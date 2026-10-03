Fenerbahçe'den Şaşırtan Hamle: Acun Ilıcalı İçin Resmi Süreç Başladı!
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde son dönemde yaşanan idari gelişmeler, sarı-lacivertli camianın ve Türk futbol kamuoyunun gündemine adeta bomba gibi düştü. Kulüp bünyesinde asbaşkanlık görevi yapmış olan Acun Ilıcalı hakkında kulüp üyeliğinden ihraç talebiyle sunulan dilekçe, resmi organlar tarafından işleme alındı.
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Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'ya ihraç talebi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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