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42 Gün Sürecek Venüs Retrosu Bitene Kadar Bunları Yapmayın

42 Gün Sürecek Venüs Retrosu Bitene Kadar Bunları Yapmayın

burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 14:04 Son Güncelleme: 03.10.2026 - 14:22
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Beklenen gün geldi! Aşkın, güzelliğin ve paranın gezegeni Venüs, Akrep burcunda geri hareketine başladı. Önümüzdeki 42 gün boyunca kalbimiz, cüzdanımız ve aynadaki yansımamız sınavda olacak. Bu dönemde verilen aceleci kararlar, retro bittiğinde pişmanlığa dönüşebilir. Kısacası şimdi 'evet' demenin değil, 'bir dakika' demenin zamanı! 

Peki Venüs retrosu ne zaman bitecek? Retroda asla yapmamamız gerekenler neler? 

İşte detaylar.

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Venüs Retrosu Ne Zaman Bitecek?

Venüs Retrosu Ne Zaman Bitecek?

Bilmeyenler için kısaca retro takvimine göz atalım. Zira önümüzde bir aydan fazla sürecek bir retro ve güçlü bir Venüs etkisi var!  

Venüs Retrosu Ne Zaman Başladı?

Venüs, 3 Ekim 2026 sabahı saat 10.16'da Akrep burcunun 8. derecesinde durdu ve geri gitmeye başladı. Akrep, Venüs'ün en rahat hissettiği burç değil. Bu yüzden retronun ilk haftaları yüzeyde sakin görünen ilişkilerin altındaki kıskançlığı, güvensizliği ve söylenmemiş kırgınlıkları ortaya çıkarabilir.

24-25 Ekim: Retronun Kalbi

Sürecin en kritik günleri Ekim'in son haftasında yaşanacak. 24 Ekim'de Venüs, Güneş ile aynı noktada buluşuyor. Astrolojide bu an, Venüs döngüsünün sıfırlandığı ve yeni bir sayfanın açıldığı an olarak görülüyor. Hemen ertesi gün, 25 Ekim'de ise geri giden Venüs Akrep'ten çıkıp Terazi burcuna geçiyor. Böylece gündem yoğun duygulardan ilişkilerdeki denge ve adalet sorusuna kayıyor.

Venüs Retrosu Ne Zaman Bitiyor?

Retro, 14 Kasım 2026'da Türkiye saatiyle 03.27'de Terazi burcunun 22. derecesinde sona eriyor. Yani 3 Ekim'den bu yana tam 41 gün 17 saat sürüyor. 

Bazı kaynaklarda bitiş tarihinin 13 Kasım olarak geçmesinin nedeni ise saat farkı: Venüs, ABD saatine göre 13 Kasım akşamı, Türkiye saatine göre 14 Kasım gecesi düzleşiyor.

Bir de Bu Var: Gölge Dönemi Ne Zaman Bitiyor?

Retronun bitmesi, her şeyin bir anda normale döndüğü anlamına gelmiyor. Venüs, retroya başladığı Akrep'in 8. derecesine ancak 15 Aralık 2026'da geri dönecek. Astrologların 'gölge dönemi' dediği bu son haftalarda retroda yaşananların sonuçları netleşiyor. Yani büyük kararlar için asıl güvenli tarih, Aralık ortası.

Venüs Retrosunda Yapılmaması Gerekenler: Aşk, Para ve Görünüm

Venüs Retrosunda Yapılmaması Gerekenler: Aşk, Para ve Görünüm

Venüs; aşkı, parayı ve güzelliği yönetiyor. Geri gittiğinde bu üç alanda da değerlendirmelerimiz bulanıklaşıyor. Bugün 'tam aradığım' dediğiniz şey, Venüs düzleştiğinde bambaşka görünebilir.

Aşkta: Eski Sevgilinin Mesajına Hemen Cevap Vermeyin

Venüs retrosunun en bilinen etkisi geçmişin geri dönmesi. Eski sevgiliden gelen bir 'nasılsın' mesajı, yıllardır görmediğiniz bir ilk aşk ya da bitti sandığınız bir flört yeniden karşınıza çıkabilir. Cevap vermeden önce kendinize tek bir soru sorun: 'Bu kişiyi mi özledim, yoksa o dönemki halimi mi?'

Aynı şekilde yeni tanıştığınız birine hızla bağlanmak, evlilik teklifi etmek ya da ilişkiyi aceleyle resmileştirmek için de 14 Kasım'ı beklemek akıllıca. 

Parada: Sepetteki Lüks Ürün 14 Kasım'ı Beklesin

Venüs para ve lüksün de gezegeni. Retro döneminde göze çok güzel görünen pahalı bir çanta, mücevher ya da büyük bir alışveriş, birkaç hafta sonra pişmanlık listesine girebilir. Venüs'ün Akrep'te geri gitmesi ortak para, borç ve miras gibi konuları da hassaslaştırıyor. 

Partnerle ortak hesap açmak, birine borç vermek ya da büyük bir yatırım yapmak için retronun bitmesini beklemek daha güvenli.

Görünümde: Aynanın Karşısında Radikal Kararlar Vermeyin

Saçları kökten kestirmek, rengi tamamen değiştirmek, dövme yaptırmak ya da estetik bir müdahale... Venüs retrosunda yapılan radikal değişiklikler çoğu zaman beklenen sonucu vermez.

Venüs Retrosunda Ne Yapılır? Bu 42 Günü Fırsata Çevirin

Venüs Retrosunda Ne Yapılır? Bu 42 Günü Fırsata Çevirin

Retro bir yasak dönemi gibi görünse de aslında bir 'geri sarma' fırsatı. Geçmişe dönüp neyin değerli, neyin alışkanlık olduğunu ayırt etmek için yılın en uygun zamanı.

Aşk Hayatında: Sormaktan Kaçtığınız Soruyu Sorun

Venüs Akrep'teyken yüzleşmeler kaçınılmaz. İlişkinizde uzun zamandır ertelediğiniz konuşmayı yapmak, kıskançlık ya da güven sorunlarını açıkça konuşmak için güçlü bir dönem. Venüs 25 Ekim'de Terazi'ye geçtiğinde ise soru değişiyor: 'Bu ilişkide gerçekten eşit miyiz?' 

Bekarsanız da geçmiş ilişkilerinizdeki ortak hataları fark etmek için iyi bir zaman.

Parada: Kendi Değerinizi Hesaplayın

Harcamak yerine nereye para gittiğini görmenin tam zamanı. Unuttuğunuz abonelikleri iptal etmek, borçları gözden geçirmek ve uzun zamandır ertelediğiniz zam talebini hazırlamak için retro iyi bir hazırlık dönemi. 

Talebi retrodan sonra yapın ama hazırlığa şimdi başlayın.

Kendinizle: Eski Hobilere Geri Dönün

Venüs aynı zamanda keyfin ve sanatın gezegeni. Yarım bıraktığınız bir resim, unuttuğunuz bir enstrüman ya da yıllardır dinlemediğiniz bir albüm... Retro, sizi bir zamanlar mutlu eden şeylere geri dönmek için harika bir bahane. 

Venüs geri giderken en çok kazanan, kendine geri dönenler olacak.

12 Burca 12 Uyarı: Retro Bitene Kadar Bunları Yapmayın!

12 Burca 12 Uyarı: Retro Bitene Kadar Bunları Yapmayın!

Venüs, retrosu boyunca Akrep ve Terazi burçlarında ilerliyor. Bu da her burcun haritasında farklı bir alanı tetikliyor. İşte retro bitene kadar her burcun uzak durması gereken tek şey:

  • Koç: Başkasının parasıyla plan yapmayın. Ortak hesaplar, borçlar ve partnerinizin kaynakları retroda hassas bir konu.

  • Boğa: Partnerinize ültimatom vermeyin. İlişkideki dengesizlikleri konuşun ama kapıyı çarpıp çıkmayın.

  • İkizler: İş yerinde kalp kırmayın. Mesai arkadaşlarınızla yaşanan küçük gerginlikler, bu dönemde büyüyebilir.

  • Yengeç: Eski aşkı romantize etmeyin. Hatıralar güzel ama geçmişin neden geçmişte kaldığını unutmayın.

  • Aslan: Evle ilgili büyük harcama yapmayın. Taşınma, tadilat ya da pahalı dekorasyon kararlarını erteleyin.

  • Başak: İçinizden geçeni yazıp hemen göndermeyin. Mesajlarınızı göndermeden önce bir kez daha okuyun.

  • Terazi: Kendinizi değersiz hissettiren tekliflere 'evet' demeyin. Öz değeriniz bu retronun ana konusu.

  • Akrep: Kimseyi kontrol etmeye çalışmayın. Venüs burcunuzda geri giderken bırakmayı öğrenmek size iyi gelecek.

  • Yay: Gizli bir ilişkiye ya da platonik bir bağa kapılmayın. Bilinçaltınız size oyunlar oynayabilir.

  • Oğlak: Arkadaşlıkları çıkar terazisinde tartmayın. Sosyal çevrenizde kimin gerçekten yanınızda olduğunu göreceksiniz.

  • Kova: Kariyeriniz uğruna kendinizden ödün vermeyin. Eski bir iş teklifi dönebilir ama aynı şartları kabul etmeyin.

  • Balık: Uzaklardan gelen vaatlere hemen inanmayın. Bir yolculuk ya da uzaktaki biri eski bir meseleyi yeniden açabilir.

Retro size kaybettirmek için değil, neyin gerçekten sizin olduğunu göstermek için geliyor. Bunu da unutmayın!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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