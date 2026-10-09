Dokuzuncu Ameliyatının Ardından Danla Bilic Karantinaya Alındı!
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Kalçasındaki dolgu yüzünden dokuzuncu ameliyatını olan Danla Bilic'ten hayranlarını endişelendiren yeni bir paylaşım geldi. Geçen hafta bir kez daha ameliyat masasına yatan ve hâlâ hastanede tedavi gören Danla Bilic, karantinaya alındığını duyurdu.
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Danla Bilic, dokuzuncu kez ameliyat oldu.
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Danla Bilic, karantinaya alındığını duyurdu.
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