Danla Bilic Dokuzuncu Ameliyatın Perde Arkasını Anlattı: "Bu Son Kurşunumuzdu!"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Danla Bilic, son dönemde eğlenceli paylaşımlarından çok yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Yıllar önce yaptırdığı kalça dolgusunun vücuduna yayılması nedeniyle defalarca ameliyat masasına yatan Bilic, geçtiğimiz günlerde dokuzuncu operasyonunu geçirdi. Uzun süredir devam eden tedavi sürecinin ardından takipçilerinin karşısına geçen ünlü fenomen, bu kez yaşadıklarını bütün açıklığıyla anlattı.
Son ameliyatını yapabilecekleri en kapsamlı müdahale olarak tanımlayan Bilic, vücudundaki dolguların nasıl temizlendiğini açıklarken oldukça çarpıcı ifadeler kullandı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla hayatımıza giren Danla Bilic, yıllardır sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri. Ancak son dönemde adını ne yazık ki oldukça zorlu bir sağlık mücadelesiyle duyuyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Danla Bilic'in yıllardır kurtulmaya çalıştığı dolgu sorunu, geçtiğimiz aylarda yeniden ciddi bir hal aldı. Ünlü fenomen kısa aralıklarla iki kez ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı.
Dokuzuncu ameliyatının ardından takipçileriyle konuşan Danla Bilic, vücudundaki dolguların nasıl temizlendiğini anlatırken yaşadığı dört ayın kendisine neler öğrettiğini de paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın