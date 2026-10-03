Sıra Gecesine Bir de Böyle Bakın: Ceza Şanlıurfa’da “Yerli Plaka” Söyledi!

Türkçe rap denince akla gelen ilk isimlerden biri Ceza. Gerçek adı Bilgin Özçalkan olan sanatçı, yıllardır kendine özgü söyleyişi ve hızlı rap tekniğiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşıyor. “Holocaust”, “Yerli Plaka” ve “Suspus” gibi parçalarıyla farklı kuşakların çalma listelerinde yer alan Ceza’nın, Sagopa Kajmer ile seslendirdiği “Neyim Var Ki” de dinleyicilerin hâlâ dönüp dönüp açtığı şarkılardan.

“Medcezir”, “Rapstar” ve “Yerli Plaka” albümleriyle Türkçe rapin geniş kitlelere ulaşmasında önemli bir yere sahip olan sanatçı, üretmeye ve konserlerde dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Ceza’nın konser duraklarından biri de Şanlıurfa oldu. TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında şehre gelen rapçi, 2 Ekim’de festivalin ana sahnesinde dinleyicilerle buluştu. Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen etkinlikte sahne alan sanatçının şehirdeki programına bir sıra gecesi de eklendi.