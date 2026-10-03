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Gözlerden Uzak Büyütmüştü: Semiramis Pekkan ve Hintli İş İnsanının Oğlu Zoran Lalvani Evlendi!

Gözlerden Uzak Büyütmüştü: Semiramis Pekkan ve Hintli İş İnsanının Oğlu Zoran Lalvani Evlendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 13:00
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Semiramis Pekkan’dan mutluluk haberi geldi! Sanatçı, gözlerden uzak bir yaşam süren oğlu Zoran Lalvani’nin evlendiğini duyurdu. Düğünden bir kare paylaşan Pekkan, bu özel günün kendisi için anlamını da anlattı. Oğlunu sevdiği kadınla yan yana görmenin tarif edemediği duygular yaşattığını söyledi. Gelin, detaylara bakalım.

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Semiramis Pekkan, hem şarkıları hem de yaşamına dair samimi anlatımlarıyla sevilen isimlerden biri.

Semiramis Pekkan, hem şarkıları hem de yaşamına dair samimi anlatımlarıyla sevilen isimlerden biri.

“Bana Yalan Söylediler” ve “Dert Ortağım” gibi şarkılarla hafızalara yerleşen Semiramis Pekkan, müzik ve sinema dünyasının tanıdık isimlerinden. Ajda Pekkan’ın kardeşi olan sanatçı, yıllar içinde kendi sesi ve yorumuyla dinleyicilerin hayatında yer edindi.

Semiramis Pekkan’ı son yıllarda sosyal medya ve YouTube paylaşımlarıyla da yakından takip ediyoruz. Geçmişte yaşadıklarını, ailesini ve hayata bakışını anlattığı videolarında zaman zaman oğlu Zoran Lalvani de ona eşlik ediyor. Anne oğlun birlikte sohbet ettiği bu videolar, Pekkan’ın aile hayatına dair paylaştığı anlar arasında.

Sanatçı bu kez takipçilerinin karşısına hayatının en özel günlerinden birini paylaşmak için çıktı. Oğlu Zoran’ın düğününden bir kare yayımlayan Pekkan, mutluluğunu duygusal bir mesajla anlattı.

Zoran Lalvani, annesi ve teyzesinin aksine gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.

Zoran Lalvani, annesi ve teyzesinin aksine gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.

Zoran Lalvani, Semiramis Pekkan’ın Hint asıllı iş insanı Gulu Lalvani ile evliliğinden dünyaya geldi. Sabah’ın aktardığına göre, 1987 yılında evlenen çift 1996’da yollarını ayırdı; ancak dostluklarını sürdürdü.

Çocukluğunun büyük bölümünü Türkiye dışında geçiren Zoran, eğitimini de farklı ülkelerde devam ettirdi. Annesi Semiramis Pekkan ve teyzesi Ajda Pekkan gibi sanat dünyasında bir kariyer seçmedi. Teknoloji ve finans alanlarında çalıştığı belirtilen Lalvani, ailesinin tanınmışlığına rağmen magazin dünyasında sık görünen biri olmadı.

Zoran’ı daha çok annesiyle birlikte yer aldığı videolardan tanıyoruz. Semiramis Pekkan’ın YouTube kanalındaki sohbetlere zaman zaman katılan Lalvani, bunun dışında özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Bu kez ise annesinin paylaşımıyla gündeme geldi. Pekkan, oğlunun evlendiğini duyurarak ailelerinin mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Semiramis Pekkan, oğlunun düğününü “Canım oğlum evlendi” sözleriyle duyurdu.

Semiramis Pekkan, oğlunun düğününü “Canım oğlum evlendi” sözleriyle duyurdu.

Zoran Lalvani, hayatını sevdiği kadınla birleştirdi. Düğünden bir kare paylaşan Semiramis Pekkan, mesajında bir önceki günün kendisi için çok özel olduğunu belirtti.

Sanatçı, oğlunu mutlu ve sevdiği kadınla yan yana görmenin bir anne olarak kendisine tarif edemeyeceği duygular yaşattığını söyledi. Yeni evli çifte de bir ömür boyu mutluluk diledi.

Pekkan’ın paylaşımındaki “Canım oğlum evlendi” sözleri, yaşadığı heyecanı özetledi. Özel hayatına dair her ayrıntıyı paylaşmayan sanatçı, bu kez oğlunun hayatındaki yeni başlangıcı takipçilerine duyurdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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