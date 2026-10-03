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Sıra Gecesine Bir de Böyle Bakın: Ceza Şanlıurfa’da “Yerli Plaka” Söyledi!

Sıra Gecesine Bir de Böyle Bakın: Ceza Şanlıurfa’da “Yerli Plaka” Söyledi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 13:55
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Bu kez sahne bir sıra gecesi! Türkçe rapin usta isimlerinden Ceza, TEKNOFEST kapsamında Şanlıurfa’ya gitti. Ancak şehirdeki müzik mesaisi konserle sınırlı kalmadı. Bir sıra gecesine de katılan rapçi, mikrofonu eline alınca ortaya alışılmışın dışında bir performans çıktı. Ceza’nın “Yerli Plaka” söylediği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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Türkçe rapin unutulmaz şarkılarına imza atan Ceza’nın bu kez yolu Şanlıurfa’ya düştü.

Türkçe rapin unutulmaz şarkılarına imza atan Ceza’nın bu kez yolu Şanlıurfa’ya düştü.

Türkçe rap denince akla gelen ilk isimlerden biri Ceza. Gerçek adı Bilgin Özçalkan olan sanatçı, yıllardır kendine özgü söyleyişi ve hızlı rap tekniğiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşıyor. “Holocaust”, “Yerli Plaka” ve “Suspus” gibi parçalarıyla farklı kuşakların çalma listelerinde yer alan Ceza’nın, Sagopa Kajmer ile seslendirdiği “Neyim Var Ki” de dinleyicilerin hâlâ dönüp dönüp açtığı şarkılardan.

“Medcezir”, “Rapstar” ve “Yerli Plaka” albümleriyle Türkçe rapin geniş kitlelere ulaşmasında önemli bir yere sahip olan sanatçı, üretmeye ve konserlerde dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Ceza’nın konser duraklarından biri de Şanlıurfa oldu. TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında şehre gelen rapçi, 2 Ekim’de festivalin ana sahnesinde dinleyicilerle buluştu. Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen etkinlikte sahne alan sanatçının şehirdeki programına bir sıra gecesi de eklendi.

Sıra gecesine katılan Ceza, mikrofonu alıp “Yerli Plaka”yı seslendirdi.

Şanlıurfa’ya gidip sıra gecesine katılan Ceza, bu kez konser sahnesinden farklı bir ortamda şarkı söyledi. Gecedekilerin isteğini kırmayan sanatçı, eline mikrofonu alarak en bilinen parçalarından “Yerli Plaka”yı seslendirdi.

Türkçe rapin tanıdık şarkısını bir sıra gecesinde duymak, görüntülerin en dikkat çeken ayrıntısı oldu. Ceza’nın kendi tarzını koruyarak geceye eşlik ettiği anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

Konserinde Siverek şalvarı giymesiyle dikkat çeken rapçi, sıra gecesindeki performansıyla da Şanlıurfa ziyaretine renkli bir anı ekledi. Böylece “Yerli Plaka”, alışık olduğumuz konser kalabalığından sonra bu kez bir sıra gecesinde duyuldu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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