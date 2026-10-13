90'ların Unutulmaz İkilisi Oya-Bora'nın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Bir şarkı başlıyor, daha ilk birkaç saniyesinde kendimizi 90'ların o rengarenk kliplerinin, kasetçilerin ve müzik programlarının arasında buluyoruz. İşte Oya-Bora da tam olarak böyle bir etki bırakan ikililerden!

Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu'ndan oluşan ikili, müzik yolculuğuna 1980'li yıllarda Grup Denk adıyla başladı. Eurovision Türkiye elemelerinde boy gösterdiler, Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda ödül kazandılar. Asıl büyük çıkışlarını ise 1992 yılında yayımladıkları Seni Bana Yazmışlar albümüyle yaptılar.

“Ara Beni”, “Seni Bana Yazmışlar”, “Sevme Zamanı” derken peş peşe öyle şarkılar geldi ki bugün bile herhangi biri çalmaya başladığında sözlerine eşlik etmeden duramıyoruz! Üstelik Oya-Bora yalnızca sahnedeki uyumlarıyla değil, gerçek hayatta da birbirlerine aşık olmalarıyla dönemin en sevilen çiftlerinden biriydi.