Adını Feriha Koydum'un Zehra'sı Vahide Perçin’in Son Hali Ödül Töreninde Ortaya Çıktı!

Bazı oyuncuları gördüğümüzde aklımıza tek bir karakter gelir. Vahide Perçin’de ise hangisini önce hatırlayacağımızı seçmek kolay değil. Tiyatrodan televizyona uzanan kariyerinde birbirinden farklı kadınlara hayat veren oyuncu, yıllar içinde pek çok sevilen dizinin kadrosunda yer aldı.

“Bir İstanbul Masalı”nda Suzan Kozan karakterini canlandıran Perçin, “Adını Feriha Koydum”da ise Feriha’nın annesi Zehra olarak karşımıza çıktı. Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy’un başrollerini paylaştığı dizide, kızına daha iyi bir hayat kurmaya çalışan Zehra’nın hikâyesi izleyicinin hafızasında yer etti.

“Muhteşem Yüzyıl”da Hürrem Sultan’ın ilerleyen yaşlarını canlandıran oyuncuyu, daha sonra “Bir Zamanlar Çukurova”da Hünkar Yaman rolünde izledik. Ailesi üzerindeki etkisi ve kararlı tavrıyla dizinin önemli karakterlerinden biri olan Hünkar da Perçin’in kariyerindeki unutulmaz roller arasına girdi.

“Aldatmak”ta hâkim Güzide Yenersoy’a hayat veren usta oyuncu, bu kez bir dizi sahnesiyle değil, yılların emeğinin karşılığını aldığı ödül töreniyle gündeme geldi.