Geçtiğimiz günlerde muhabirlere son ameliyatının üzerinden üç hafta geçtiğini ve her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Bilic, sosyal medyada da takipçilerine 'iyileştim' diyerek uzun süredir beklenen haberi vermişti.

"İyileştim" paylaşımından bir gün sonra evdeki kamera, sağlık ekibinin Danla Bilic'e müdahale ettiği anları kaydetti.

"İyileştim" paylaşımından bir gün sonra evdeki kamera, sağlık ekibinin Danla Bilic'e müdahale ettiği anları kaydetti.

Takipçileri bu müjdeye sevinirken Danla Bilic'in evinde hiç beklenmedik dakikalar yaşandı. Bilic'in Instagram hesabından paylaştığı, 26 Ekim tarihli ev kamerası görüntülerinde salonda sağlık görevlilerinin desteğiyle ayakta durmaya çalışan fenomene ekiplerin müdahale ettiği görülüyor. Görüntülerin üzerine 'İyileştim dediğim story'nin üstünden sadece 1 gün geçtiydi' notunu düşen Bilic'in paylaşımı takipçilerini ikiye bölerken, ünlü isim kısa süre sonra yeniden kameranın karşısına geçti.

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Danla Bilic, sol bacağının bir anda kilitlendiğini ve korkunç bir acı yaşadığını anlattı.

Danla Bilic, sol bacağının bir anda kilitlendiğini ve korkunç bir acı yaşadığını anlattı.

Paylaşımın ardından bir kısım takipçisinin endişelendiğini, bir kısmının ise kendisine kızdığını fark eden Danla Bilic, yeni videosunda o gece neler yaşandığını tek tek açıkladı. Sol bacağının bir anda kilitlendiğini ve hareket edemez hâle geldiğini anlatan ünlü fenomen, 'Korkunç bir acı falan. Sonra iğne serum hemen, 10-15 dakikada yumuşacık oldu, yarın ultrason bakılacak' sözleriyle son durumunu paylaştı.

Bir gün önce 'iyileştim' deyip ertesi gün yeniden rahatsızlanmasıyla aslında kendisinin de şaka yapmaya çalıştığını söyleyen Bilic, kamera kayıtlarını izleyip paylaşabildiğine göre kendine geldiğini, ne de olsa bir influencer ve YouTuber olduğunu esprili bir dille hatırlattı. Kendisini destekleyenlere 'Siz niye beni bu kadar seviyorsunuz? Manyak mısınız siz?' diye seslenen fenomen, kızgın olanlardan ise öfkelerini bir süreliğine ötelemelerini isteyerek 'Valla başkası olsa iki sezon Netflix dizisi çekerdi, ben size diyeyim' dedi. Bilic'in ultrason kontrolünden çıkacak sonuç ise şimdi hayranları tarafından merakla bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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