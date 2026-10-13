Annesini Öldürmekten Müebbet Alan Tuğyan'ın Güllü'yle Yıllar Önceki Görüntüleri Gündem Oldu
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün ölümüyle başlayan ve aylarca Türkiye'nin gündeminden düşmeyen süreç, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasıyla yeni bir boyut kazanmıştı. Annesinin ölümünün ardından gözyaşları içinde yaptığı açıklamalarla sık sık karşımıza çıkan Tuğyan'ın yıllar önceki görüntüleri yeniden gündeme geldi.
Güllü'nün iki çocuğuyla birlikte Gülben Ergen'in programına konuk olduğu görüntülerde, bugün dinleyince insanın aklına türlü türlü düşünceler getiren konuşmalar var. Özellikle Tuğyan'ın annesiyle ilişkisini anlatırken söyledikleri ve kardeşi Yağız'ın ablasıyla ilgili sözleri dikkat çekiyor.
Buyurun, bugün yaşananlardan yıllar öncesine, Güllü ve çocuklarının o günkü hallerine birlikte bakalım.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün ölümüyle başlayan ve Türkiye'nin aylarca konuştuğu olayda, geçtiğimiz günlerde beklenen mahkeme kararı çıktı.
Güllü'nün kızı Tuğyan ve oğlu Tuğberk Yağız'la birlikte yıllar önce Gülben Ergen'in programına katıldığı görüntüler yeniden gündeme geldi.
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