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Annesini Öldürmekten Müebbet Alan Tuğyan'ın Güllü'yle Yıllar Önceki Görüntüleri Gündem Oldu

Annesini Öldürmekten Müebbet Alan Tuğyan'ın Güllü'yle Yıllar Önceki Görüntüleri Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 18:26
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Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün ölümüyle başlayan ve aylarca Türkiye'nin gündeminden düşmeyen süreç, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasıyla yeni bir boyut kazanmıştı. Annesinin ölümünün ardından gözyaşları içinde yaptığı açıklamalarla sık sık karşımıza çıkan Tuğyan'ın yıllar önceki görüntüleri yeniden gündeme geldi. 

Güllü'nün iki çocuğuyla birlikte Gülben Ergen'in programına konuk olduğu görüntülerde, bugün dinleyince insanın aklına türlü türlü düşünceler getiren konuşmalar var. Özellikle Tuğyan'ın annesiyle ilişkisini anlatırken söyledikleri ve kardeşi Yağız'ın ablasıyla ilgili sözleri dikkat çekiyor. 

Buyurun, bugün yaşananlardan yıllar öncesine, Güllü ve çocuklarının o günkü hallerine birlikte bakalım.

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Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün ölümüyle başlayan ve Türkiye'nin aylarca konuştuğu olayda, geçtiğimiz günlerde beklenen mahkeme kararı çıktı.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün ölümüyle başlayan ve Türkiye'nin aylarca konuştuğu olayda, geçtiğimiz günlerde beklenen mahkeme kararı çıktı.

“Sabah Olmadan”, “Ödüm Kopuyor” ve “Değmezmiş Sana” gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin altıncı kat penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. İlk etapta talihsiz bir kaza olarak değerlendirilen ölümün ardından ortaya çıkan iddialar, çelişkili ifadeler ve tanık anlatımlarıyla olay bambaşka bir noktaya taşınmıştı.

Özellikle Güllü'nün ölümünün ardından gözyaşları içinde açıklamalar yapan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tavırları uzun süre tartışılmıştı. Annesinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Tuğyan, ilerleyen süreçte cinayet şüphesiyle tutuklanmış, hakkındaki suçlamaları ise reddetmişti.

9 Ekim 2026'da Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter, annesini tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Henüz kesinleşmeyen mahkeme kararıyla birlikte, Güllü'nün ölümünden bu yana yaşananlar bir kez daha gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Güllü'nün kızı Tuğyan ve oğlu Tuğberk Yağız'la birlikte yıllar önce Gülben Ergen'in programına katıldığı görüntüler yeniden gündeme geldi.

Gülben Ergen'in sunduğu programa iki çocuğuyla birlikte konuk olan Güllü'nün o günkü neşeli halleri, bugün yaşananları düşününce insanı ister istemez geçmişe götürüyor. Programda çocuklarını tanıtan Güllü, kızı Tuğyan'ın henüz anne karnındayken bir televizyon programına konuk olduğunu, oğlu Yağız'ın ise ilk kez canlı yayına çıktığını anlatıyor. Gülben Ergen'in efendiliğini övdüğü Yağız, annesinin sesini çok beğendiğini söylerken konu bir anda Tuğyan'ın şarkı söyleme yeteneğine geliyor.

Güllü ve Gülben Ergen, Tuğyan'ın sesinin çok güzel olduğunu söyleyerek genç kızdan şarkı söylemesini istiyor. Ancak Tuğyan utandığını, müzik olmadan söyleyemeyeceğini belirterek bu isteği geri çeviriyor. Kardeşi Yağız ise ablasının dışarıda gayet rahat şarkı söylediğini anlatarak ona takılıyor. Fakat görüntülerin bugün en çok dikkat çeken kısmı, program için hazırlanan sokak röportajında yaşanıyor. Tuğyan, annesiyle klasik bir anne-kız ilişkisinden çok arkadaş ve sırdaş gibi olduklarını, her şeylerini birbirleriyle paylaştıklarını anlatıyor. Yağız da annesinin ablasına biraz daha düşkün olduğunu, ikisinin birbirleriyle daha yakın olduklarını söylüyor.

Anneleriyle birlikte sinemaya gittiklerini, gezdiklerini, top oynadıklarını anlatan kardeşler, Güllü'nün yemek yapmayı, ailece pikniğe gitmeyi ve balık tutmayı çok sevdiğinden de bahsediyor. Hatta Tuğyan, stüdyoda söylemeye utandığı şarkıyı bu kez sokakta seslendiriyor. Röportajın sonunda ise iki kardeş, annelerini çok sevdiklerini ve hiçbir şeyin onun yerini tutamayacağını söyleyerek Güllü'ye “İyi ki varsın” mesajını gönderiyor.

Yıllar önce annesiyle sırdaş olduklarını anlatan Tuğyan'ın bugün Güllü'nün ölümünden ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmış olması, bu görüntüleri çok daha çarpıcı hale getiriyor. O gün ekranda birbirlerine takılan, birlikte gülüp eğlenen bu ailenin yıllar sonra böylesine korkunç bir olayla gündeme geleceğini kim tahmin edebilirdi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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