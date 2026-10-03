Risk Haritası Açıklandı: Türkiye'nin En Yalnız Şehri Belli Oldu
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Türkiye yaşlanırken görünmeyen bir sorun da büyüyor: yalnızlık. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Şentürk ve ekibi, 81 ilin verisiyle 'Türkiye'nin Yaşlı Yalnızlığı Risk Atlası'nı hazırladı. Sonuçlara göre 50 yaş ve üzerindeki her 100 kişiden 18'i kendini yalnız hissediyor.
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Türkiye'nin en yalnız şehri belli oldu. Bir kentte yalnız hissedenlerin oranı yüzde 23 oldu.
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Doğru kullanıldığında internet ve sosyal medya da izolasyonu azaltabilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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