Adını Feriha Koydum'un Zehra'sı Vahide Perçin’in Son Hali Ödül Töreninde Ortaya Çıktı!
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Onu ekranlarda pek çok unutulmaz karakterle izledik. “Adını Feriha Koydum”un Zehra’sı, “Bir Zamanlar Çukurova”nın Hünkar’ı Vahide Perçin, bu kez ödül heyecanıyla karşımıza çıktı. Usta oyuncu, Adana Altın Koza Film Festivali’nde Onur Ödülü aldı. Törenden görüntüleriyle dikkat çeken Perçin’e eski eşi ve kızı da eşlik etti. Adana’ya dair anlattığı anı ise gecenin duygusal ayrıntılarından biri oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Vahide Perçin, yıllardır farklı karakterlerle hafızalarımıza yerleşen oyunculardan biri.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Altın Koza’da Onur Ödülü alan Vahide Perçin’in son görüntüsü dikkat çekti.
Ödülünü alırken Adana’da yaşadığı acı bir dönemi de anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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