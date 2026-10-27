Bir Gün Önce "İyileştim" Demişti: Danla Bilic Evde Yaşadığı Korkutan Anları Paylaşıp Sitem Etti!

YouTube'daki makyaj videolarıyla tanınan ve kısa sürede Türkiye'nin en çok takip edilen fenomenlerinden biri hâline gelen Danla Bilic, son aylarda eğlenceli paylaşımlarından çok sağlık sorunlarıyla gündemde. Yaklaşık dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling kalça dolgusunun bacaklarına, sırtına ve kaburgalarına kadar yayıldığını anlatan Bilic, tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle defalarca ameliyat oldu.

16 Eylül'deki sekizinci operasyonun ardından ekim ayının başında altı saat süren dokuzuncu ameliyatını geçiren ünlü isim, tedavisi sırasında bir süre hastanede karantinada kaldı. Geçtiğimiz günlerde muhabirlere son ameliyatının üzerinden üç hafta geçtiğini ve her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Bilic, sosyal medyada da takipçilerine 'iyileştim' diyerek uzun süredir beklenen haberi vermişti.