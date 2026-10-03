Dolgu Nedeniyle Defalarca Ameliyat Olmuştu: Danla Bilic Altı Saatlik Operasyonun Ardından Konuştu!
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Danla Bilic’ten yeni bir hastane paylaşımı geldi. Daha önce kalçasına yaptırdığı dolgu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarını anlatan fenomen, yeniden ameliyat olduğunu duyurdu. Bu kez “büyük ameliyatı” kabul ettiğini söyleyen Bilic, operasyonun altı saat sürdüğünü açıkladı. Ameliyatın ardından kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirtti. Takipçilerinden de iyileşmek için biraz zaman istedi.
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Danla Bilic, daha önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle zorlu bir süreç yaşadığını anlatmıştı.
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Hastane odasından paylaşım yapan Danla Bilic, altı saatlik bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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