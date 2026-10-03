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Fenerbahçe'den Şaşırtan Hamle: Acun Ilıcalı İçin Resmi Süreç Başladı!

Fenerbahçe'den Şaşırtan Hamle: Acun Ilıcalı İçin Resmi Süreç Başladı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 14:13
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde son dönemde yaşanan idari gelişmeler, sarı-lacivertli camianın ve Türk futbol kamuoyunun gündemine adeta bomba gibi düştü. Kulüp bünyesinde asbaşkanlık görevi yapmış olan Acun Ilıcalı hakkında kulüp üyeliğinden ihraç talebiyle sunulan dilekçe, resmi organlar tarafından işleme alındı.

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Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'ya ihraç talebi.

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'ya ihraç talebi.

Aziz Yıldırım’a yakınlığıyla bilinen bazı Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyelerinin, geçtiğimiz günlerde kulüp disiplin kuruluna Acun Ilıcalı’nın üyelikten ihracına yönelik yaptığı başvuru üzerine süreç resmen başlatıldı.

Gelen başvuruları değerlendiren Disiplin Kurulu, Acun Ilıcalı’dan konuyla ilgili savunmasını talep etti. İlgili tüzük hükümleri doğrultusunda Ilıcalı’nın savunmasını sunmasının ardından kurul, değerlendirmesini tamamlayarak hazırlayacağı tavsiye kararını Yönetim Kurulu’na iletecek. İhraç talebine ilişkin nihai kararı ise Yönetim Kurulu verecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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