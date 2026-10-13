Annesini Öldürmekten Müebbet Alan Tuğyan'ın Güllü'yle Yıllar Önceki Görüntüleri Gündem Oldu

Gülben Ergen'in sunduğu programa iki çocuğuyla birlikte konuk olan Güllü'nün o günkü neşeli halleri, bugün yaşananları düşününce insanı ister istemez geçmişe götürüyor. Programda çocuklarını tanıtan Güllü, kızı Tuğyan'ın henüz anne karnındayken bir televizyon programına konuk olduğunu, oğlu Yağız'ın ise ilk kez canlı yayına çıktığını anlatıyor. Gülben Ergen'in efendiliğini övdüğü Yağız, annesinin sesini çok beğendiğini söylerken konu bir anda Tuğyan'ın şarkı söyleme yeteneğine geliyor.

Güllü ve Gülben Ergen, Tuğyan'ın sesinin çok güzel olduğunu söyleyerek genç kızdan şarkı söylemesini istiyor. Ancak Tuğyan utandığını, müzik olmadan söyleyemeyeceğini belirterek bu isteği geri çeviriyor. Kardeşi Yağız ise ablasının dışarıda gayet rahat şarkı söylediğini anlatarak ona takılıyor. Fakat görüntülerin bugün en çok dikkat çeken kısmı, program için hazırlanan sokak röportajında yaşanıyor. Tuğyan, annesiyle klasik bir anne-kız ilişkisinden çok arkadaş ve sırdaş gibi olduklarını, her şeylerini birbirleriyle paylaştıklarını anlatıyor. Yağız da annesinin ablasına biraz daha düşkün olduğunu, ikisinin birbirleriyle daha yakın olduklarını söylüyor.

Anneleriyle birlikte sinemaya gittiklerini, gezdiklerini, top oynadıklarını anlatan kardeşler, Güllü'nün yemek yapmayı, ailece pikniğe gitmeyi ve balık tutmayı çok sevdiğinden de bahsediyor. Hatta Tuğyan, stüdyoda söylemeye utandığı şarkıyı bu kez sokakta seslendiriyor. Röportajın sonunda ise iki kardeş, annelerini çok sevdiklerini ve hiçbir şeyin onun yerini tutamayacağını söyleyerek Güllü'ye “İyi ki varsın” mesajını gönderiyor.

Yıllar önce annesiyle sırdaş olduklarını anlatan Tuğyan'ın bugün Güllü'nün ölümünden ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmış olması, bu görüntüleri çok daha çarpıcı hale getiriyor. O gün ekranda birbirlerine takılan, birlikte gülüp eğlenen bu ailenin yıllar sonra böylesine korkunç bir olayla gündeme geleceğini kim tahmin edebilirdi?