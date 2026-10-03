Maç Durduramadı: Taşacak Bu Deniz 10 Reytingle Döndü, Özeti Bile Kızılcık Şerbeti'ni Geçti
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Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun ilk bölümüyle milli maç gecesinde 10 reytingi aşarak Total'de zirveye yerleşti. Dizinin özeti bile Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü tüm kategorilerde geride bıraktı. Peki rakipsiz cumalarına veda eden Kızılcık Şerbeti kaçıncı sırada kaldı?
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Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun ilk bölümüyle Total'de 10,13 reyting alarak milli maçı geride bıraktı.
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Belçika-Türkiye maçı AB'de 11,39, ABC1'de 11,83 reytingle iki kategorinin birincisi oldu.
Taşacak Bu Deniz'in özeti 6,98 reytingle Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü geride bıraktı.
İşte 2 Ekim Cuma Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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