Gözlerden Uzak Büyütmüştü: Semiramis Pekkan ve Hintli İş İnsanının Oğlu Zoran Lalvani Evlendi!

“Bana Yalan Söylediler” ve “Dert Ortağım” gibi şarkılarla hafızalara yerleşen Semiramis Pekkan, müzik ve sinema dünyasının tanıdık isimlerinden. Ajda Pekkan’ın kardeşi olan sanatçı, yıllar içinde kendi sesi ve yorumuyla dinleyicilerin hayatında yer edindi.

Semiramis Pekkan’ı son yıllarda sosyal medya ve YouTube paylaşımlarıyla da yakından takip ediyoruz. Geçmişte yaşadıklarını, ailesini ve hayata bakışını anlattığı videolarında zaman zaman oğlu Zoran Lalvani de ona eşlik ediyor. Anne oğlun birlikte sohbet ettiği bu videolar, Pekkan’ın aile hayatına dair paylaştığı anlar arasında.

Sanatçı bu kez takipçilerinin karşısına hayatının en özel günlerinden birini paylaşmak için çıktı. Oğlu Zoran’ın düğününden bir kare yayımlayan Pekkan, mutluluğunu duygusal bir mesajla anlattı.