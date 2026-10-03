Gözlerden Uzak Büyütmüştü: Semiramis Pekkan ve Hintli İş İnsanının Oğlu Zoran Lalvani Evlendi!
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Semiramis Pekkan’dan mutluluk haberi geldi! Sanatçı, gözlerden uzak bir yaşam süren oğlu Zoran Lalvani’nin evlendiğini duyurdu. Düğünden bir kare paylaşan Pekkan, bu özel günün kendisi için anlamını da anlattı. Oğlunu sevdiği kadınla yan yana görmenin tarif edemediği duygular yaşattığını söyledi. Gelin, detaylara bakalım.
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Semiramis Pekkan, hem şarkıları hem de yaşamına dair samimi anlatımlarıyla sevilen isimlerden biri.
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Zoran Lalvani, annesi ve teyzesinin aksine gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.
Semiramis Pekkan, oğlunun düğününü “Canım oğlum evlendi” sözleriyle duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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