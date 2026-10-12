Yaşamına Son Verdi: Breaking Bad'in Yıldızı RJ Mitte 34 Yaşında Hayatını Kaybetti!
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Televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından Breaking Bad ile dünya çapında tanınan oyuncu RJ Mitte'den acı haber geldi. Dizide Walter White'ın oğlu Walter White Jr. karakterine hayat veren ünlü oyuncunun 34 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. ABD basınında geniş yankı uyandıran ölüm haberinin ardından Mitte'nin hayatını kaybettiği yer ve ölümüne ilişkin ilk bilgiler de ortaya çıktı. Genç yaşta gelen acı haber, Breaking Bad hayranlarını yasa boğdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: Deadline
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Televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden Breaking Bad, yalnızca hikayesiyle değil, karakterleriyle de hafızalarımıza kazınmıştı.
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Sevilen oyuncudan geçtiğimiz dakikalarda gelen acı haber, sevenlerini derin bir yasa boğdu.
RJ Mitte, hayatını kaybetmeden kısa süre önce Breaking Bad'e uzanan kariyer yolculuğunu anlatmıştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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