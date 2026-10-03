42 Gün Sürecek Venüs Retrosu Bitene Kadar Bunları Yapmayın
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Beklenen gün geldi! Aşkın, güzelliğin ve paranın gezegeni Venüs, Akrep burcunda geri hareketine başladı. Önümüzdeki 42 gün boyunca kalbimiz, cüzdanımız ve aynadaki yansımamız sınavda olacak. Bu dönemde verilen aceleci kararlar, retro bittiğinde pişmanlığa dönüşebilir. Kısacası şimdi 'evet' demenin değil, 'bir dakika' demenin zamanı!
Peki Venüs retrosu ne zaman bitecek? Retroda asla yapmamamız gerekenler neler?
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Venüs Retrosu Ne Zaman Bitecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Venüs Retrosunda Yapılmaması Gerekenler: Aşk, Para ve Görünüm
Venüs Retrosunda Ne Yapılır? Bu 42 Günü Fırsata Çevirin
12 Burca 12 Uyarı: Retro Bitene Kadar Bunları Yapmayın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın