Yaşamına Son Verdi: Breaking Bad'in Yıldızı RJ Mitte 34 Yaşında Hayatını Kaybetti!

2008 yılında yayın hayatına başlayan ve 2013'te final yapan Breaking Bad, beş sezon boyunca izleyicileri Walter White'ın giderek karanlıklaşan hikayesine ortak etmişti. Bryan Cranston'ın Walter White, Aaron Paul'un ise Jesse Pinkman karakteriyle başrollerini paylaştığı yapım, güçlü senaryosu, oyunculuk performansları ve unutulmaz sahneleriyle televizyon tarihinin en çok konuşulan dizilerinden biri haline gelmişti.

Dizinin en sevilen karakterlerinden biri de Walter White ile Skyler White'ın oğlu Walter White Jr., diğer adıyla Flynn'di. Bu karaktere hayat veren RJ Mitte, henüz genç yaşında dahil olduğu Breaking Bad sayesinde dünya çapında tanınmıştı. Tıpkı canlandırdığı karakter gibi serebral palsi ile yaşayan Mitte, oyunculuğunun yanı sıra engelli bireylerin sinema ve televizyon sektöründe daha fazla temsil edilmesi için yürüttüğü çalışmalarla da dikkat çekiyordu.

Breaking Bad sonrasında da oyunculuk kariyerini sürdüren Mitte, Switched at Birth, The Oak Room ve Triumph gibi yapımlarda yer almıştı.