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Dokuzuncu Ameliyatının Ardından Danla Bilic Karantinaya Alındı!

Dokuzuncu Ameliyatının Ardından Danla Bilic Karantinaya Alındı!

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Talya Civan
Talya Civan - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 16:29
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Kalçasındaki dolgu yüzünden dokuzuncu ameliyatını olan Danla Bilic'ten hayranlarını endişelendiren yeni bir paylaşım geldi. Geçen hafta bir kez daha ameliyat masasına yatan ve hâlâ hastanede tedavi gören Danla Bilic, karantinaya alındığını duyurdu.

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Danla Bilic, dokuzuncu kez ameliyat oldu.

Danla Bilic, dokuzuncu kez ameliyat oldu.

YouTube'daki makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, uzun süredir sağlık sorunlarıyla gündemde. Yıllar önce yaptığı kalça dolgusu estetiği nedeniyle ölümden dönen Danla Bilic bir kez daha ameliyat masasına yattı. 

Fenomenin anlattığına göre 'Aquafilling' işlemiyle vücuduna yerleştirilen madde zamanla yayıldı, enfeksiyona yol açtı ve komplikasyonlar doğurdu.

Bu süreçte defalarca ameliyat olan Bilic, geçen hafta bir kez daha ameliyat masasına yattı. Altı saat süren operasyonun ardından dokuzuncu ameliyatını geçirmiş oldu.

Danla Bilic, karantinaya alındığını duyurdu.

Danla Bilic, karantinaya alındığını duyurdu.

Danla Bilic, son durumuna dair Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Bilic, sabah uyandığında karantinaya alındığını öğrendiğini paylaştı. 

Danla Bilic, yaptığı paylaşımda 'Sosyal medya fenomeni, paylaşımına “Sabah bir uyandım karantinaya alınmışım” ifadelerine yer verdi.

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Talya Civan
Talya Civan
Yaşam Editörü
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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