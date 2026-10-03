Dolgu Nedeniyle Defalarca Ameliyat Olmuştu: Danla Bilic Altı Saatlik Operasyonun Ardından Konuştu!

Makyaj videolarıyla tanıdığımız Danla Bilic, yıllar içinde sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri oldu. Günlük hayatını ve geçirdiği estetik işlemleri takipçileriyle paylaşan fenomen, son dönemde ise sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu.

Bilic, yıllar önce kalçasına yaptırdığı Aquafilling dolgusunun vücuduna yayıldığını ve enfeksiyon yaşadığını açıklamıştı. Bu süreçte birden fazla operasyon geçiren fenomen, dolgu nedeniyle yaşadıklarını da sosyal medya hesabından anlatmıştı.

Geçmiş açıklamalarında yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyleyen Bilic, ameliyat izinden akıntı geldiğini de paylaşmıştı. Benzer işlemleri yaptırmayı düşünen takipçilerini uyaran fenomenin sağlık sorunları, tek bir operasyonla sınırlı kalmadı.