Bir Kart Seç, Ekim Ayının En Büyük Sürprizini Söyleyelim!

Senin Ekim ayındaki en büyük sürprizin geçmişten gelen bir kişi veya haber olabilir. Uzun zamandır görüşmediğin biri aniden ortaya çıkabilir ya da kapanmış sandığın bir konu yeniden gündeme gelebilir. Bu kişinin eski bir arkadaş, geçmişte hayatında önemli bir yeri olan biri veya bir dönem iletişiminin koptuğu herhangi biri olması mümkün. Burada önemli olan kişinin kim olduğundan çok, sende uyandıracağı şaşkınlık. Bir mesaj, telefon görüşmesi veya tesadüfi bir karşılaşma geçmişte bıraktığını düşündüğün bazı duyguları yeniden hatırlatabilir. Belki de o dönemde tamamlayamadığın bir konuşmayı bu kez yapma fırsatı bulabilirsin. Bu gelişme illa geçmişe dönmek anlamına gelmiyor. Bazen geçmişten gelen bir haber, aslında bir dönemi tamamen kapatmak için gereken son parçayı getirir.