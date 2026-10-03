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Maç Durduramadı: Taşacak Bu Deniz 10 Reytingle Döndü, Özeti Bile Kızılcık Şerbeti'ni Geçti

Maç Durduramadı: Taşacak Bu Deniz 10 Reytingle Döndü, Özeti Bile Kızılcık Şerbeti'ni Geçti

Kızılcık Şerbeti Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 10:42
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Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun ilk bölümüyle milli maç gecesinde 10 reytingi aşarak Total'de zirveye yerleşti. Dizinin özeti bile Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü tüm kategorilerde geride bıraktı. Peki rakipsiz cumalarına veda eden Kızılcık Şerbeti kaçıncı sırada kaldı?

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Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun ilk bölümüyle Total'de 10,13 reyting alarak milli maçı geride bıraktı.

Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun ilk bölümüyle Total'de 10,13 reyting alarak milli maçı geride bıraktı.

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz, yaz arasının ardından 2 Ekim Cuma akşamı yeni sezonuyla ekrana döndü. TRT 1'in fenomen dizisi, aynı gece yayınlanan Belçika-Türkiye maçına rağmen Total'de 10,13 reytingle günü zirvede tamamladı.

AB'de 9,44, ABC1'de ise 10,36 reyting alan dizi, bu iki kategoride yalnızca milli maçın gerisinde kaldı. Yani maç dışındaki tüm yapımlar üç kategoride de Taşacak Bu Deniz'in arkasında sıralandı.

Üstelik sezon açılışı sadece reytinglerle değil, kadrodaki bir eksiklikle de konuşuldu. Onur Dilber'in canlandırdığı Gezep'in ilk bölümde yer almaması, sosyal medyada izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Belçika-Türkiye maçı AB'de 11,39, ABC1'de 11,83 reytingle iki kategorinin birincisi oldu.

Belçika-Türkiye maçı AB'de 11,39, ABC1'de 11,83 reytingle iki kategorinin birincisi oldu.

Gecenin en güçlü rakibi milli maçtı. Belçika ile Türkiye arasındaki karşılaşma Total'de 9,77 reytingle ikinci sırada kalırken AB'de 11,39, ABC1'de ise 11,83 reytingle bu iki kategorinin zirvesine yerleşti.

Taşacak Bu Deniz'in Total'de maçı 0,36 puan farkla geçmesi ise gecenin sürprizlerinden biri oldu.

Taşacak Bu Deniz'in özeti 6,98 reytingle Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü geride bıraktı.

Taşacak Bu Deniz'in özeti 6,98 reytingle Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü geride bıraktı.

Gecenin en dikkat çekici ayrıntısı özet yayınında yaşandı. Taşacak Bu Deniz'in özeti Total'de 6,98, AB'de 6,58, ABC1'de ise 7,12 reyting aldı ve üç kategoride de üçüncü sıraya yerleşti. Böylece bir özet yayını, Show TV'nin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü tüm kategorilerde geride bırakmış oldu.

Geçen hafta 140. bölümüyle üç kategoride de günü ikinci sırada tamamlayan Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz'in dönüşüyle sıralamada geriledi. 141. bölüm Total'de 4,47 reytingle beşinci, AB'de 4,91 reytingle dördüncü, ABC1'de ise 4,87 reytingle beşinci oldu.

Ancak tabloya yakından bakıldığında dizinin seyirci kaybetmediği görülüyor. 25 Eylül'de Total'de 4,46, AB'de 4,55, ABC1'de 4,63 alan Kızılcık Şerbeti, bu hafta Total'deki puanını korudu, AB ve ABC1'de ise yükseldi. Kaybettiği şey reyting değil, rakipsiz cumalardaki sıralama avantajı oldu.

İşte 2 Ekim Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

İşte 2 Ekim Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 10,13 (1)

AB: 9,44 (2)

ABC1: 10,36 (2)

Belçika-Türkiye

TOTAL: 9,77 (2)

AB: 11,39 (1)

ABC1: 11,83 (1)

Taşacak Bu Deniz (Özet)

TOTAL: 6,98 (3)

AB: 6,58 (3)

ABC1: 7,12 (3)

Kızılcık Şerbeti (141. bölüm)

TOTAL: 4,47 (5)

AB: 4,91 (4)

ABC1: 4,87 (5)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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