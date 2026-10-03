42 Gün Sürecek Venüs Retrosu Bitene Kadar Bunları Yapmayın

Bilmeyenler için kısaca retro takvimine göz atalım. Zira önümüzde bir aydan fazla sürecek bir retro ve güçlü bir Venüs etkisi var!

Venüs Retrosu Ne Zaman Başladı?

Venüs, 3 Ekim 2026 sabahı saat 10.16'da Akrep burcunun 8. derecesinde durdu ve geri gitmeye başladı. Akrep, Venüs'ün en rahat hissettiği burç değil. Bu yüzden retronun ilk haftaları yüzeyde sakin görünen ilişkilerin altındaki kıskançlığı, güvensizliği ve söylenmemiş kırgınlıkları ortaya çıkarabilir.

24-25 Ekim: Retronun Kalbi

Sürecin en kritik günleri Ekim'in son haftasında yaşanacak. 24 Ekim'de Venüs, Güneş ile aynı noktada buluşuyor. Astrolojide bu an, Venüs döngüsünün sıfırlandığı ve yeni bir sayfanın açıldığı an olarak görülüyor. Hemen ertesi gün, 25 Ekim'de ise geri giden Venüs Akrep'ten çıkıp Terazi burcuna geçiyor. Böylece gündem yoğun duygulardan ilişkilerdeki denge ve adalet sorusuna kayıyor.

Venüs Retrosu Ne Zaman Bitiyor?

Retro, 14 Kasım 2026'da Türkiye saatiyle 03.27'de Terazi burcunun 22. derecesinde sona eriyor. Yani 3 Ekim'den bu yana tam 41 gün 17 saat sürüyor.

Bazı kaynaklarda bitiş tarihinin 13 Kasım olarak geçmesinin nedeni ise saat farkı: Venüs, ABD saatine göre 13 Kasım akşamı, Türkiye saatine göre 14 Kasım gecesi düzleşiyor.

Bir de Bu Var: Gölge Dönemi Ne Zaman Bitiyor?

Retronun bitmesi, her şeyin bir anda normale döndüğü anlamına gelmiyor. Venüs, retroya başladığı Akrep'in 8. derecesine ancak 15 Aralık 2026'da geri dönecek. Astrologların 'gölge dönemi' dediği bu son haftalarda retroda yaşananların sonuçları netleşiyor. Yani büyük kararlar için asıl güvenli tarih, Aralık ortası.