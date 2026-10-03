Sıra Gecesine Bir de Böyle Bakın: Ceza Şanlıurfa’da “Yerli Plaka” Söyledi!
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Bu kez sahne bir sıra gecesi! Türkçe rapin usta isimlerinden Ceza, TEKNOFEST kapsamında Şanlıurfa’ya gitti. Ancak şehirdeki müzik mesaisi konserle sınırlı kalmadı. Bir sıra gecesine de katılan rapçi, mikrofonu eline alınca ortaya alışılmışın dışında bir performans çıktı. Ceza’nın “Yerli Plaka” söylediği anlar sosyal medyada paylaşıldı.
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Türkçe rapin unutulmaz şarkılarına imza atan Ceza’nın bu kez yolu Şanlıurfa’ya düştü.
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Sıra gecesine katılan Ceza, mikrofonu alıp “Yerli Plaka”yı seslendirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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