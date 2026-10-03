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Dolgu Nedeniyle Defalarca Ameliyat Olmuştu: Danla Bilic Altı Saatlik Operasyonun Ardından Konuştu!

Dolgu Nedeniyle Defalarca Ameliyat Olmuştu: Danla Bilic Altı Saatlik Operasyonun Ardından Konuştu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 15:41
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Danla Bilic’ten yeni bir hastane paylaşımı geldi. Daha önce kalçasına yaptırdığı dolgu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarını anlatan fenomen, yeniden ameliyat olduğunu duyurdu. Bu kez “büyük ameliyatı” kabul ettiğini söyleyen Bilic, operasyonun altı saat sürdüğünü açıkladı. Ameliyatın ardından kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirtti. Takipçilerinden de iyileşmek için biraz zaman istedi.

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Danla Bilic, daha önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle zorlu bir süreç yaşadığını anlatmıştı.

Danla Bilic, daha önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle zorlu bir süreç yaşadığını anlatmıştı.

Makyaj videolarıyla tanıdığımız Danla Bilic, yıllar içinde sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri oldu. Günlük hayatını ve geçirdiği estetik işlemleri takipçileriyle paylaşan fenomen, son dönemde ise sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu.

Bilic, yıllar önce kalçasına yaptırdığı Aquafilling dolgusunun vücuduna yayıldığını ve enfeksiyon yaşadığını açıklamıştı. Bu süreçte birden fazla operasyon geçiren fenomen, dolgu nedeniyle yaşadıklarını da sosyal medya hesabından anlatmıştı.

Geçmiş açıklamalarında yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyleyen Bilic, ameliyat izinden akıntı geldiğini de paylaşmıştı. Benzer işlemleri yaptırmayı düşünen takipçilerini uyaran fenomenin sağlık sorunları, tek bir operasyonla sınırlı kalmadı.

Hastane odasından paylaşım yapan Danla Bilic, altı saatlik bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Hastane odasından paylaşım yapan Danla Bilic, altı saatlik bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Bilic’in son paylaşımı yine hastaneden geldi. Serum askısının görüntüsünü yayımlayan fenomen, bir süredir gündeminde olan büyük operasyonu kabul ettiğini ve ameliyatın gerçekleştiğini açıkladı.

Paylaşımına “Bu arada anlatacağım ama büyük ameliyatı artık kabul ettim” sözleriyle başlayan Bilic, doktorunun operasyonu yaptığını belirtti. Ameliyatın süresini ise “6 saat sürmüş” diyerek aktardı.

Daha önce dolgu nedeniyle yaşadığı sorunları anlatan Bilic, bu paylaşımında son operasyonun tıbbi ayrıntılarına yer vermedi. Açıklamasında öne çıkanlar, ameliyatın uzunluğu ve sonrasında kendisini nasıl hissettiğiydi.

“Yeniden doğmuş hissediyorum” diyen Bilic, iyileşmek için mola istedi.

Altı saatlik operasyonun ardından duygularını paylaşan Danla Bilic, kendisini “gerçekten yeniden doğmuş” gibi hissettiğini söyledi. “Öyle bir mutluluk” sözleriyle de yaşadığı rahatlamayı anlattı.

Fenomen, mesajının devamında iyileştikten sonra takipçilerinin arasına döneceğini belirtti. Paylaşımını “Bana biraz mola” sözleri ve kalp emojileriyle tamamladı.

Bilic, yaşadığı süreci daha sonra anlatacağını söylese de şimdilik ameliyatın ayrıntılarını paylaşmadı. Hastane odasından verdiği mesajda, kendisini iyi hissettiğini ve toparlanmak için zamana ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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