Danla Bilic Dokuzuncu Ameliyatın Perde Arkasını Anlattı: "Bu Son Kurşunumuzdu!"

Geçirdiği son ameliyatın artık uygulanabilecek en kapsamlı müdahale olduğunu söyleyen Danla Bilic, operasyon sırasında vücudunun nasıl açıldığını ve dolgu maddelerinin nasıl temizlendiğini bütün detaylarıyla anlattı. “Bu son ameliyatım bizim son kurşunumuzdu. Yani yapabileceğimiz maksimum şeydi. Bir bel kemiğimden diğer bel kemiğime kadar düşünün, 180 derece kesip altlı üstlü kaldırıp, vücudumu açıp kazıyarak dolguları temizledik.” dedi.

Ameliyat sırasında çok sayıda kesi açılması nedeniyle iyileşme sürecinin de uzun sürdüğünü belirten Bilic, son dört ayının oldukça sancılı geçtiğini söyledi. Normalde yaşadığı zorluklardan yakınan biri olmadığını anlatan fenomen, bu süreçte kendi sağlığına karşı ne kadar ihmalkar davrandığını fark ettiğini dile getirdi. Başkalarının yaşadığı daha ağır hastalıkları düşünerek kendi sorunlarını sürekli küçümsediğini itiraf eden Bilic, “İnsanın kendine yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesi kendi derdini, kendi hastalığını küçük görmek” sözleriyle yaşadıklarından çıkardığı en önemli dersi anlattı.

Dört aydır evinde yüksek ateşle mücadele ettiğini söyleyen fenomen, zaman zaman 40 derece ateşle yerde süründüğünü ancak buna rağmen kendisine bir şeyi olmadığını söyleyerek devam etmeye çalıştığını açıkladı. Yaşadığı bütün bu zorlukların sonunda kendisine daha fazla önem vermesi gerektiğini anladığını belirten Bilic, hayatındaki en basit şeylerin bile değerini yeniden fark ettiğini söyledi. Tenis oynayabilmenin, araba kullanmanın, rahatça uyuyabilmenin ve yatakta istediği tarafa dönebilmenin bile kendisi için ne kadar kıymetli olduğunu anlatan fenomen, uzun zamandır yapamadığı şeylere yeniden kavuşmak için heyecanlandığını dile getirdi.

“Her şey bize çok iyi gelecek. Çünkü her şeyin değerini anladım” diyen Bilic, yaşadığı bütün bu zorlu sürecin ardından yeni hayatına umutla baktığını söyleyerek açıklamalarını noktaladı.