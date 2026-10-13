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90'ların Unutulmaz İkilisi Oya-Bora'nın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

90'ların Unutulmaz İkilisi Oya-Bora'nın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 16:11
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90'ların Türk pop müziği denince aklımıza gelen, şarkılarını bugün bile ilk notasında tanıdığımız isimler var. O isimlerden biri de hiç şüphesiz Oya-Bora! Bir döneme damga vuran şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu, hem müzikteki uyumları hem de gerçek hayata taşıdıkları aşklarıyla gönüllerde ayrı bir yer edinmişti. Uzun zamandır eskisi kadar göz önünde olmayan ikilinin şimdilerde nasıl göründüğü de merak konusuydu. 

Buyurun, 90'lara kısa bir yolculuk yaptıran Oya-Bora'nın son hallerine beraber bakalım.

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90'ların Türk pop müziğini biraz olsun yaşamış olanların Oya-Bora'yı unutması pek mümkün değil.

90'ların Türk pop müziğini biraz olsun yaşamış olanların Oya-Bora'yı unutması pek mümkün değil.

Bir şarkı başlıyor, daha ilk birkaç saniyesinde kendimizi 90'ların o rengarenk kliplerinin, kasetçilerin ve müzik programlarının arasında buluyoruz. İşte Oya-Bora da tam olarak böyle bir etki bırakan ikililerden!

Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu'ndan oluşan ikili, müzik yolculuğuna 1980'li yıllarda Grup Denk adıyla başladı. Eurovision Türkiye elemelerinde boy gösterdiler, Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda ödül kazandılar. Asıl büyük çıkışlarını ise 1992 yılında yayımladıkları Seni Bana Yazmışlar albümüyle yaptılar.

“Ara Beni”, “Seni Bana Yazmışlar”, “Sevme Zamanı” derken peş peşe öyle şarkılar geldi ki bugün bile herhangi biri çalmaya başladığında sözlerine eşlik etmeden duramıyoruz! Üstelik Oya-Bora yalnızca sahnedeki uyumlarıyla değil, gerçek hayatta da birbirlerine aşık olmalarıyla dönemin en sevilen çiftlerinden biriydi.

Peki bir dönem her yerde karşımıza çıkan Oya-Bora'ya sonra ne oldu?

Peki bir dönem her yerde karşımıza çıkan Oya-Bora'ya sonra ne oldu?

İkili, 1995 yılında Saraylı, 1997 yılında ise Aşk, İhanet, Vs. albümlerini yayımladı. Ardından 90'ların o hareketli pop müzik sahnesinden yavaş yavaş uzaklaştılar. Ama ortadan kaybolduklarını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Çünkü Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu, sesleriyle hayatımızın başka köşelerinde karşımıza çıkmaya devam etti.

Oya Küçümen, seslendirme sanatçılığına ve çocuklara yönelik müzik çalışmalarına ağırlık verirken Bora Ebeoğlu da İncesaz grubunda solistlik yaptı, televizyon yapımları için müzik üretti. Hatta hepimizin çocukluğundan bir parça taşıyan “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısında da Oya Küçümen'in sesini dinledik. Bir de ikilinin özel hayatı var tabii. Yıllarca birlikte müzik yapan Oya ve Bora, 2004 yılında evlenerek sahnedeki ortaklıklarını resmen hayat arkadaşlığına taşımıştı.

Yani kendilerini eskisi kadar televizyon ekranlarında görmesek de aslında müzikten de birbirlerinden de hiç kopmadılar.

Gelelim bir dönemin unutulmaz ikilisi Oya-Bora'nın şimdiki hallerine!

Gelelim bir dönemin unutulmaz ikilisi Oya-Bora'nın şimdiki hallerine!

90'ların unutulmaz ikilisi, uzun bir aranın ardından güncel görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu'nun yıllar içindeki değişimi, eski şarkılarını dinleyerek büyüyenlere de güzel bir nostalji yaşattı. Tabii ikiliyi yeniden görmek, bir dönemin müzik dünyasını ve o şarkılarla biriktirdiğimiz anıları da hatırlattı.

Üstelik Oya-Bora'nın müzik macerası geçmişten ibaret değil. İkili, Ağustos 2026'da “Açık Mikrofon” adlı yeni şarkılarını yayımlayarak dinleyicileriyle yeniden buluştu. Caz tınıları taşıyan şarkı, yıllar sonra da birlikte üretmeye devam ettiklerinin güzel bir örneği oldu.

90'ların sevilen ikilisi hem aşklarını hem de müzik ortaklıklarını bugüne kadar taşımayı başarmış. Biz de kendilerini görünce ister istemez eski şarkılarını açıp dinlemek istedik!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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