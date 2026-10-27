Bir Gün Önce "İyileştim" Demişti: Danla Bilic Evde Yaşadığı Korkutan Anları Paylaşıp Sitem Etti!
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Kalça dolgusu yüzünden dokuz kez ameliyat masasına yatan Danla Bilic'ten, takipçilerine sevindirici haberi vermesinin hemen ardından yürekleri ağza getiren bir paylaşım geldi. Evindeki güvenlik kamerasına yansıyan anları Instagram hesabından yayınlayan ünlü fenomen, 'Danla Bilic'e ne oldu?' diye soran takipçilerine kısa süre sonra bir videoyla yanıt verdi. Bilic'in o gece yaşadıklarını anlatırken kullandığı esprili dil, sağlık durumuyla ilgili endişeleri ise bir kez daha gündeme taşıdı.
Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı kalça dolgusu yüzünden dokuzuncu kez ameliyat masasına yattı.
"İyileştim" paylaşımından bir gün sonra evdeki kamera, sağlık ekibinin Danla Bilic'e müdahale ettiği anları kaydetti.
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Danla Bilic, sol bacağının bir anda kilitlendiğini ve korkunç bir acı yaşadığını anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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