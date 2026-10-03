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Taşacak Bu Deniz'in "Cengiz Volkov"u Ali Önsöz, 10 Reytingi Esprili Bir Paylaşımla Kutladı

Taşacak Bu Deniz'in "Cengiz Volkov"u Ali Önsöz, 10 Reytingi Esprili Bir Paylaşımla Kutladı

TRT yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 14:16
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Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma akşamı yeni sezonuna Total'de 10,13 reytingle başladı ve milli maça rağmen günü zirvede tamamladı. Bu başarıyı kutlayanlardan biri de kadroya yeni katılan Ali Önsöz oldu. Dizide Cengiz Volkov'u canlandıran oyuncu, Instagram'da bir fotoğrafını 'Oynadığı dizi 10 reyting alınca erkolar' notuyla paylaştı.

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Ali Önsöz, Taşacak Bu Deniz'in 10 reytingli açılışını "Oynadığı dizi 10 reyting alınca erkolar" notuyla kutladı.

Ali Önsöz, Taşacak Bu Deniz'in 10 reytingli açılışını "Oynadığı dizi 10 reyting alınca erkolar" notuyla kutladı.

Dizinin yeni sezon kadrosunda Cengiz Volkov karakterine hayat veren Ali Önsöz, reyting sonuçlarının açıklanmasının ardından Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımın altına düştüğü 'Oynadığı dizi 10 reyting alınca erkolar' notu dikkat çekti. Oyuncu, sezonun ilk bölümündeki başarıyı mizahi bir dille kutlamayı seçti. Paylaşım, dizi kulislerini takip eden sosyal medya hesaplarının da gündemine girdi.

Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma akşamı Total'de 10,13 reytingle günü zirvede tamamladı.

Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma akşamı Total'de 10,13 reytingle günü zirvede tamamladı.

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi, aynı gece yayınlanan Belçika-Türkiye maçına rağmen Total'de birinci oldu. Dizi AB'de 9,44, ABC1'de ise 10,36 reyting aldı ve bu iki kategoride yalnızca milli maçın gerisinde kaldı.

Üstelik gecenin sürprizi bununla sınırlı kalmadı. Taşacak Bu Deniz'in özeti bile Total'de 6,98 reytingle üçüncü sıraya yerleşti ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü tüm kategorilerde geride bıraktı.

Yani Ali Önsöz'ün sevincinin arkasında, kadroya katıldığı ilk sezon açılışında yaşanan gerçek bir reyting zaferi var.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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