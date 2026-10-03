Taşacak Bu Deniz'in "Cengiz Volkov"u Ali Önsöz, 10 Reytingi Esprili Bir Paylaşımla Kutladı
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Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma akşamı yeni sezonuna Total'de 10,13 reytingle başladı ve milli maça rağmen günü zirvede tamamladı. Bu başarıyı kutlayanlardan biri de kadroya yeni katılan Ali Önsöz oldu. Dizide Cengiz Volkov'u canlandıran oyuncu, Instagram'da bir fotoğrafını 'Oynadığı dizi 10 reyting alınca erkolar' notuyla paylaştı.
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Ali Önsöz, Taşacak Bu Deniz'in 10 reytingli açılışını "Oynadığı dizi 10 reyting alınca erkolar" notuyla kutladı.
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Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma akşamı Total'de 10,13 reytingle günü zirvede tamamladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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