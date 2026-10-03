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Adını Feriha Koydum'un Zehra'sı Vahide Perçin’in Son Hali Ödül Töreninde Ortaya Çıktı!

Adını Feriha Koydum'un Zehra'sı Vahide Perçin’in Son Hali Ödül Töreninde Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 12:38
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Onu ekranlarda pek çok unutulmaz karakterle izledik. “Adını Feriha Koydum”un Zehra’sı, “Bir Zamanlar Çukurova”nın Hünkar’ı Vahide Perçin, bu kez ödül heyecanıyla karşımıza çıktı. Usta oyuncu, Adana Altın Koza Film Festivali’nde Onur Ödülü aldı. Törenden görüntüleriyle dikkat çeken Perçin’e eski eşi ve kızı da eşlik etti. Adana’ya dair anlattığı anı ise gecenin duygusal ayrıntılarından biri oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Vahide Perçin, yıllardır farklı karakterlerle hafızalarımıza yerleşen oyunculardan biri.

Vahide Perçin, yıllardır farklı karakterlerle hafızalarımıza yerleşen oyunculardan biri.

Bazı oyuncuları gördüğümüzde aklımıza tek bir karakter gelir. Vahide Perçin’de ise hangisini önce hatırlayacağımızı seçmek kolay değil. Tiyatrodan televizyona uzanan kariyerinde birbirinden farklı kadınlara hayat veren oyuncu, yıllar içinde pek çok sevilen dizinin kadrosunda yer aldı.

“Bir İstanbul Masalı”nda Suzan Kozan karakterini canlandıran Perçin, “Adını Feriha Koydum”da ise Feriha’nın annesi Zehra olarak karşımıza çıktı. Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy’un başrollerini paylaştığı dizide, kızına daha iyi bir hayat kurmaya çalışan Zehra’nın hikâyesi izleyicinin hafızasında yer etti.

“Muhteşem Yüzyıl”da Hürrem Sultan’ın ilerleyen yaşlarını canlandıran oyuncuyu, daha sonra “Bir Zamanlar Çukurova”da Hünkar Yaman rolünde izledik. Ailesi üzerindeki etkisi ve kararlı tavrıyla dizinin önemli karakterlerinden biri olan Hünkar da Perçin’in kariyerindeki unutulmaz roller arasına girdi.

“Aldatmak”ta hâkim Güzide Yenersoy’a hayat veren usta oyuncu, bu kez bir dizi sahnesiyle değil, yılların emeğinin karşılığını aldığı ödül töreniyle gündeme geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Altın Koza’da Onur Ödülü alan Vahide Perçin’in son görüntüsü dikkat çekti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Altın Koza’da Onur Ödülü alan Vahide Perçin’in son görüntüsü dikkat çekti.

Vahide Perçin, 33. Adana Altın Koza Film Festivali’nde Onur Ödülü’ne layık görüldü. Bu özel gecede oyuncuya eski eşi Altan Gördüm ve kızları Alize Gördüm eşlik etti. Birsen Altuntaş

Ödülüyle görüntülenen Perçin, beyaz biye detayları bulunan siyah bir ceket tercih etti. Ceketinin içindeki dantelli parça, yuvarlak çerçeveli gözlükleri ve açık bıraktığı omuz hizasındaki saçları görünümünü tamamladı.

Ekranlarda dönem kostümleri ve karakterlerine özgü stillerle izlediğimiz oyuncu, bu kez kendi tarzıyla kameraların karşısındaydı. Elindeki ödülle konuşan Perçin’in görüntüleri, onu uzun zamandır takip eden izleyicileri için yeni bir kare oldu.

Ödülünü alırken Adana’da yaşadığı acı bir dönemi de anlattı.

Ödülünü alırken Adana’da yaşadığı acı bir dönemi de anlattı.

Vahide Perçin için Adana’nın anlamı yalnızca ödül töreninden ibaret değildi. Oyuncu, sahnedeki konuşmasında geçmişte Adana Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptığını, annesini kaybettiği dönemde yaşadığı üzüntünün ardından istifa ederek şehirden ayrıldığını anlattı. Buna rağmen Adana’da güzel dostluklar kurduğunu ve şehri sevdiğini belirtti. Birsen Altuntaş

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Perçin’in o dönemde annesinin cenazesine katılmasına izin verilmemesi, istifa kararının nedeniydi. Bu ayrıntı oyuncunun sahnedeki konuşmasından ayrı olarak haberde aktarıldı. Birsen Altuntaş

Tören için İzmir’den geldiğini söyleyen Altan Gördüm ise “Adana Vahide’ye borcunu fazlasıyla ödedi” sözleriyle duygularını dile getirdi. Perçin, verilen ödülü bir borç olarak görmediğini belirtti. Böylece usta oyuncunun ödül sevinci, geçmişte yaşadığı acı bir Adana hatırasını da yeniden gündeme taşıdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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