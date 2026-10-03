Taşacak Bu Deniz'in "Cengiz Volkov"u Ali Önsöz, 10 Reytingi Esprili Bir Paylaşımla Kutladı

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi, aynı gece yayınlanan Belçika-Türkiye maçına rağmen Total'de birinci oldu. Dizi AB'de 9,44, ABC1'de ise 10,36 reyting aldı ve bu iki kategoride yalnızca milli maçın gerisinde kaldı.

Üstelik gecenin sürprizi bununla sınırlı kalmadı. Taşacak Bu Deniz'in özeti bile Total'de 6,98 reytingle üçüncü sıraya yerleşti ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü tüm kategorilerde geride bıraktı.

Yani Ali Önsöz'ün sevincinin arkasında, kadroya katıldığı ilk sezon açılışında yaşanan gerçek bir reyting zaferi var.