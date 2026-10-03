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Silinmeden Yetişin: 16 Eylül-3 Ekim'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 16 Eylül-3 Ekim'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 15:24
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Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

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Melike Şahin

Melike Şahin

Melike Şahin, karnındaki bebeğiyle pozunu Mabel Matiz’in “Ha Leylim” şarkısı eşliğinde paylaştı.

Hande Erçel

Hande Erçel

Hande Erçel, Iris van Herpen imzalı bordo mini elbisesiyle verdiği pozu paylaştı; tasarımın katmanlı detayları dikkat çekti.

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu, elinde raketiyle tenis kortundan bir kare paylaşarak spor yaptığı anları takipçilerine gösterdi.

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya, siyah takım elbisesini gösterişli küpelerle tamamladığı görünümünü siyah beyaz bir kareyle paylaştı.

Danla Bilic

Danla Bilic

Danla Bilic, altı saat süren ameliyatının ardından kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi ve iyileşmek için paylaşımlarına bir süre ara vereceğini duyurdu.

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Pınar Deniz

Pınar Deniz

Pınar Deniz, Mardin’deki bir kütüphanede rafları incelerken çekilen karesini paylaşarak gezisinden yeni bir anı gösterdi.

Pelin Akil

Pelin Akil

Pelin Akil, beyaz gömleği ve kırmızı fularıyla verdiği neşeli pozu, Fransızca “merhaba” anlamına gelen “Bonjour” yazısıyla paylaştı.

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler, mutfakta mantı hazırladığı anları paylaşarak “İki tabak mantı yedik, üstüne ben padel oynamaya gideceğim” sözleriyle takipçilerini güldürdü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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