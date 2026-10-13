90'ların Unutulmaz İkilisi Oya-Bora'nın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
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90'ların Türk pop müziği denince aklımıza gelen, şarkılarını bugün bile ilk notasında tanıdığımız isimler var. O isimlerden biri de hiç şüphesiz Oya-Bora! Bir döneme damga vuran şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu, hem müzikteki uyumları hem de gerçek hayata taşıdıkları aşklarıyla gönüllerde ayrı bir yer edinmişti. Uzun zamandır eskisi kadar göz önünde olmayan ikilinin şimdilerde nasıl göründüğü de merak konusuydu.
Buyurun, 90'lara kısa bir yolculuk yaptıran Oya-Bora'nın son hallerine beraber bakalım.
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90'ların Türk pop müziğini biraz olsun yaşamış olanların Oya-Bora'yı unutması pek mümkün değil.
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Peki bir dönem her yerde karşımıza çıkan Oya-Bora'ya sonra ne oldu?
Gelelim bir dönemin unutulmaz ikilisi Oya-Bora'nın şimdiki hallerine!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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