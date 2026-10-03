Maç Durduramadı: Taşacak Bu Deniz 10 Reytingle Döndü, Özeti Bile Kızılcık Şerbeti'ni Geçti

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz, yaz arasının ardından 2 Ekim Cuma akşamı yeni sezonuyla ekrana döndü. TRT 1'in fenomen dizisi, aynı gece yayınlanan Belçika-Türkiye maçına rağmen Total'de 10,13 reytingle günü zirvede tamamladı.

AB'de 9,44, ABC1'de ise 10,36 reyting alan dizi, bu iki kategoride yalnızca milli maçın gerisinde kaldı. Yani maç dışındaki tüm yapımlar üç kategoride de Taşacak Bu Deniz'in arkasında sıralandı.

Üstelik sezon açılışı sadece reytinglerle değil, kadrodaki bir eksiklikle de konuşuldu. Onur Dilber'in canlandırdığı Gezep'in ilk bölümde yer almaması, sosyal medyada izleyicilerin gözünden kaçmadı.