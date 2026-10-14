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Danla Bilic Dokuzuncu Ameliyatın Perde Arkasını Anlattı: "Bu Son Kurşunumuzdu!"

Danla Bilic Dokuzuncu Ameliyatın Perde Arkasını Anlattı: "Bu Son Kurşunumuzdu!"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 16:10
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Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Danla Bilic, son dönemde eğlenceli paylaşımlarından çok yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Yıllar önce yaptırdığı kalça dolgusunun vücuduna yayılması nedeniyle defalarca ameliyat masasına yatan Bilic, geçtiğimiz günlerde dokuzuncu operasyonunu geçirdi. Uzun süredir devam eden tedavi sürecinin ardından takipçilerinin karşısına geçen ünlü fenomen, bu kez yaşadıklarını bütün açıklığıyla anlattı. 

Son ameliyatını yapabilecekleri en kapsamlı müdahale olarak tanımlayan Bilic, vücudundaki dolguların nasıl temizlendiğini açıklarken oldukça çarpıcı ifadeler kullandı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla hayatımıza giren Danla Bilic, yıllardır sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri. Ancak son dönemde adını ne yazık ki oldukça zorlu bir sağlık mücadelesiyle duyuyoruz.

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla hayatımıza giren Danla Bilic, yıllardır sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri. Ancak son dönemde adını ne yazık ki oldukça zorlu bir sağlık mücadelesiyle duyuyoruz.

Kendine has mizahı, dobra açıklamaları ve sosyal medyada gündem yaratmayı başaran paylaşımlarıyla tanıdığımız Danla Bilic, yıllar içinde Türkiye'nin en çok takip edilen fenomenlerinden biri hâline geldi. YouTube'da başladığı yolculuğunu farklı platformlara taşıyan Bilic, hem özel hayatıyla hem de geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık magazin gündeminde kendine yer buldu.

Geçirdiği estetik işlemleri hiçbir zaman saklama ihtiyacı duymayan, hatta zaman zaman kendi değişimiyle dalga geçmekten bile çekinmeyen Bilic'in yaklaşık dört yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu ise hayatının en büyük pişmanlıklarından birine dönüştü. Aquafilling adı verilen dolgu işlemini yaptıran ünlü fenomen, zaman içinde dolgu maddesinin vücuduna yayıldığını ve ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladığını açıklamıştı. Bilic'in anlattıklarına göre kalçasına uygulanan dolgu, bulunduğu bölgeden ilerleyerek bacaklarına, sırtına ve kaburgalarına kadar ulaşmıştı. Üstelik vücudunda oluşan enfeksiyonlar nedeniyle yalnızca ağrılarla mücadele etmek zorunda kalmamış, defalarca ameliyat masasına yatmıştı.

Başlangıçta estetik kaygılarla yaptırdığı bir işlemin yıllar boyunca sağlığını bu kadar etkileyeceğini tahmin etmediğini anlatan Bilic, daha önce yaptığı açıklamalarda yaşadığı pişmanlığı da dile getirmişti. Benzer işlemleri yaptırmayı düşünen takipçilerini uyaran fenomen, kendi yaşadıklarının başkalarına da ders olmasını istediğini söylemişti.

Danla Bilic'in yıllardır kurtulmaya çalıştığı dolgu sorunu, geçtiğimiz aylarda yeniden ciddi bir hal aldı. Ünlü fenomen kısa aralıklarla iki kez ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı.

Danla Bilic'in yıllardır kurtulmaya çalıştığı dolgu sorunu, geçtiğimiz aylarda yeniden ciddi bir hal aldı. Ünlü fenomen kısa aralıklarla iki kez ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı.

Vücudundaki dolgu maddesinin neden olduğu sorunlardan kurtulabilmek için uzun süredir tedavi gören Danla Bilic, özellikle son aylarda oldukça sancılı günler geçirdi. Yüksek ateş, tekrarlayan enfeksiyonlar ve şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırılan fenomen, eylül ayında sekizinci kez ameliyat olduğunu açıklamıştı. 16 Eylül'de geçirdiği operasyonun ardından hastane odasından paylaşım yapan Bilic, sağlık sorunlarıyla mücadelesinin henüz sona ermediğini de takipçileriyle paylaşmıştı. Ne yazık ki bu ameliyat da yaşadığı sorunları tamamen geride bırakmasına yetmedi.

Ekim ayının başında dokuzuncu kez ameliyat masasına yatan Bilic, bu kez çok daha kapsamlı bir operasyon geçirdi. Yaklaşık altı saat süren ameliyatın ardından yakın arkadaşı Cemal Can Canseven'le hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan fenomen, operasyonun iyi geçtiğini duyurmuştu. Ancak iyileşme sürecinin uzun olacağını da belirten Bilic, bir süre sosyal medyadan uzak kalacağını açıklamıştı. Üstelik 32. yaş gününü de hastane odasında ailesi ve yakın arkadaşlarıyla kutlamak zorunda kalmıştı.

Yıllardır bir türlü sona ermeyen bu süreç nedeniyle günlük hayatı da ciddi şekilde etkilenen Bilic'in son ameliyatının ardından yaptığı açıklamalar ise operasyonun tahmin edilenden çok daha ağır geçtiğini ortaya koydu.

Dokuzuncu ameliyatının ardından takipçileriyle konuşan Danla Bilic, vücudundaki dolguların nasıl temizlendiğini anlatırken yaşadığı dört ayın kendisine neler öğrettiğini de paylaştı.

Geçirdiği son ameliyatın artık uygulanabilecek en kapsamlı müdahale olduğunu söyleyen Danla Bilic, operasyon sırasında vücudunun nasıl açıldığını ve dolgu maddelerinin nasıl temizlendiğini bütün detaylarıyla anlattı. “Bu son ameliyatım bizim son kurşunumuzdu. Yani yapabileceğimiz maksimum şeydi. Bir bel kemiğimden diğer bel kemiğime kadar düşünün, 180 derece kesip altlı üstlü kaldırıp, vücudumu açıp kazıyarak dolguları temizledik.” dedi.

Ameliyat sırasında çok sayıda kesi açılması nedeniyle iyileşme sürecinin de uzun sürdüğünü belirten Bilic, son dört ayının oldukça sancılı geçtiğini söyledi. Normalde yaşadığı zorluklardan yakınan biri olmadığını anlatan fenomen, bu süreçte kendi sağlığına karşı ne kadar ihmalkar davrandığını fark ettiğini dile getirdi. Başkalarının yaşadığı daha ağır hastalıkları düşünerek kendi sorunlarını sürekli küçümsediğini itiraf eden Bilic, “İnsanın kendine yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesi kendi derdini, kendi hastalığını küçük görmek” sözleriyle yaşadıklarından çıkardığı en önemli dersi anlattı.

Dört aydır evinde yüksek ateşle mücadele ettiğini söyleyen fenomen, zaman zaman 40 derece ateşle yerde süründüğünü ancak buna rağmen kendisine bir şeyi olmadığını söyleyerek devam etmeye çalıştığını açıkladı. Yaşadığı bütün bu zorlukların sonunda kendisine daha fazla önem vermesi gerektiğini anladığını belirten Bilic, hayatındaki en basit şeylerin bile değerini yeniden fark ettiğini söyledi. Tenis oynayabilmenin, araba kullanmanın, rahatça uyuyabilmenin ve yatakta istediği tarafa dönebilmenin bile kendisi için ne kadar kıymetli olduğunu anlatan fenomen, uzun zamandır yapamadığı şeylere yeniden kavuşmak için heyecanlandığını dile getirdi.

“Her şey bize çok iyi gelecek. Çünkü her şeyin değerini anladım” diyen Bilic, yaşadığı bütün bu zorlu sürecin ardından yeni hayatına umutla baktığını söyleyerek açıklamalarını noktaladı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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