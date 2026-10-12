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Yaşamına Son Verdi: Breaking Bad'in Yıldızı RJ Mitte 34 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Yaşamına Son Verdi: Breaking Bad'in Yıldızı RJ Mitte 34 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 23:50 Son Güncelleme: 12.10.2026 - 23:53
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Televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından Breaking Bad ile dünya çapında tanınan oyuncu RJ Mitte'den acı haber geldi. Dizide Walter White'ın oğlu Walter White Jr. karakterine hayat veren ünlü oyuncunun 34 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. ABD basınında geniş yankı uyandıran ölüm haberinin ardından Mitte'nin hayatını kaybettiği yer ve ölümüne ilişkin ilk bilgiler de ortaya çıktı. Genç yaşta gelen acı haber, Breaking Bad hayranlarını yasa boğdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: Deadline

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden Breaking Bad, yalnızca hikayesiyle değil, karakterleriyle de hafızalarımıza kazınmıştı.

Televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden Breaking Bad, yalnızca hikayesiyle değil, karakterleriyle de hafızalarımıza kazınmıştı.

2008 yılında yayın hayatına başlayan ve 2013'te final yapan Breaking Bad, beş sezon boyunca izleyicileri Walter White'ın giderek karanlıklaşan hikayesine ortak etmişti. Bryan Cranston'ın Walter White, Aaron Paul'un ise Jesse Pinkman karakteriyle başrollerini paylaştığı yapım, güçlü senaryosu, oyunculuk performansları ve unutulmaz sahneleriyle televizyon tarihinin en çok konuşulan dizilerinden biri haline gelmişti.

Dizinin en sevilen karakterlerinden biri de Walter White ile Skyler White'ın oğlu Walter White Jr., diğer adıyla Flynn'di. Bu karaktere hayat veren RJ Mitte, henüz genç yaşında dahil olduğu Breaking Bad sayesinde dünya çapında tanınmıştı. Tıpkı canlandırdığı karakter gibi serebral palsi ile yaşayan Mitte, oyunculuğunun yanı sıra engelli bireylerin sinema ve televizyon sektöründe daha fazla temsil edilmesi için yürüttüğü çalışmalarla da dikkat çekiyordu.

Breaking Bad sonrasında da oyunculuk kariyerini sürdüren Mitte, Switched at Birth, The Oak Room ve Triumph gibi yapımlarda yer almıştı.

Sevilen oyuncudan geçtiğimiz dakikalarda gelen acı haber, sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Sevilen oyuncudan geçtiğimiz dakikalarda gelen acı haber, sevenlerini derin bir yasa boğdu.

ABD merkezli magazin sitesi TMZ'nin aktardığı bilgilere göre RJ Mitte, 12 Ekim Pazartesi günü Teksas'ta hayatını kaybetti. 34 yaşındaki oyuncunun ölüm haberi, TMZ'ye konuşan yerel bir yetkili tarafından doğrulandı.

ABD basınında yer alan ilk haberlerde Mitte'nin intihar sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Ancak kolluk kuvvetlerinin ölümle ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi. Ölümün koşullarına ilişkin henüz ayrıntılı bir resmî açıklama paylaşılmadı. Haberi kısa sürede Deadline, Page Six ve Parade gibi yayın kuruluşları da duyurdu.

Genç oyuncunun beklenmedik ölümü, Breaking Bad hayranları arasında büyük üzüntü yaratırken sosyal medyada Mitte için çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

RJ Mitte, hayatını kaybetmeden kısa süre önce Breaking Bad'e uzanan kariyer yolculuğunu anlatmıştı.

RJ Mitte, hayatını kaybetmeden kısa süre önce Breaking Bad'e uzanan kariyer yolculuğunu anlatmıştı.

Oyuncunun ölüm haberini daha da üzücü kılan ayrıntılardan biri, yalnızca günler önce kariyerinin başlangıcına ilişkin verdiği röportaj oldu. 5 Ekim'de Joe Vulpis Podcast programına konuk olan Mitte, Breaking Bad için katıldığı seçmelerin yaklaşık altı ay sürdüğünü ve Walter White Jr. rolünü almasının kariyerindeki dönüm noktalarından biri olduğunu anlatmıştı.

Hatta Los Angeles'ta katıldığı ilk oyunculuk seçmesinin, uyuşturucu kullanımına karşı hazırlanan bir kamu spotu için olduğunu söylemiş; daha sonra Breaking Bad gibi bir yapımda rol almasını ilginç bir tesadüf olarak değerlendirmişti. 2025 yılında ise uzun süredir birlikte olduğu Kennedy Suarez ile nişanlanan oyuncu, hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyordu.

Henüz 34 yaşındayken hayatını kaybeden RJ Mitte, özellikle Walter White Jr. karakteriyle televizyon izleyicilerinin hafızasında yaşamaya devam edecek. Genç oyuncuya rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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