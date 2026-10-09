Dokuzuncu Ameliyatının Ardından Danla Bilic Karantinaya Alındı!

YouTube'daki makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, uzun süredir sağlık sorunlarıyla gündemde. Yıllar önce yaptığı kalça dolgusu estetiği nedeniyle ölümden dönen Danla Bilic bir kez daha ameliyat masasına yattı.

Fenomenin anlattığına göre 'Aquafilling' işlemiyle vücuduna yerleştirilen madde zamanla yayıldı, enfeksiyona yol açtı ve komplikasyonlar doğurdu.

Bu süreçte defalarca ameliyat olan Bilic, geçen hafta bir kez daha ameliyat masasına yattı. Altı saat süren operasyonun ardından dokuzuncu ameliyatını geçirmiş oldu.