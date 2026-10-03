Risk Haritası Açıklandı: Türkiye'nin En Yalnız Şehri Belli Oldu

Yaşlılar üzerine Türkiye'de yapılmış en geniş çalışma olarak anılan Yaşlı Atlası'na göre 50 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 18,2'si yalnızlık yaşıyor. Bu oran yaklaşık 4,1 milyon kişiye denk geliyor. Uzmanlar yaşlı yalnızlığında Türkiye'nin Amerika'yı yakaladığını belirtiyor. Prof. Dr. Şentürk'ün uyarısı net: 'Henüz geç değil ama tehlikeli bir virajdayız.'

Araştırma yalnızca 'yalnız hissetmeyi' ölçmüyor. Kendini yalnız hissetmese de ailesi, arkadaşları ve çevresiyle yeterince görüşmeyen, evden çıkmayan kişiler de var. Çalışmada buna 'sosyal izolasyon' deniyor. Yarım milyondan fazla kişi ise hem yalnız hissediyor hem de sosyal çevresinden kopmuş durumda.

Yalnızlık hissi doğudan batıya doğru azalıyor. Yalnız hissedenlerin oranı Erzincan'da yüzde 23'e kadar çıkarken Çankırı'da yüzde 13,5'te kalıyor. Sorun küçük kentlerle sınırlı değil. İstanbul ve İzmir gibi milyonlarca kişinin yaşadığı kentlerde de insanların çevreleriyle bağı zayıflıyor. Günler evde, televizyon karşısında ya da dijital dünyada geçince gerçek hayattaki ilişkiler geri planda kalıyor.

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri 85 yaş üstünde görülüyor. Bu yaştaki birçok kişi fiilen yalnız olduğu hâlde kendini yalnız hissettiğini söylemiyor. Şentürk'e göre toplum yaşlının yalnız kalmasını olağan görüyor, yaşlı da bunu kabulleniyor. Şentürk, 'Sorduğunuzda 'yalnızım' demese bile hayatı giderek evine, televizyonuna ve daralan çevresine sıkışabiliyor' diyor.